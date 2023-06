Messi compartió los momentos que lo ponen feliz por salir campeón del Mundial Qatar 2022

escuchar

Un día como hoy, pero hace seis meses, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, se consagraba campeón del Mundial Qatar 2022. El capitán argentino volvía a levantar la tan ansiada copa después de 36 años y así lo recordó en su cuenta de Instagram, con fotos de los momentos más felices vividos durante ese mes de 2022. “Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. Seis meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos”, escribió el 10.

Y prosiguió: “Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los seis meses quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron”.

Una de las imágenes recuerda el gol que le hizo el 10 a México, cuando la selección nacional tenía la obligación de ganar para pasar a octavos de final. En la elección de fotos particulares, Messi quiso rememorar el festejo con Nahuel Molina tras el zapatazo que dio el lateral para convertir el primer tanto contra Países Bajos.

En la galería seleccionada por el capitán albiceleste hay fotos del partido disputado en la semifinal contra Croacia, la increíble atajada de Emiliano “el Dibu” Martínez en la final contra Francia y, como no podía ser de otra manera, de los festejos de aquel 18 de diciembre de 2022 cuando la Argentina se consagraba dueña del mundo en el ámbito futbolístico. Desde ya, Messi subió también una foto con su familia.

Atento a la jornada especial en la que se conmemora además el Día del Padre, Messi, que disfruta de sus vacaciones antes de incorporarse al Inter de Miami, dijo “abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás”.

LA NACION