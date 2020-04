Canadá 2007, el último campeón mundial Sub 20 de la era dorada de Pekerman; Sergio Agüero le avisaba al planeta de todo su potencial Crédito: Twitter

Fue una secuencia magistral, seguramente irrepetible: cinco campeones del mundo en poco más de una década. No había antecedentes y es muy poco probable que vaya a repetirse. Lo consiguió la Argentina de la mano del hombre más influyente y revolucionario del último cuarto de siglo en las selecciones nacionales: José Pekerman . Cinco consagraciones Sub 20 entre Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007. Son 96 apellidos campeones. Muchos ya se retiraron, los 96 jugaron en primera división, algunos construyeron una fabulosa carrera internacional, varios todavía brillan y nada menos que 28 también participaron de al menos una Copa del mundo de mayores. ¿Rentabilidad, legado, proyección? Para Pekerman y sus laderos siempre se trató de pensar el futuro, nunca los embriagó el éxito. Pero vaya si lo tuvieron. La riqueza de estos cinco campeones propone un desafío imaginario que, en realidad, es una excusa para revalorizarlos: ¿quién ganaría en un mano a mano de lujo?

¿Cómo elegir a alguno de esos equipos? ¿Bajo qué parámetros? El de Sorin, Ibagaza y Biagini, en 1995, gesta que está a días de cumplir 25 años y entró en el corazón de la gente porque quebró con una época de angustias (y escándalos) en los seleccionados juveniles. El de Aimar, Riquelme y Samuel, en 1997, probablemente el plantel que alcanzaría la mayor proyección internacional. O Saviola, D'Alessandro y Maxi Rodríguez, que encendieron al país jugando en casa, en 2001. En 2005, Zabaleta, Gago y Biglia disfrutaron de la explosión mundial de Lionel Messi. Y en 2007, Sergio Romero, Banega, Mercado, Di María y Agüero fueron la última cosecha de un proyecto que alimentó a la selección mayor durante una década.

El comienzo de todo: Qatar 1995. La Argentina derrotó en la final a Brasil, algo que siempre tiene una satisfacción extra

El juego se enriquece con voces. Abre el debate Gustavo Lombardi, lateral derecho en Qatar '95: "Me imagino una final entre el equipo de Malasia '97 contra el de Leo, el de Holanda 2005. Este por obvias razones: la carta Messì, teniéndolo a él todo es posible. Y el del '97, como nosotros los del '95, tuvimos una ventaja con respecto a los que nos sucedieron: el tiempo de trabajo. En los 90, todavía los equipos de Primera estaban conformados por muchos jugadores grandes, eso retrasaba la aparición de los chicos, que si éramos citados a las selecciones juveniles podíamos cumplir con todo el ciclo formativo. En el '95, más allá de Sorin o Biagiani, apenas éramos cuatro o cinco los que habíamos debutado en Primera, y tuvimos muy poquitos partidos. Tal vez los otros seleccionados se conformaron con jugadores ya de mayor renombre y recorrido en la Primera, pero nosotros disfrutamos de más horas de ensayos. Y como los del '97 contaban con mayor jerarquía, Aimar, Riquelme, Samuel, Markic. los pongo un poquito por arriba nuestro, pero también estoy convencido de que en un imaginario torneo entre los cinco campeones, ninguno de los otros cuatro hubiese querido cruzarse con nosotros. ¿Por qué? Porque éramos los más duros, los más sólidos defensivamente, con un 'Vasco' Irigoytía majestuoso en el arco".

Recordar qué rivales fueron dejando por el camino cada uno de estos campeones también ilustra su suceso. Aparecen apellidos que pocos sospechaban en quiénes se convertirían con los años. Por ejemplo, en 1995, la Argentina venció 2-0 en la final al Brasil de Denilson y Caio. En semifinales había derrotado a España, con Raúl, Iván de la Peña y Michel Salgado. Y en cuartos a Camerún, que contaba con Pierre Womé y Geremi, futuros volantes de Internazionale y Real Madrid. Y en Malasia 1997, después de sacar del torneo en los cuartos de final a la Inglaterra de Michael Owen y en cuartos a Brasil, con Fabiano y Adailton, el choque decisivo la Argentina se lo ganó 2-1 a Uruguay, que contaba con la camada del arquero Gustavo Munúa, Marcelo Zalayeta, Álvaro Perea y Nicolás Olivera.

Diego Markic y Juan Román Riquelme, campeones en Malasia 1997; sacrificio y elegancia en un equipo inolvidable

Escucharlo a Hugo Tocalli, DT en Canadá 2007, sirve para viajar en el tiempo entre emociones. "Es muy difícil para mí decir quién fue el mejor. La del '95 superó muchos contratiempos. Nosotros llegamos a la AFA en octubre del '94 y el 26 de diciembre ya estábamos en Bolivia para jugar el Sudamericano, por lo que el tiempo de preparación fue muy breve. Recuerdo ese Año Nuevo, todos juntos en La Paz, pero solos, con muchos chicos llorando porque estaban lejos de sus familias. Esa fue una selección muy seria, muy sacrificada, ambiciosa. Y aquel título en Qatar, seguramente, fue un espaldarazo para seguir adelante. La del '97 fue una selección de hombres, que además desplegaba un fútbol exquisito".

Y avanza Tocalli: "La de 2001 fue una selección asesina , salían a liquidar los partidos. Eran muy pocos los partidos en los que teníamos que darles alguna instrucción. En 2005, además de Leo Messi, había muchos buenos jugadores, y a ellos, se les pegó la del 2007, a la que le costó mucho clasificar, sin embargo lo conseguimos en la última fecha del Sudamericano y eso valió el pase a los Juegos de Pekín y al Mundial. Y la Argentina iba a aganar ambos torneos. En esa selección, varios explotaron en el Mundial, como Di María, Mauro Zárate y, ni hablar, Agüero. El 5 era Yacob y eso liberaba a Banega para conducir... Sería imposible pronosticar un resultado entre estos cinco equipos, mejor, solo sentarse a mirarlos y disfrutar", propone.

En la impetuosa ruta al título de la selección de 2001, en los cuartos de final eliminó a la Francia dirigida por Raymond Domenech, que tenía entre los titulares a Djibril Cisse (ex Liverpool y Marsella) y Philippe Mexès (ex Milán y Roma). En la semifinal venció a Paraguay, con Santiago Salcedo en el ataque y Diego Baretto en el arco. Y en la final goleó 3-0 a Ghana, integrada por los volantes Sulley Muntari (ex Inter y Milan), Michael Essien (ex Chelsea, Real Madrid y Milan) y Derek Boateng (ex Colonia, Getafe y Fulham). Por la otra llave, había quedado en el camino Brasil, con Kaká, Adriano, Julio Baptista, Maicon, Luisao y Marquinhos.

Maxi Rodríguez y Nico Burdisso al frente de la vuelta olímpica en 2001, en un estadio de Vélez repleto

Llega el turno de otro protagonista, Bernardo Romeo, goleador en Malasia '97, actualmente director deportivo de los juveniles de la AFA: "Es dificilísimo responderlo... En cada equipo hubo excelentes jugadores, versátiles, siempre los planteles estaban compensados. Todos jugaron con el mismo técnico, o de su escuela, por eso siempre se respetó una idea. Creo que hubiesen sido duelos muy equilibrados porque respondíamos a la misma cabeza, alguien noble y ambicioso: Pekerman. Y así eran sus equipos. Cada uno tuvo su particularidad y lo hizo especial: el del 2001 pulverizó todos los récords con Saviola; nosotros quedamos en el corazón de la gente; el del '95 rompió tantos años de sequía porque desde el '79 con César Menotti que no éramos campeones, y luego apareció Messi... Respeto a todos, que época fantástica". Y su nostalgia es indisimulable.

En el Sub 20 de 2005, ahora con Francisco Ferraro como entrenador, hombre de la escudería Pekerman , y con un Messi capaz de abrir cualquier cerrojo, la Argentina se cruzó con duros rivales desde los octavos hasta la final. Primero, Colombia, con David Ospina, Radamel Falcao y Freddy Guarín. Luego, España, con Cesc Fàbregas, Fernando Llorente y David Silva. En semifinales, Brasil, con Rafinha, Filipe Luis y Rafael Sobis. Y en el juego crucial derrotó 2-0 a Nigeria, conducida por el volante John Mikel, ex Chelsea. Dos años más tarde, con Hugo Tocalli al frente, histórico compañero de José, la selección eliminó al México de Giovanni Dos Santos en cuartos, y en la semifinal despidió a Chile, que presentaba a su 'generación dorada': Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel y Alexis Sánchez. El registro de la final, victoria por 2-1 sobre República Checa, no retiene apellidos ilustres entre los europeos. Apenas los defensores Marek Suchý y Jan Simunek, y el arquero Radek Petr, al menos construyeron una discreta carrera.

Lionel Messi, en Holanda 2005, le avisaba al mundo que llegaba para iniciar su reinado

Entre los últimos campeones estuvo 'Papu' Gómez, reyes en Canadá 2007. Fueron cinco títulos en 12 años, y en los siguientes 12..., nada. "No recuerdo a los del '95, era muy chico, pero sí los vi en video... Irigoytía, 'Panchito' Guerrero, Biagini, que fue compañero mío en Arsenal, Sorin, Ibagaza... La del '97 sí la recuerdo bien, ¡equipazo! Y la del 2001 fue increíble, la viví como hincha, soñando con alguna vez ser uno de ellos. Ese fue otro equipazo: Saviola y D'Alessandro tirando 'la boba'. El de 2005 lo viví muy de cerca porque entrenábamos con ellos porque nosotros éramos la Sub 17; estaban Messi, 'Chaco' Torres, Biglia, Garay, Formica, Ustari..., ¡terrible! Y nosotros en 2007 también tuvimos un equipazo. Creo que la pelea sería entre el 2001 con el 2005, o el de... ¡No sé, es una locura si pensás en las carreras que hicieron casi todos! Bueno, creo que el de 2001 sería el campeón. Tenían todo, eran increíbles..., pero más repaso los planteles y dudo, fueron todos espectaculares".

Optar por alguno de ellos a través de sus campañas y estadísticas resultaría otra alternativa. También injusta, porque todos fueron contundentes. Es cierto que el de 2001 arrasó y tuvo un 100% de eficacia, con siete victorias en siete partidos, y 27 goles a favor contra apenas cuatro en contra. Pero el de Canadá 2007 también terminó invicto: ganó seis y empató uno (90%), convirtió 16 tantos y solamente le marcaron dos. Los de 1997 y 2005 completaron una hoja de ruta similar, con seis triunfos y una caída (85%), y el de Qatar 1995, el único que disputó seis encuentros porque entonces del Mundial todavía participaban 16 equipos y no 24, sumó cinco éxitos y un revés, el 83% de los puntos en juego. Todos voraces.

Dos equipos de primer nivel se pueden alistar con campeones mundiales Sub 20 que luego jugaron una Copa de mayores. Equipo A: Willy Caballero; Mercado, Garay, Fazio y Placente; Maxi Rodríguez, Biglia, Cambiasso y Riquelme; Agüero y Di María. Equipo B: Sergio Romero; Zabaleta, Burdisso, Samuel y Sorin; Scaloni, Gago, Banega y Aimar; Lionel Messi y Saviola.

Andrés D'Alessandro entró en el plantel de 2001 dos días antes de la Copa, por la lesión de Livio Prieto. Y brilló. "Esos 5 equipos ya están en la historia, siempre se nos recordará. Nosotros tuvimos la ventaja de jugar en casa, la cancha de Vélez estalló en todos los partidos. Eso nos hizo diferentes al resto, fue hermoso. Pero cada campeón, con sus matices, tuvo estilos parecidos y respondió a una matriz. ¿Cuál? Elegir jugadores con buen pie para ser protagonistas. Siempre con enganche, con ese jugador pensante, o con dos como Román y Aimar, o tres o cuatro, como teníamos nosotros. Si nos cruzábamos hubiesen sido partidazos, todos tratando de recuperar la pelota porque la necesitábamos para sentirnos importantes". Y agrega: "José siempre nos decía que no servía ganar a cualquier precio; había que jugar bien y mantener la conducta. Ellos eran educadores, nos preparaban para ser profesionales. Te formaban integralmente, y esos valores los llevábamos a la cancha. Mantener la calma, no discutir, no pelearse, y lo digo yo, justo, a mí me costaba, pero comencé a aprenderlo con José y su cuerpo técnico".

José Pekerman, el creador de una era en los seleccionados juveniles que alimentó durante una década a la selección mayor

El profesor Gerardo Salorio estuvo en los cinco títulos. Nadie como él. Se anima a jugar... "Me imagino a Riquelme y Cambiasso de un lado, y del otro Arangio/Ibagaza..., la eficacia de Biagini contra el olfato de Romeo. O D'Alessandro encendido y Saviola imparable, contra el equipo del 2005, con Zabaleta, 'Chaco' Torres, Gago y Cardozo que te masacraban , más Cabral y Paletta en el fondo, para que el 'Mago', sí, Messi, frotara la lámpara. Burdisso/Coloccini no le perdonarían una a Messi y lo marcarían como no lo marcaron nunca en Europa. ¡Qué duelo! El del 2007 fue muy superior a todos en su torneo, con Agüero, Di María y Banega que marcaban una gran diferencia, pero me hubiese gustado verlos contra Mariano Juan... ¿eh? Es que el de '95 fue un gran equipo, podría ser ése el campeón..., fue el más serio y equilibrado. Aunque muchos no llegarían a la mayor, tenían una madurez increíble. No les encuentro puntos débiles, no tenían distracciones, podrían ser los campeones, sí... ¡Qué época maravillosa!". Final abierto, el lujo de la abundancia.