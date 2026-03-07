De Brasil a Tailandia y de allí al Bayern Múnich: la singular historia de Maycon Cardozo

A los 74 minutos del partido entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach, el Allianz Arena fue escenario de un gesto simple que marcó el comienzo de una historia particular. Un choque de manos con Luis Díaz y la sonrisa imposible de disimular anunciaron el debut de Maycon Douglas Normanha Cardozo, un extremo brasileño de 17 años que recorrió un camino poco habitual: nació en Brasil, creció futbolísticamente en Tailandia y, tras un ascenso meteórico dentro del club bávaro, dio sus primeros pasos en la Bundesliga.

La victoria 4-1 de los bávaros ayer viernes 6 de marzo tuvo como figura al colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando el entrenador, Vincent Kompany, decidió darle ingreso a Cardozo en el segundo tiempo. Con la camiseta 49, el juvenil ocupó la banda izquierda del ataque y mostró atrevimiento desde su primer contacto con la pelota, en medio del aplauso del público. Sin sentir el peso del contexto, encaró en varios duelos individuales y hasta obligó a sus marcadores a recurrir a infracciones para frenarlo.

Maycon Cardozo entrando en su debut con Bayern Múnich por Luis Díaz

El propio futbolista describió la emoción del momento una vez finalizado el encuentro. “Me siento muy feliz, muy agradecido. Jugar para Bayern, el mejor equipo del mundo, fue un placer”, expresó ante los medios del club. En el vestuario también recibió el reconocimiento de sus compañeros, un detalle que reflejó la buena consideración que ya tiene dentro del plantel profesional.

La historia del atacante tiene un punto de partida lejano a los circuitos tradicionales del fútbol sudamericano. Cardozo nació en San Pablo en 2008, pero poco después su familia se trasladó a Tailandia, donde su padre, Douglas Cardozo, continuó su carrera profesional como futbolista también. En ese país asiático el joven comenzó a jugar y desarrolló casi toda su formación inicial. Además de la brasileña, tiene nacionalidad portuguesa, otro rasgo que refuerza un perfil tan global como inusual para un futbolista de su edad.

Su crecimiento se produjo en diferentes academias juveniles hasta incorporarse a la STB Sports Thai Bavaria Academy, una institución que mantiene vínculos con Bayern Múnich. Allí su talento llamó la atención de los responsables del programa World Squad, un proyecto del club alemán que busca captar promesas en distintas regiones del mundo.

La oportunidad llegó en 2024, cuando Cardozo fue convocado para sumarse al plantel Sub 19 de ese programa internacional. El delantero se integró en las últimas semanas del proceso tras la lesión de otro jugador, pero ese corto período resultó suficiente para impresionar a los entrenadores.

El jugador brasileño y portugués gambetea al mediocampista alemán, Philipp Sander, del Borussia Moenchengladbach ALEXANDRA BEIER� - AFP�

Roy Makaay, exdelantero de Bayern y responsable de ese equipo juvenil, recordó aquel momento. “Llegó con nosotros solo en las últimas cuatro semanas del World Squad 2024, por recomendación de la Global Academy, porque otro jugador se había lesionado de gravedad. Maycon disputó tres partidos en Estados Unidos y dos en Alemania dentro del World Squad. Eso nos bastó para recomendarlo a los responsables del campus”, explicó.

A partir de allí comenzó una progresión tan rápida como inusual. En febrero de 2025 realizó una prueba con el equipo Sub 17 de Bayern y un mes más tarde firmó su primer contrato con la institución. En agosto de ese mismo año pasó al Sub 19 y hacia fines del año pasado empezó a entrenarse con el plantel profesional bajo la conducción de Kompany. El 6 de enero de 2026 tuvo un primer contacto con ese nivel al sumar minutos en un amistoso frente a Red Bull Salzburg, pero el ingreso ante Borussia Mönchengladbach marcó su estreno oficial en la Bundesliga.

Así juega Maycon Cardozo

🇧🇷 Maycon Cardozo (17) em seu último jogo pelo FC Bayern II: pic.twitter.com/Qw2rNb16T6 https://t.co/MiQ5UTa9RH — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) March 3, 2026

El ascenso continuó en 2026. Durante febrero disputó partidos con Bayern II, filial del primer equipo en la cuarta división, y, a comienzos de marzo, el club decidió asegurar su proyección con un contrato de larga duración. Pocos días después llegó el premio mayor: su debut en la Bundesliga.

En apenas doce meses, el extremo recorrió cuatro niveles diferentes dentro de la estructura deportiva del club: Sub 17, Sub 19, el segundo equipo y el plantel profesional. La secuencia ilustra el impacto que provocó su evolución dentro del campus bávaro.

Cardozo, de 1,65 metros de altura, se caracteriza por su velocidad, su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y la facilidad para rematar con ambas piernas. Quienes lo observaron en las divisiones juveniles destacan también su madurez táctica pese a la corta edad, según cuenta el propio club alemán.

La felicidad de Maycon Cardozo tras su debut con Bayern Múnich

El caso del atacante refleja además un cambio en la lógica de captación del fútbol europeo. Bayern amplió en los últimos años su red de scouting hacia mercados menos tradicionales, con academias y proyectos de formación en distintos continentes. El camino del brasileño, que pasó de las ligas juveniles de Tailandia al máximo nivel del fútbol alemán, representa uno de los ejemplos más llamativos de ese modelo.

Para el juvenil, el estreno del viernes apenas marca el inicio. Tras el partido dejó en claro su ambición inmediata: seguir creciendo dentro de uno de los clubes más exigentes del mundo. En paralelo, trabaja también en su adaptación fuera de la cancha y estudia alemán, una señal más de que su proyecto en Múnich no se limita al impacto de una aparición repentina. El recorrido que comenzó en Asia y lo llevó al Allianz Arena acaba de escribir su primer capítulo en la élite.