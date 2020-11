Ángel Di María celebra uno de sus dos goles para PSG, que venció por 3-0 a Rennes en la liga de Francia. Crédito: @PSG_Espanol

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 22:00

Ángel Di María celebró su regreso a la selección argentina con dos goles en la victoria de Paris Saint-Germain frente a Rennes por la liga de Francia. SinNeymar ni Kylian Mbappé, el rosarino guió a su equipo al 3 a 0 y dejó un mensaje a la junta directiva del club, en el que lleva jugados 229 partidos: "Siempre dije que quería terminar mi carrera en Europa en PSG, pero no depende de mí". El contrato de Fideo se vencerá en junio próximo. En el conjunto parisiense fue titular también Leandro Paredes, otro de los convocados para la doble ventana de la eliminatoria sudamericana, en la cual la Argentina recibirá a Paraguay en La Bombonera el jueves 12 y visitará a Perú en Lima el martes 17.

"Es el mismo PSG que el de la Liga de Campeones. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Nosotros no tuvimos pretemporada ni tiempo de trabajo. Y hay mucha gente con Covid. No es fácil", dijo el futbolista argentino en declaraciones a Canal+. Di María había convertido entresemana en el torneo continental, por lo que llega en un gran momento al equipo comandado por Lionel Scaloni.

Los goles de Di María para PSG

Desde Francia hubo otra noticia relacionada con el conjunto de AFA: Scaloni convocó a Leonardo Balerdi (Olympique, de Marsella) para ambos partidos. El defensor surgido en Boca, cuyo pase pertenece aBorussia Dortmund (Alemania), tuvo buenas actuaciones en la Ligue 1 (incluso anotó un gol) y eso motivó el llamado del entrenador argentino. Su DT en tierra gala, el portugués André Vilas-Boas, aseguró que Balerdi "será uno de los mejores defensores de Europa". El zaguero, que también puede desempeñarse como mediocampista de contención, festejó en Twitter su convocatoria.

En Alemania también hubo noticias auspiciosas para el seleccionado: Mateo Klimowicz y Nicolás González compartieron la delantera de Stuttgart y el segundo, ex integrante de Argentinos Juniors, convirtió un penal. Sin embargo, al equipo se le escapó una ventaja de dos goles frente a Eintracht Frankfurt. El tanto del 2-2 para Eintracht fue obra de otro argentino, el defensor David Abraham (ex jugador de Independiente).

Nicolás González, goleador en Stuttgart junto al alemán Gonzalo Castro

Pero hubo malas, también, y llegaron desde la liga de España. Allí, Sevilla venció por 1-0 a Osasuna pero salió lesionado Marcos Acuña. El ex futbolista de Ferro, Racing y Sporting Lisboa (Portugal) abandonó el campo de juego a los 42 minutos, a raíz de un problema muscular. El tanto tuvo por autor a otro argentino, Lucas Ocampos, también incluido por Scaloni en la nómina para los partidos contra Paraguay y Perú.

Argentinos en Sevilla: un penal convertido y una lesión

El club del sur español no oficializó el grado de lesión de Acuña, aunque sí lo hizo con otro futbolista que abandonó el campo en forma prematura: el lateral derecho Jesús Navas, convocado por el entrenador de su seleccionado, Luis Enrique. Sevilla confirmó en su cuenta de Twitter que el futbolista español había sido dado de baja de la lista para los encuentros con Países Bajos, Suiza y Alemania.

Este domingo habrá acción para otros 14 futbolistas del exterior citados por Scaloni. En Países Bajos, Nicolás Tagliafico jugará por Ajax frente a Utrecht. En Italia, Lazio, con Joaquín Correa, recibirá al Juventus de Paulo Dybala. En Inglaterra, Tottenham, el conjunto de Giovani Lo Celso, visitará a West Bromwich. En Francia, Lens, con Facundo Medina, será local contra Reims.

Cerca del mediodía, Atalanta e Inter protagonizarán uno de los partidos más atractivos del día en Europa. Como capitán de los bergamascos estará Alejandro "Papu" Gómez, mientras que una de las referencias ofensiva del cuadro de Milán será Lautaro Martínez. Más tarde, Nehuén Pérez actuará en Granada, que viajó a San Sebastián para enfrentarse con la revelación del torneo español, Real Sociedad.

Por la tarde, en Alemania, Lucas Alario y Exequiel Palacios tratarán de prolongar su buena sintonía en los últimos partidos: Bayer Leverkusen, su equipo, se medirá con Borussia Monchengladbach por la Bundesliga. También dará el presente Nicolás Domínguez, pero para Bologna, que en Italia jugará con Napoli. Además, Agustín Marchesín estará en Porto, que jugará conPortimonense, y su colega Emiliano Martínez defenderá el arco de Aston Villa frente a Arsenal, por la Premier League. El restante convocado del extranjero en actuar este domingo es Nicolás Otamendi, que será parte de Benfica en el compromiso contra Sporting Braga.

Conforme a los criterios de Más información