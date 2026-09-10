De Paul y Lewandowski tuvieron un fuerte cruce en el empate de Inter Miami y Chicago Fire: “¡Sos un cagón!"

Inter Miami empató este miércoles 1-1 contra Chicago Fire en un vibrante partido correspondiente a la Conferencia Este de la MLS. El encuentro se disputó en el mítico estadio Soldier Field, donde los más de 63.000 aficionados dijeron presente para asistir al gran cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. Por su parte, el delantero polaco no solo anotó el único gol de su equipo, sino que además protagonizó un picante cruce con Rodrigo De Paul.

Con el partido empardado y a pocos minutos del final, al primer cortocircuito lo inició Lewandowski, quien increpó y tiró al suelo al defensor de Las Garzas, Ian Fray.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



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Una vez que el jugador de Inter Miami se repuso, cumplió con la devolución de gentilezas y empujó a Lewandowski, quien también terminó en el césped. Tras levantarse, el 9 de Chicago Fire sale disparado en busca de Fray, pero en el medio intercede su compañero Yannick Bright.

Con Bright en el medio, Lewandowski siguió intentando llegar hasta Fray, quien a esas alturas ya se había desentendido de la situación. Fue la insistencia del polaco lo que despertó la animosidad de De Paul, que apareció como una tromba y se llevó puesto al delantero de Chicago Fire.

“¿¡Qué lo empujas!? ¿¡Qué lo empujas!?“, se lo ve decir al volante de la selección argentina, visiblemente alterado. Siguiendo en esa tónica, larga el primer insulto y dice: ”¡Cagón! ¡Sos un cagón!“.

Frente a frente, Lewandowski mira a De Paul y esgrime varias sonrisas nerviosas. Mientras tanto, el ladero de Lionel Messi continúa fustigando al jugador polaco, ahora trayendo a colación los títulos obtenidos de la mano del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Luego de varios segundos, el 9 de Chicago Fire intenta evadir a De Paul, quien insiste en sus avanzadas verbales. Una vez separados, Lewandowski se acerca a Bright, con quien, entre risas, reconstruye lo que acaba de pasar.

De Paul y Lewandowski se conocen de la liga española

El intercambio entre ambos futbolistas no fue casual. De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado en varias oportunidades durante sus etapas en el fútbol español, cuando el “Motorcito” argentino vestía los colores de Atlético de Madrid y el punta polaco jugaba para Barcelona.

Pero sin dudas el antecedente más recordado de Lewandowski contra un jugador argentino no fue a nivel clubes, sino que tuvo lugar en el Mundial Qatar 2022, donde la selección argentina se enfrentó a Polonia en fase de grupos.

En Qatar 2022 el polaco tuvo un entredicho con Messi

Si bien en aquel encuentro que terminó con victoria de la Albiceleste por 2 a 0 también jugó De Paul, todos los flashes recayeron sobre Messi. Ya en tiempo de descuento, el astro argentino se hizo cargo de un ataque, donde encaró al delantero del Barcelona y trató de eludirlo gambeteando hacia la izquierda. Pero el polaco lo persiguió y lo marcó con rigor, utilizando sus brazos para frenarlo. La jugada continuó hasta que el 10, ofuscado por los agarrones, se detuvo y el árbitro neerlandés, Danny Makkelie, cobró el foul.

Luego del pitazo, Lewandowski volvió a acercarse a Messi y quiso disculparse entendiéndole su mano, pero el capitán argentino se hizo el desentendido y ni siquiera le devolvió la mirada. Pese a ese tironeo, el asunto no pasó a mayores y, al finalizar el encuentro, Messi le dijo algo al oído al punta polaco en tono amistoso.