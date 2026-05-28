El riesgo Scaloni y el sector de la lista de 26 que ofrece interrogantes: ¿la mejor defensa sigue siendo un buen ataque?

La lista de Lionel Scaloni partía de una muy buena base. Al ser la selección argentina con mayor cantidad de títulos, pero –sobre todo- con un alto rendimiento sostenido en el tiempo para conseguir esos logros, resolver a los 26 para disputar el Mundial 2026 no debería generar demasiadas sorpresas desde los gustos y evaluaciones tácticas y técnicas; sí aparecía –lógicamente- el condicionante de las lesiones, que en un certamen que se disputará en poco más de un mes pueden ser traicioneras.

El Mundial de Qatar, las Copas Américas de Brasil y Estados Unidos, la Finalíssima ante Italia: los cuatro títulos conquistados por Scaloni no solo hicieron que aparezcan figuras que se impongan como titulares, sino que fueron creciendo en paralelo con el techo colectivo. Lo que más entraba en debate interno -del propio cuerpo técnico- no era el “quiénes” sino el “cómo”. Si no existieran las lesiones, la lista de 26 se habría resuelto hace meses quizás. Pero en el “cómo” llegan o están cada uno de los futbolistas entran en juego los “detalles”.

En esos “detalles” entran la información que tiene Scaloni sobre la salud deportiva de cada futbolista (la que le da el jugador y el club en cuestión), el tiempo de recuperación, si es reincidente o no (si viene de otras dolencias); si esa lesión que arrastra le genera más o menos posibilidades de regresar. Y, desde lo colectivo, el área del campo donde entran esos “detalles”.

La defensa, en ese sentido, es un riesgo. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos laterales derechos, están desgarrados. Cuti Romero se recupera también de otra lesión. Eso lo dejó afuera a Marcos Acuña; Nicolás Otamendi tiene 38 años y Nicolás Tagliafico (33), quien sería el lateral izquierdo titular. Lisandro Martínez logró sumar minutos tras otra lesión en Manchester United y sería el primer eslabón si el DT optara –en algunos partidos- por la línea de 3 centrales. Leonardo Balerdi y Facundo Medina aparecen con rendimientos más confiables en sus respectivos clubes que con la camiseta celeste y blanca. Hasta ahí, demasiados asteriscos. Es cierto que, eventualmente, Giuliano Simeone y Nicolás González podrían cumplir la función de laterales por derecha y por izquierda, respectivamente. ¿Pero qué sucede si todos los asteriscos se activan al mismo tiempo?

No hay un futbolista comodín como podría haber sido Nicolás Capaldo, que permitiría un reemplazo sin correr o mover demasiado las demás fichas. El ex Boca, que hizo su carrera como mediocampista, en Hamburgo se transformó en un polifuncional que se adaptó a la función de lateral derecho, también jugó partidos como primer central o como stopper derecho en línea de 3; también como carrilero por la derecha. No hay un Juan Foyth, que pueda cumplir la función de lateral derecho o central. Y teniendo en cuenta que Montiel y Molina vienen de lesiones…

Scaloni había sido muy estricto con esa variable para resolver la lista de 2022, por la que se quedaron afuera Joaquín Correa y Nicolás González; antes una grave lesión había marginado a Giovani Lo Celso. Pero hizo una “excepción”, aunque nunca el DT lo reconoció, con Paulo Dybala, que esta vez se quedó afuera de los 55 directamente. La Joya, meses después de haber tenido un aporte con destellos para ser campeón, reconoció que –durante la convivencia en Qatar- tuvo charlas con el cuerpo técnico en donde, de ambos lados, entendieron que su recuperación les estaba demandando más tiempo del proyectado. Luego, Dybala tuvo aportes a cuenta gotas, pero claves, y todo quedó en una anécdota. Esto denotó que hubo una “predilección” del entrenador hacia el delantero de Roma.

Ahora, horas antes de dar la lista actual, explicó por qué no estuvo ahora Dybala en la nómina previa de 55: “Paulo, está de más decirlo, es un gran jugador. Ha vuelto de una manera excepcional con su equipo. Pero los jugadores van saliendo, hay jóvenes que van aportando. En nuestro caso hay chicos que en esa posición se han consolidado y merecen una oportunidad”. El tiempo pasa para todos.

¿En esta lista habrá tenido un gesto similar con otro futbolista como lo hizo con Dybala? Es pronto para saberlo. ¿Senesi perdió el puesto en los últimos amistosos? ¿Buendía tenía un presente para no perderse el Mundial? No hay decisiones fáciles para Scaloni.

En la ofensiva, le agregó una característica diferente con el Flaco López con los centrodelanteros, un atacante distinto de Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Pocas horas antes de dar la lista, Scaloni valoraba tener futbolistas “con un poco más de vértigo”, en caso de ser necesario hacer modificaciones desde el sistema y las características, aunque aseguró: “Nuestra manera de jugar ya la tenemos y no la vamos a cambiar”. Entre los mediocampistas y los delanteros, hay un mix para que el equipo tenga posesión y también explosión, como en los últimos años. Ahí la ecuación podría cerrar sin interrogantes. El tema es la defensa. Pero Scaloni siempre tuvo las ideas claras. Y quizás sienta que no hay mejor defensa que un buen ataque.