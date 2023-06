De España a Estados Unidos: Sergio Busquets, a un paso de volver a jugar con Lionel Messi

escuchar

Sergio Busquets tiene prácticamente todo acordado para concretar su incorporación al Inter Miami, donde podrá reencontrarse con Lionel Messi.

Luego de despedirse de Barcelona tras 15 temporadas y 722 partidos oficiales, el mediocampista español está a un paso de la MLS. Así lo asegura Mundo Deportivo, uno de los principales medios deportivos de Cataluña. Según la prensa española, firmará un contrato por al menos dos años.

Busquets acaba de cerrar su exitosa etapa como jugador blaugrana y se reencontraría con Messi en Miami. Al igual que Leo, rechazó un importante ofrecimiento de Arabia Saudita y ahora está listo para ser una estrella más en el club de David Beckham.

Tal como se suponía, la confirmación de que Leo se sumara a las filas del Inter Miami alteró los planes de varios jugadores y del propio club, que buscará incorporar figuras y potenciar deportivamente a un equipo que en la temporada 2023 está último en la Conferencia Este y antepenúltimo en la tabla general (27º entre 29), con 5 triunfos y 11 derrotas.

El adiós de un emblema

Sergio Busquets, emblema de Barcelona y referencia ineludible en el mediocampo del equipo catalán durante los últimos 15 años, dejó el equipo al final de la temporada. Se despidió en el podio de los futbolistas con más presencias, sólo superado por Lionel Messi y Xavi, actual entrenador. Y lo hizo con 32 trofeos en su vitrina: los mismos que Andrés Iniesta y apenas tres menos que La Pulga. Es el último mosquetero formado en la Masía que abandona el club: ya no están ni el rosarino ni el 8, ni Piqué ni Xavi. Fue, en definitiva, el final de una era dorada en la que los blaugranas ganaron todo.

“Ha llegado el momento de anunciar que esta es mi última temporada en el Barcelona”, comenzó el mediocampista de 34 años en un video que publicó en sus perfiles de las redes sociales el 10 de mayo. Hasta último momento, su excompañero Xavi y la comisión directiva intentaron convencerlo de que siguiera una temporada más, aunque con una rebaja salarial. Busquets, que ya había ayudado al club durante la pandemia del coronavirus y en otra oportunidad en la que le pidieron que difiriera sus salarios, ahora optó por marcharse. Y rechazó la continuidad.

Hace dos semanas fue el adiós. En su cuenta de Instagram escribió: “Gracias por hacer tan especial y tan emotivo mi último día. Soy un privilegiado por haber podido formar parte del equipo de mi corazón, llevarlo a lo más alto y disfrutar 15 años junto a todos los que formamos el mejor club del mundo, Barcelona. Me voy pleno y con la cabeza alta de darlo todo y contribuir a mejorar en todos los ámbitos a mi club y a los que formamos y han formado parte de ello. Me quedo con el respeto y el cariño de los que me conocen y han compartido momentos conmigo, con la gente del mundo del futbol y sobretodo con vosotros culers.Muchas gracias y hasta pronto”

Un imán para negocios multimillonarios

El arribo de Lionel Messi a la MLS expande los emprendimientos del crack a escenarios inimaginables. Después de largas negociaciones con Barcelona y con equipos de Arabia Saudita, todo se desencadenó en favor del Inter Miami y hasta se apuntó una fecha tentativa para lo que será el debut de Messi: el 21 de julio, como local, ante Cruz Azul. La sola mención de The Athletic sobre la llegada de Leo produjo un efecto revulsivo en la MLS y disparó los precios de las localidades casi como el dólar en la Argentina. ¿Un ejemplo? Tickets que tenían un costo de US$ 29 ya se vendían a US$ 329 para ese encuentro de presentación. Nadie quiere faltar en el estadio DRV PNK.

“La liga se ha vuelto muy creativa con todo esto. Todo está sobre la mesa”, apuntó un accionista de la MLS sobre el acuerdo para llevar a Messi. La oferta de la MLS a Messi incluye aportaciones de los dos mayores socios comerciales de la liga. El comisionado de la MLS, Don Garber, había dicho en marzo que probablemente se necesitaría un acuerdo creativo como el que Beckham tuvo cuando se unió al LA Galaxy en 2007 para captar a Messi.

Lionel Messi y Sergio Busquets podrían reencontrarse pronto en Miami; el catalán dejó Barcelona hace pocas semanas AP

¿Cuál es la creatividad a la que se hace mención? La Mayor League Soccer (MLS) y Apple convinieron en que una de las maneras de atraer a Messi a la franquicia de Miami era ofrecerle una parte de los ingresos generados por los nuevos suscriptores de MLS Season Pass, el paquete de streaming de la liga en Apple TV+. Para tener una idea de lo que estamos hablando, Apple y la MLS firmaron un acuerdo por 10 años por un valor de USS 2500 millones de dólares. Este martes, además, de acuerdo con el informe de The Athletic, Apple confirmó que se emitirá en Apple TV+ una docuserie de cuatro capítulos sobre las cinco participaciones de Messi en la Copa del Mundo.

El otro factor gravitante es Adidas, que además de ser uno de los mayores patrocinadores de la MLS desde su creación en 1996, tiene un fuerte vínculo con Messi desde hace más de 15 años, concretamente, a partir de 2006, cuando disputó su primer Mundial, en Alemania. Marca y jugador componen una dupla reconocida mundialmente, de esas relaciones que parecen indestructibles: de hecho, lo son, ya que el convenio es de por vida. Mientras tanto, para cerrar la ecuación ideal y que todas las piezas encajen, Adidas y la MLS extendieron su vínculo a comienzos de 2023 por seis temporadas, con finalización en 2030. ¿Los números? Se habla de US$ 830 millones. Además de proveer equipos de indumentaria para las 29 franquicias participantes y contar con la prioridad para ser el balón oficial del certamen.

LA NACION