Dónde ver en directo online el sorteo del Mundial 2026 hoy

El sorteo del Mundial de fútbol 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. A partir de las 14 (horario argentino) y con la expectativa de todo el planeta fútbol, se conocerán los emparejamientos de la primera ronda de una edición histórica que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones. El evento contará con la transmisión de las principales señales de televisión y streaming: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ Premium y FIFA+.

42 seleccionados, entre los que se encuentra la Argentina, campeona en ejercicio, ya tienen asegurado su lugar, mientras que los seis cupos restantes se definirán en los repechajes intercontinentales y europeos. El torneo, el más grande hasta el momento en cuanto a cantidad equipos, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en tres países de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 LUIS ROBAYO� - AFP�

Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), dividió estratégicamente a los clasificados en cuatro bombos de 12 integrantes, una distribución basada en la ubicación de cada uno en el ranking mundial. Una de las reglas fundamentales del sorteo establece que no pueden darse cruces entre países de la misma confederación en la primera ronda. La única excepción a esta norma es la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que, al aportar 16 representantes al torneo, permitirá un máximo de dos selecciones europeas por grupo para equilibrar su numerosa presencia.

Los tres países anfitriones ya tienen asignados de antemano sus respectivos grupos: México encabezará la zona A, Canadá integrará la B y Estados Unidos formará parte de la D.

México, Canadá y Estados Unidos ya saben en qué grupo estarán durante el Mundial 2026 Judi Bottoni - AP

Cómo ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. Se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+ Premium. Además, el sábado a las 13 también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.

Telefé

DSports

TyC Sports

FIFA+

Disney+ Premium

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

Argentina

España

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Colombia

Uruguay

Ecuador

Marruecos

Croacia

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Austria

Australia

La selección de Marruecos, semifinalista del mundo en Qatar 2022, es uno de los rivales a evitar del Bombo 2 @EnMaroc

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Qatar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4