Dónde ver en directo online el sorteo del Mundial 2026 hoy

La transmisión del evento se podrá seguir tanto por televisión como por streaming; la Argentina integra el Bombo 1 y no puede cruzarse en primera ronda con otros países sudamericanos
El sorteo del Mundial de fútbol 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. A partir de las 14 (horario argentino) y con la expectativa de todo el planeta fútbol, se conocerán los emparejamientos de la primera ronda de una edición histórica que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones. El evento contará con la transmisión de las principales señales de televisión y streaming: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ Premium y FIFA+.
42 seleccionados, entre los que se encuentra la Argentina, campeona en ejercicio, ya tienen asegurado su lugar, mientras que los seis cupos restantes se definirán en los repechajes intercontinentales y europeos. El torneo, el más grande hasta el momento en cuanto a cantidad equipos, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en tres países de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá.
Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), dividió estratégicamente a los clasificados en cuatro bombos de 12 integrantes, una distribución basada en la ubicación de cada uno en el ranking mundial. Una de las reglas fundamentales del sorteo establece que no pueden darse cruces entre países de la misma confederación en la primera ronda. La única excepción a esta norma es la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que, al aportar 16 representantes al torneo, permitirá un máximo de dos selecciones europeas por grupo para equilibrar su numerosa presencia.
- Los tres países anfitriones ya tienen asignados de antemano sus respectivos grupos: México encabezará la zona A, Canadá integrará la B y Estados Unidos formará parte de la D.
Cómo ver el sorteo del Mundial 2026
El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. Se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+ Premium. Además, el sábado a las 13 también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.
- Telefé
- DSports
- TyC Sports
- FIFA+
- Disney+ Premium
Bombos para el sorteo del Mundial 2026
Bombo 1
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- Argentina
- España
- Francia
- Inglaterra
- Portugal
- Países Bajos
- Brasil
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Colombia
- Uruguay
- Ecuador
- Marruecos
- Croacia
- Suiza
- Senegal
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Costa de Marfil
- Túnez
- Qatar
- Uzbekistán
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Ghana
- Jordania
- Cabo Verde
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje UEFA 1
- Repechaje UEFA 2
- Repechaje UEFA 3
- Repechaje UEFA 4
- Repechaje Internacional 1
- Repechaje Internacional 2
