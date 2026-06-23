Cuti Romero habló de la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina

La victoria de la selección argentina sobre Austria dejó una imagen que generó preocupación entre los hinchas albicelestes. Cristian “Cuti” Romero debió ser reemplazado cuando comenzaba el segundo tiempo debido a un malestar físico en la rodilla derecha, la misma articulación en la que había sufrido un esguince jugando para el Tottenham. “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”, les dijo el defensor, tras finalizar el partido este lunes, a los médicos del plantel.

Así, el jugador procuró llevar tranquilidad al cuerpo técnico de la selección argentina. “Le vamos a hacer estudios”, confirmó previamente el DT Lionel Scaloni sobre el Cuti y luego del triunfo por 2 a 0 que clasificó al combinado nacional a los 16vos. del Mundial.

"En 3 o 4 días voy a estar bien, ya está".



Cuti Romero. 🇦🇷🙏 pic.twitter.com/o18TZ3w9DR https://t.co/bUxSWwBUO9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2026

Cuando transcurrían 10 minutos del segundo tiempo, y tras un fuerte cruce con Marcel Sabitzer, el central argentino se tomó la rodilla. El técnico albiceleste no dejó pasar demasiado tiempo para tomar la decisión de llamar a Nicolás Otamendi y decirle que comenzara a calentar. Pese a que Romero mostraba dificultades para moverse en el campo de juego, el futbolista le hizo el gesto al cuerpo técnico de que estaba en condiciones de seguir. Sin embargo, Scaloni no lo dudó y lo reemplazó por la reciente incorporación de River.

“No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo; esperemos que no sea nada. Mañana o pasado le harán estudios”, explicó en conferencia de prensa el propio Scaloni, que, de casi seguramente, lo preservará en el partido de este sábado (a las 23 hora argentina) con Jordania.

Pese a que Romero mostraba dificultades para moverse en el campo de juego, el futbolista le hizo el gesto al cuerpo técnico de que estaba en condiciones de seguir. Sin embargo, Scaloni no lo dudó y lo reemplazó por la reciente incorporación de River. MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La preocupación del cuerpo técnico de la selección tenía un motivo: el dolor que manifestaba el Cuti era, justamente, en la misma rodilla donde sufrió un esguince en el ligamento lateral en un partido de la Premier League cuando chocó contra el arquero de Tottenham. Una de las consecuencias de esa lesión es que llegó al Mundial con la preparación mínima y justa.