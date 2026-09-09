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LA NACION

Cuántos balones de Oro tiene Messi: años en los que lo ganó y todas las nominaciones

El argentino volvió a ser propuesto para la edición 2026, tras dos años de ausencia; el galardón se entregará a fines de octubre en Londres

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Lionel Messi es el máximo ganador de la historia del Balón de Oro; consiguió el último en 2023
Lionel Messi es el máximo ganador de la historia del Balón de Oro; consiguió el último en 2023 FRANCK FIFE - AFP

Hablar del Balón de Oro es meterse en una lugar en el que el nombre de Lionel Messi no pasa desapercibido. Al contrario. La prestigiosa estatuilla, que este año se entregará el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y para la que es uno de los 30 candidatos; conduce directamente al astro argentino porque es, para muchos, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y en sus 20 años de carrera es quien más veces estuvo nominado, el que más podios tiene y, sobre todo, el que más lo ganó.

Desde que el rosarino fue mencionado por primera vez en 2006, el premio se entregó 19 veces porque en 2020 se canceló a raíz de la pandemia de Covid-19. Quedó entre los 20 finalistas en 17 ocasiones, es decir que no fue nominado en apenas tres y dos de ellas fueron en las dos últimas entregas -2024 y 2025-.

Lionel Messi recibió su primer Balón de Oro en 2019 y desde entonces es un candidato natural a ganarlo
Lionel Messi recibió su primer Balón de Oro en 2019 y desde entonces es un candidato natural a ganarloFRANCOIS MORI - AP

En 14 oportunidades Messi estuvo en el podio. Una vez fue tercero -2007-; cinco veces quedó como el segundo más votado; y ocho veces se llevó el premio -2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023-. Es el máximo ganador de la historia con tres trofeos de ventaja sobre Cristiano Ronaldo.

Messi en el Balón de Oro, año por año

  • 2006: 20°
  • 2007: 3°
  • 2008: 2°
  • 2009: Ganador.
  • 2010: Ganador.
  • 2011: Ganador.
  • 2012: Ganador.
  • 2013: 2°
  • 2014: 2°
  • 2015: Ganador.
  • 2016: 2°
  • 2017: 2°
  • 2018: 5°
  • 2019: Ganador.
  • 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
  • 2021: Ganador.
  • 2022: No fue nominado.
  • 2023: Ganador.
  • 2024: No fue nominado.
  • 2025: No fue nominado.
El último Balón de Oro Lionel Messi lo ganó siendo jugador de Inter Miami, aunque resaltó por lo hecho con la selección argentina
El último Balón de Oro Lionel Messi lo ganó siendo jugador de Inter Miami, aunque resaltó por lo hecho con la selección argentinaLynne Sladky - AP

En la edición 2026 del Balón de Oro la revista France Football, que organiza el evento en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), reconoce a los mejores en el período comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jugó la final del Mundial 2026.

En ese período, Messi, con 38 años en gran parte del torneo y 39 en más de la mitad de la Copa del Mundo, no fue el mejor jugador del planeta de forma indiscutida, pero siguió deslumbrando tanto con la camiseta de Inter Miami como con la de la selección argentina, equipo en el que fue la figura y goleador de un plantel que llegó a la final con partidos emblemáticos.

En esta oportunidad, el 10 no parte como favorito y compite frente a futbolistas que se destacaron en Europa y en la cita ecuménica como Harry Kane, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise, Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, entre otros.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026
Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026Canchallena

Tabla de ganadores del Balón de Oro

  • Lionel Messi (Argentina) - 8
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5
  • Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff / Marco van Basten (Países Bajos) - 3
  • Franz Beckenbauer (Alemania) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2
  • Luis Suárez (España) / Rodri (España) / Eusébio (Portugal) / Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews (Inglaterra) / Michael Owen (Inglaterra) / George Best (Inglaterra) / Bobby Charton (Inglaterra) / Zinedine Zidane (Francia) / Jean-Pierre Papin (Francia) / Raymond Kopa (Francia) / Karim Benzema (Francia) / Ousmane Dembélé (Francia) / Lothar Matthaus (Alemania) / Matthias Sammer (Alemania) / Gerd Müller (Alemania) / Fabio Cannavaro (Italia) / Paolo Rossi (Italia) / Roberto Baggio (Italia) / Gianni Rivera (Italia) / Ruud Gullit (Países Bajos) / Hristo Stoichkov (Bulgaria) / Andriy Shevchenko (Ucrania) / Ronaldinho (Brasil) / Rivaldo (Brasil) / Kaká (Brasil) / Allan Simonsen (Dinamarca) / Omar Sivori (Argentina) / Josef Masopust (Checoslovaquia) / Pavel Nedved (República Checa) / Igor Belanov (Unión Soviética) / Oleg Blojin (Unión Soviética) / Lev Yashin (Unión Soviética) / Denis Law (Escocia) / Floran Albert (Hungría) / George Weah (Liberia) / Luka Modric (Croacia) - 1
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