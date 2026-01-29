Defensa y Justicia le ganó a Deportivo Riestra con una obra maestra de Botta

Los equipos que dirigen Mariano Soso suelen brindar un buen espectáculo. No siempre ganan, no siempre se clasifican a las instancias finales de los torneos (locales, internacionales). Es más: la fortuna suele caer del otro lado del mostrador. Sin embargo, el conductor de 44 años, se inclina por el fútbol champagne, un estilo que cada vez se utiliza menos.

En las redes sociales, suelen cargar las tintas con su forma de expresarse, con su vocabulario, ciertamente alejado de los lugares comunes y de la voz de la calle. Días atrás, hasta fue tendencia: “Con el paso del tiempo fui construyendo una idea y concepción distinta. Entiendo que alguien que está bien colocado en el campo no precisa de una movilidad crónica”, fue una de las frases.

Rubén Botta define ante el arquero Arce; es el gol de Defensa y Justicia ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores

Hubo más. “El jugador experiente interpreta muy bien los tiempos del juego, suelen resolver porque están bien colocados. Temporizan mejor que un futbolista de otra generación. Creo mucho en la mixtura de jugadores experimentados y jóvenes. Queremos alcanzar una plasticidad futbolística para que el equipo tenga materia identitaria”, sostuvo.

Más allá del lenguaje, sobre el campo de juego, Defensa y Justicia, el equipo que lo representa, actúa en consecuencia. Juega con doble enganche, dos delanteros y pasadores por las bandas. A los 29 minutos, en el triunfo por 1 a 0 sobre Deportivo Riestra, en el Bajo Flores (más allá del calor, las mañas de un equipo rústico y las medidas del campo de juego), hubo una jugada maestra.

Entre los dos 10, Aaron Molinas, el enganche que despreció Boca, y Rubén Botta, que casi a los 36 años y luego de varias temporadas en diversos destinos, sigue tirando magia. Molinas levantó la cabeza y lanzó un pelotazo (un pase, en realidad), que Botta esperó entrando al área. Le pegó de volea, de zurda, sin que la pelota bajara al césped. De primera.

“Es una jugada que preparamos en la semana”, avisó Molinas. Una perla de un jueves de enero por la tarde, por la segunda fecha del torneo Apertura. Antes y después, el Halcón tuvo el dominio del partido, con sus maneras. Y Riestra, como siempre, lo dio todo, como una salida exagerada y en falso de Ignacio Arce, el arquero, que mereció una tarjeta amarilla, pero bien pudo ser una tarjeta de otro color.

Más tarde, hubo un airado reclamo del arquero al juez Hernán Mastrángelo y hasta al propio Soso, por un gol de Defensa que había sido con la mano. El VAR salvó al juez de línea y al árbitro, en una decisión que tomó demasiado tiempo en resolverse: casi cinco minutos.

Riestra, al parecer, extravió las mañas y el tacticismo del año pasado: perdió los dos partidos, ambos por el mismo marcador. El primero fue contra Boca, en la Bombonera. El Halcón intenta jugar, que no es poco. David Martínez y Emiliano Amor reencontraron en esta formación la experiencia y solvencia extraviadas en los últimos tiempos. Juan Miritello y Abiel Osorio resultan una amenaza permanente para cualquier adversario, una suerte de doble nueve.

En el final, Cristopher Fiermarin sostuvo el triunfo y el arco en cero, claro. Recién van dos fechas, es cierto. Pero es una sana tendencia: Defensa y Justicia, que hacía 15 partidos que no ganaba como visitante, juega bien, el doble enganche es toda una novedad en nuestro medio (Molinas, además, tiró un delicioso caño), algo de aire fresco ante tanto laboratorio.