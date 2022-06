Argentina - Estonia. Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi pero alertó rumbo a Qatar 2022: “Creernos imbatibles sería un error”

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, fue claro y contundente a la hora de describir la actuación de Lionel Messi, autor de los cinco goles del seleccionado argentino en el 5 a 0 sobre Estonia. “Hablar de Leo es como hablar de Rafa Nadal. Ya no hay palabras para describirlos. Es algo único, es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo, es un placer su comportamiento y su compromiso”, comparó y destacó el entrenador.

Luego, amplió su concepto sobre el crack rosarino: “No creo que Leo sea solo patrimonio de la Argentina, lo es del futbol mundial. El día que no juegue más lo vamos a extrañar mucho. Ojalá el mundo lo cuide y lo disfrute”, explicó sobre el capitán argentino y la figura, una vez más, del equipo en la victoria ante Estonia.

En relación a los 33 partidos invicto y a estos meses previos rumbo a Qatar 2022, el DT dijo: “Ahora empezará la cuenta regresiva al mundial para todas las selecciones. Creemos que estamos igual de bien a otras selecciones. Ni más ni menos favorita. Confiamos en nuestras posibilidades, pero sabemos que el fútbol está muy difícil. Creernos imbatibles sería un error. Lo mejor es enfocarse en cómo jugarlo y como afrontar cada partido. Sabiendo que en el Mundial un error te puede dejar afuera. hay que prepararse para ganar, y también para la posibilidad de perder”.

Acerca del partido en sí y su desarrollo, analizó: “El primer tiempo no estábamos demasiado bien, ellos estaban muy atrás. tenían dos líneas bien marcadas con 5-3 o 5-4, y no encontrábamos los espacios. En el segundo tiempo hicimos unos cambios posicionales y se nos abrió más la cancha”.

En relación a la variedad de nombre, Scaloni explicó: “La idea de este partido era poder ver con la camiseta de la selección a otros jugadores, que entrenan y juegan igual de bien que los demás, y ver cómo afrontaban el partido. Hoy era uno de esos partidos denominados “no complicados” y lo encaramos de la mejor manera. Y eso es lo importante”.

Scaloni no fue el único que elogió a Messi: Alejandro Papu Gómez comentó tras el partido: “Leo tiene un imán y no perdona nunca. Es increíble lo que Leo genera. Tiene nu imán. Y cuando le queda ahí la manda a guardar, no te perdona”, declaró el jugador de Sevilla, en relación a la actuación de Lionel Messi, autor de los cinco goles. Y agregó: “La verdad es que esta gira sirvió mucho para volver a juntarnos, para trabajar, para vernos, para estar juntos, para seguir teniendo confianza, el equipo no pierde, está bien. Estamos de la mejor manera”. Acerca del rival de esta tarde, dejó en claro: “Es la selección argentina y tenemos que estar bien concentrados siempre. tal vez este era un rival de menor medida, pero esto es la selección argentina y eso ya de por sí es una enorme motivación siempre”.

Marcos Senesi. que debutó con la selección argentina, afirmó en declaraciones a TyC Sports: “Estoy muy contento de sumar mis primeros minutos con las selección, es lo que siempre soñé. Lo de hoy fue increíble. Messi no para de sorprender, pero lo mejor es cómo se maneja en el día a día; Messi hoy lo volvió a hacer”. Con respecto a su futuro, ya que también había sido pretendido por Italia, el exSan Lorenzo explicó: “Sueño con volver a ser convocado, estoy trabajando para eso, aunque después la decisión será del DT; esta camiseta me la va a sacar mi vieja pero voy a tratar de mantenerla”.