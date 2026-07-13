El exdefensor de la selección de Inglaterra, Gary Neville, encendió la polémica durante una charla respecto de la selección inglesa y el próximo partido ante Argentina al calificar a los defensores Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez como “la mejor y peor pareja de centrales del mundo” porque, según su criterio, “parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”.

Las declaraciones de la leyenda de Manchester United se dieron en un episodio del podcast The Overlaps en la antesala del cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 el próximo miércoles.

Para Gary Neville, Cuti Romero y Lisandro Martínez “regalan un gol en cada partido.

El análisis de Neville combinó tanto críticas severas como grandes elogios para la zaga central titular de la selección argentina. “No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Tenés a Romero y a Lisandro Martínez que parecen regalar un gol en cada partido entre ellos dos”, opinó el exjugador.

“Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y están, literalmente, apareciendo por todas partes”, prosiguió casi de inmediato cuando faltaban unos 20 minutos para que finalizara la conversación. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Es lo que yo llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo: a veces son absolutamente increíbles, pero otras veces pasan de lo sublime a lo ridículo”, apuntó con firmeza el exlateral inglés.

La crítica de Neville llega en un momento en que la zaga central de Lionel Scaloni confirmó su titularidad, con actuaciones firmes de ambos defensores en su área e incluso en el lado contrario, donde cada uno marcó un gol en la victoria del combinado albiceleste por 3 a 2 frente a Cabo Verde, que terminó dándole el pase a 16avos a la selección argentina.

Para un ídolo de Inglaterra, Cuti Romero y Lisandro Martínez “regalan un gol en cada partido”. Aníbal Greco - La Nación

Si bien Argentina viene de avanzar tras vencer a Suiza 3 a 1 en cuartos de final, el propio Romero reconoció días atrás en TyC Sports un fastidio interno en el plantel por haber sufrido varios goles en las instancias previas del torneo.

Para Neville, la selección de Inglaterra debería marcarle tres goles a la Argentina y, aun así, “deberemos ganarles en penales”. Según su opinión, no solo el combinado que lidera Harry Kane le hará tres tantos a la Albiceleste, sino que el equipo de Lionel Messi también marcará la misma cantidad de goles en un encuentro que será reñido. “Nos puedo ver ganando 3 a 1 y que nos hagan dos goles en los últimos cinco minutos porque ellos nunca se rinden”, destacó el exfutbolista.