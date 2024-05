Julio Vaccari renunció como técnico de Defensa y Justicia tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Escuchar

Pasaron solo tres días en la vida de Julio Vaccari, que acaso hayan sido los más intensos de su actividad como entrenador. De la furia a las lágrimas, sin término medio. De un comienzo con tropiezo en la Liga Profesional y la defensa a ultranza de su labor a la capitulación luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Vaccari se despidió en la noche del martes de su cargo como director técnico de Defensa y Justicia luego de que su equipo igualara 1 a 1 con Independiente de Medellín, en Florencia Varela, y quedara sin posibilidades de sortear con éxito la fase de grupos del certamen continental.

Los últimos días habían sido intensos para Vaccari, de 43 años. Visceral y analítico por naturaleza, el DT se había expresado con algún exabrupto luego de la caída de sus dirigidos frente a Huracán, el sábado último, por la fecha inaugural de la Liga Profesional. Tras un encuentro signado por algunos errores del árbitro Darío Herrera que perjudicaron al Halcón, Vaccari apareció visiblemente alterado en la conferencia de prensa posterior en el estadio Tomás Adolfo Ducó: “Yo soy el primero que hago autocrítica cuando perdemos; soy el primero que sufro y que lloro”, comenzó su verborrágica alocución. Y fue subiendo la temperatura: “A mí me chupan las pelotas lo que me digan, o que me tengo que ir o no, porque tengo en claro que las reglas del juego son estas y yo las acepto jugar. Pero sí me da mucha bronca cuando dicen por mis jugadores. Paren, muchachos. Lo que hicieron estos chicos es tremendo. Ahora, si ya quieren vender como que Defensa porque perdió este partido, y dos partidos, y tres partidos es fracaso, no estoy de acuerdo”, explotó.

La furia de Vaccari

“A MÍ ME CHUPA LAS PELOTAS LO QUE ME DIGAN. SE QUE LAS REGLAS DEL JUEGO SON ESTAS Y YO LAS ACEPTO JUGAR”



Julio Vaccari y un análisis caliente de lo que está siendo el año de Defensa y Justicia

Solo tres días pasaron y Vaccari sabía que tenía un desafío crucial. Necesitaba ganarle a Independiente de Medellín para mantenerse con posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana. Pero el esfuerzo no le alcanzó: el 1 a 1 lo condenó a la eliminación cuando aún resta un partido, de local, ante César Vallejo, de Perú. Finalizado el encuentro, se sentó en la sala de conferencia de prensa con el delantero Nicolás Uvita Fernández a su lado. Y con la voz tomada por la emoción, Vaccari anunció: “No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto numero uno, agradecerles a Diego [Lemme, presidente del club] y a Christian [Bragarnik, director deportivo] por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo”, comenzó.

Junto a él, Uvita Fernández también lucía afectado por el momento. Vaccari continuó: “Segundo en orden de importancia y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerles a estos jugadores, este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, capital de la institución que me ha hecho crecer mucho como entrenador pero mucho más aún como persona. Soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado”.

La emoción de Vaccari

"DECIRLES QUE NO VOY A SER MÁS EL ENTRENADOR DE DEFENSA Y JUSTICIA...". Así comunicó Vaccari su salida del Halcón, tras empatar ante DIM y quedar eliminado de la #Sudamericana.

En sus inicios, Vaccari trabajó como colaborador en los cuerpos técnicos de Marcelo Bielsa (en Olympique de Marsella) y de Gabriel Heinze, en Godoy Cruz, Argentinos y en Vélez. En el club de Liniers asumió como DT principal en marzo de 2022, pero tuvo un breve paso, apenas dos meses y 13 partidos.

Defensa y Justicia lo contrató ese mismo año. Debutó contra Argentinos Juniors, el 16 de septiembre de 2022, con un triunfo por 2 a 1. Desde entonces, dirigió al Halcón en 90 ocasiones, con 42 triunfos, 25 empates y 23 derrotas. Su labor fue de menor a mayor. Tomó al equipo en la Liga Profesional 2022 ya comenzada 12° de 28 equipos. En la Copa de la Liga 2023 tuvo un flojo desempeño y finalizó antepenúltimo en su zona. Pero ya en la Liga Profesional de ese año culminó sexto (por su ubicación en la tabla general de la temporada se clasifico para la Sudamericana) y en la reciente Copa de la Liga 2024 se clasificó para los cuartos de final, donde fue eliminado por penales por Argentinos Juniors.

Sobre la medianoche del martes, consumada la eliminación de la Sudamericana, el club de Florencio Varela emitió por sus redes un suscinto texto en el que comunicaba la renuncia de Vaccari: “Tras el encuentro ante Independiente Medellín, Julio Vaccari dio un paso al costado al frente de nuestro primer equipo. Desde la institución les agradecemos a Julio y a su cuerpo técnico por el compromiso y el trabajo realizado a lo largo de este período”.

Tras el encuentro ante Independiente Medellín, Julio Vaccari dio un paso al costado al frente de nuestro primer equipo.



Desde la institución les agradecemos a Julio y a su cuerpo técnico por el compromiso y el trabajo realizado a lo largo de este periodo.

