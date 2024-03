Escuchar

La Champions League se despide a lo grande de su histórico formato. El sorteo realizado este viernes despejó el camino hacia la final de Wembley y emparejó a los ocho equipos que siguen en el principal torneo de clubes del mundo. Las series de cuartos de final aportan diferentes atractivos y, en la previa, prometen ser partidazos, con pronóstico reservado y sin favoritos claros a la vista. A continuación, un vistazo por cada una de las llaves, que se disputarán entre el 9 y el 16 de abril.

Duelo de titanes: Manchester City vs. Real Madrid

Txiki Beguiristain, exfutbolista de la selección española y actual director deportivo de Manchester City, no lo podía creer. Cuando el nigeriano Jon Obi Mikel sacó las bolas que confirmaron el emparejamiento de su equipo con el conjunto merengue, el ejecutivo vasco frunció el ceño y se imaginó lo que será “la” serie de cuartos de final. Una especie de final anticipada que se repetirá por tercer año consecutivo: en las ediciones anteriores el equipo que se impuso en esta llave terminó levantando la Orejona: los madrileños en 2022 y los Ciudadanos el año pasado .

Será además un duelo de duelos. Por un lado, los entrenadores: Pep Guardiola vs. Carlo Ancelotti. El catalán contra el italiano, que ya es un mito viviente en el Santiago Bernabéu. Además, Haaland vs. la defensa blanca: el gigante noruego es toda una amenaza para la última línea de Real Madrid, que lidera LALIGA sin problemas y es el equipo menos goleado del torneo doméstico. También habrá un enfrentamiento sudamericano: Julián Álvarez vs. Vinícius Jr, un aperitivo de dos futbolistas de elite que se verán las caras también en la Copa América de Estados Unidos, en la que la selección argentina buscará revalidar el título conseguido en 2021 en el Maracaná y Brasil irá por la revancha. Para muchos, la llave estará en la mitad de la cancha, allí don“El rival es que todo el mundo lo da como favorito. Es una eliminatoria difícil, pero aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. La vuelta en Mánchester nos da igual”de el español Rodri intentará mostrar las credenciales que lo encumbraron a ser el mejor “todoterreno” del mundo. Enfrente, el despliegue del uruguayo Federico Valverde y el cerebro que vuelve a la selección alemana: Toni Kroos .

“Se ve como un partido de cuartos de final con el objetivo de llegar a la final. No es una final para nosotros”, dijo este viernes Ancelotti en conferencia de prensa. Y añadió: “El rival es el que todo el mundo lo da como favorito. Es una eliminatoria difícil , pero aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. La vuelta en Manchester nos da igual”, postuló.

También habló Guardiola sobre el emparejamiento con los blancos: “No nos queda otra opción. Parece una pequeña tradición, tres años seguidos jugando contra los reyes de la competición. Ojalá lleguemos en un buen momento. El sorteo no lo podés controlar, si la gente dice que es fácil es porque minusvaloras al rival. El partido de vuelta en casa, es lo que hay ”, completó.

Harry Kane vuelve a Londres: Arsenal vs. Bayern

El inglés Harry Kane abandonó esta temporada a su club de toda la vida (Tottenham) para “ganar títulos”. Cambió Londres por Munich, 95 millones de euros de por medio. La historia no podría haber salido mejor: lleva 36 goles en 33 partidos y es el jugador con mayor valoración positiva de toda la Champions League: 6 goles y 3 asistencias (9 puntos). Si además se tiene en cuenta su aporte para la selección inglesa, los números trepan: 40 goles y 10 asistencias en total. El problema del delantero británico es que su equipo no es confiable: la irregularidad de los bávaros ya se cargó al entrenador, Thomas Tuchel, que dejará el equipo al final de la campaña. El aire del vestuario se enrareció luego de declaraciones cruzadas entre el cuerpo técnico y los futbolistas acerca de cómo se entrenaban (muy bien) y cómo jugaban por los puntos (muy mal).

Ese Bayern de dos caras tendrá como rival a Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta. Los londinenses no quieren saber nada con mirar hacia atrás en el tiempo: su última participación en la fase eliminatoria de la Champions League data de 2017, con el francés Arsene Wenger como entrenador. Se fueron de la competencia en octavos de final, apabullados por un marcador global de 10-2 frente a... Bayern. Será tiempo de revancha en el Emirates Stadium, que asiste a una gran temporada de los Gunners en la Premier League -líder por diferencia de gol, pelea palmo a palmo con Manchester City y Liverpool-. Además de las manos del español David Raya, fundamentales en octavos de final frente a Porto, la seguridad defensiva de Ben White, el despliegue de Declan Rice y el cerebro de Kai Havertz serán fundamentales para las aspiraciones de los ingleses.

Barcelona vs. PSG: Mbappé vs. Lewandowski

La serie que pudo haber llevado de regreso a Lionel Messi a Barcelona se dará casi un año después de la salida de la Pulga del PSG rumbo a Inter Miami. Y será una llave repleta de morbo, porque si las especulaciones se cumplen, puede ser un aperitivo de lo que vendrá: Kylian Mbappé como bestia negra del conjunto culé. Por ahora, como nave insignia de los parisinos. A partir de 2025, como centrodelanero de Real Madrid. En cualquier caso, el 9 de la selección francesa estará en Cataluña con su equipo plagado de estrellas, que sufrirá la ausencia del marroquí Achraf Hakimi por suspensión. La serie marcará también el regreso de Luis Enrique, ahora como entrenador de los franceses, a tierras catalanas. Para los capitales qataríes de PSG es la Champions League o nada. No llegar a la final de Wembley sería para ellos un fracaso. Uno más.

¿Y Barcelona? Al igual que Bayern, su entrenador, Xavi Hernández, abandonará el club -el casi toda su vida- al final de la campaña. Está a ocho puntos de Real Madrid en LA LIGA, por lo que la Champions parece ser la gran meta del equipo, rejuvenecido con la sangre vital de dos juveniles: el extremo Lamine Yamal y el defensor central Pau Cubarsí, de gran actuación en la vuelta de los octavos de final frente a Napoli. El chico de 17 años nacido en Girona tuvo un viernes inmejorable, ya que recibió su primera convocatoria a la selección española para los partidos amistosos frente a Colombia y Brasil. Además de ellos, Barcelona tiene a Ilkay Gündogan en la mitad de la cancha y a un 9 de garantías como el polaco Robert Lewandowski (19 goles en 39 partidos). Otra llave atractiva sin favoritos.

Kylian Mbappé y uno de sus tradicionales festejos, que intentará repetir contra Barcelona por los cuartos de final de la Champions League Mathieu Pattier - AP

Atlético de Madrid vs. Dortmund: la hora de la verdad para Simeone

La inolvidable definición de la serie de octavos de final contra Inter propulsará el ánimo de Diego “Cholo” Simeone y su Atlético de Madrid. Más cuando el sorteo de los cuartos de final fue, dentro de todo, benévolo. Le tocó en suerte Borussia Dortmund, un equipo que marcha cuarto en la Bundesliga y que dejó en el camino al PSG para entrometerse entre los mejores ocho equipos del torneo continental. Un problema para los colchoneros será el revitalizado Jadon Sancho: de pelearse en público y en privado con Erik Ten Hag, su entrenador en Manchester United a volver a su primer amor y anotar un gol decisivo con los neerlandeses. “Demostró que está lleno de alegría, que quiere jugar y que nos quiere ayudar. Es sólo cuestión de tiempo que vuelva a destacarse”, lo elogió su actual DT en Dortmund, Edin Terzic.

Celebra Diego Simeone tras el pasaje de Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League: tras dejar en el camino a Inter, ahora le toca Borussia Dortmund, de Alemania Manu Fernandez - AP

Los rojiblancos tienen lo suyo para llegar a semifinales. Ángel Correa ya demostró que puede ser un gran revulsivo, mientras que sus compañeros campeones del mundo Nahuel Molina y Rodrigo De Paul son fijos en el equipo titular. El arquero eslovaco Jan Oblak también aporta lo suyo y fue fundamental para eliminar a Inter, subcampeones de la edición pasada en octavos de final. “Ahora toca seguir mejorando, seguro, poque podemos seguir mejorando”, dijo el Cholo tras dejar afuera de la competencia al equipo del argentino Lautaro Martínez. En el verbo está la clave: Atlético precisa mejorar para ser uno de los mejores cuatro equipos de Europa. A eso apunta.

Así fue el sorteo de los cuartos de final de la Champions League

