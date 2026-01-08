Cuti Romero habló del momento complejo de Tottenham y les apuntó a los dirigentes

Sin demasiadas contemplaciones ni rodeos. No sabe de esas cuestiones ni adentro ni afuera de la cancha. En un momento en el que Tottenham vive un momento de crisis en la Premier League, tomó la palabra Cristian Cuti Romero, capitán del equipo, tras la derrota por 3-2 ante Bournemouth y eso desató la reprobación de los fanáticos, por lo que el defensor argentino tomó la determinación de hablar del mal momento y le envió un mensaje a los dirigentes de los Spurs.

Con esta nueva caída, se potenció el malestar, porque Tottenham apenas tiene una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competencias y está decimocuarto en la tabla de la Premier League. “Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Seguiremos tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió Romero en su cuenta de Instagram.

En el medio de su posteo el defensor campeón del mundo fue muy claro y le apuntó directamente a la conducción del club: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”.

En la misma publicación, que está acompañada de una foto suya de espaldas y con la cinta de capitán, Romero cerró el mensaje con unas palabras de optimismo. “Nos quedaremos aquí, trabajando juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos será más fácil”, cerró.

La reacción de apoyo al mensaje que dejó en sus redes sociales Romero fue inmediata. Dos de sus compañeros en Tottenham comentaron con un guiño de aprobación en la publicación. El brasileño Richarlison respondió con un emoji de aplausos, mientras que el español Pedro Porro escribió: "Amén. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas“. Los hinchas también alentaron a Cuti Romero y arengaron para que intenten recuperarse este fin de semana ante Aston Villa, por la tercera etapa de la FA Cup.

Esta no es la primera vez que el defensor argentino habla públicamente en contra de los que manejan el fútbol en Tottenham. En 2024 Romero se metió hasta con la política de contrataciones de la institución y reclamó por un cambio de mentalidad para afrontar los principales objetivos. “El Manchester City pelea todos los años por el torneo, el Liverpool también, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, se vuelve a reforzar y ahora están viendo resultados. Son cosas a imitar. Hay que darse cuenta de que están fallando en algo. En los últimos años siempre pasó lo mismo“, dijo en una entrevista para Telemundo.

Y agregó: “Este es un hermoso club que, con la estructura que tiene, tranquilamente puede pelear por el título cada año. Pero hay que darse cuenta de quién es el verdadero responsable de esto. Hay que darse cuenta de que algo va mal, y con suerte ellos se darán cuenta".