Gimnasia de Mendoza derrotó 2 a 1 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

En el cierre de la etapa de grupos del torneo Apertura, Defensa y Justicia no logró su objetivo. Por la postergada fecha 9 que terminó siendo la última jornada del campeonato, cayó 2-1 en su visita a Gimnasia de Mendoza. El Halcón lo empezó ganando, pero el Lobo lo revirtió y sumó de a tres para engrosar sus puntos en la tabla general y alejarse de los puestos del descenso. Para los de Florencio Varela fue la quinta derrota consecutiva y ya deberá pensar directamente en el Clausura. Celebró Unión, que competía directamente con el equipo de Florencio Varela, ya que sólo un resultado poco probable lo dejaría los playoffs.

Defensa y Justicia debía ganar para pasar a Unión y meterse en los octavos de final y medirse ante Independiente Rivadavia. Pero faltaba más: si lo hacía por dos goles (o mas) relegaba a San Lorenzo al octavo puesto y entraba en la próxima instancia en el séptimo lugar. De ese modo, su rival iba a ser River y el del Cuervo, la Lepra.

Ezequiel Muñoz festeja el empate parcial de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Defensa y Justicia, que quedó eliminado

Pero nada de eso sucedió, aunque por un momento se ilusionó. El equipo de Mariano Soso abrió el marcador en Mendoza. Defensa atacó por la izquierda y la pelota entró al área para Juan Gutiérrez. El uruguayo envió un centro al segundo palo y Ayrton Portillo le ganó la espalda a un defensor y la empujó para poner el 1 a 0 a los 12 minutos. El tanto le daba la victoria parcial y la clasificación a los octavos de final.

Gimnasia no hacía mucho en el partido. Sólo llegaba al arco de Defensa a través de las pelotas detenidas que enviaba Facundo Lencioni. Pero esa receta resultó suficiente. Gracias a su pie izquierdo, llegó la igualdad, a los 29. Centro del exBelgrano al primer palo. Diego Mondino la peinó y la pelota se estrelló en el segundo poste. Quien estaba para el rebote era Ezequiel Muñoz, que de derecha estableció el 1 a 1. De ese modo, los mendocinos sacaban a los de Florencio Varela de los puestos de clasificación.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó a Defensa y Justicia y obtuvo un gran triunfo pensando en la tabla general y en engrosar el promedio

A cinco minutos del final de la primera etapa, los dos equipos contaron con una situación clara cada uno, pero no concretaron y el primer tiempo finalizó igualado. En el inicio de la segunda etapa apareció una polémica. Cuando se disputaban nueve minutos, todos en el Halcón pidieron una mano de Muñoz adentro del área, pero el árbitro Bruno Amiconi interpretó que el brazo del defensor no ocupaba volumen.

Con la obligación de buscar el triunfo (y la clasificación) Mariano Soso mandó a la cancha a varios futbolistas ofensivos. Sin embargo, esa búsqueda fue en vano porque el local fue el que impuso las condiciones. Ignacio Sabatini tocó la primera pelota y jugó con Luciano Cingolani. El atacante armó una gran acción individual, con una gambeta y el disparo al segundo palo de Cristopher Fiermarín para establecer el 2 a 1 a los 28 minutos.

Lo mejor de Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia

El tanto fue muy celebrado por el público que llenó las tribunas del estadio Víctor Legrotaglie, que venían golpeados por la dura derrota 5-1 en el clásico ante Independiente Rivadavia. Los dirigidos por Darío Franco revertían el resultado y dejaban a su rival con la ilusión por el piso. En los últimos minutos, sólo con el corazón y con muy poco juego, intentaron buscar la igualdad, pero no lo lograron. Defensa y Justicia perdió una oportunidad única y se quedó en las puertas de la clasificación.

La eliminación del equipo de Mariano Soso tiene una sola explicación: desde el inicio del Apertura sumó un invicto de 11 partidos con cuatro victorias y siete empates, pero perdió los últimos cinco partidos en fila. Los que festejaron esta derrota fueron los hinchas de Unión, que continúan entre los ocho. Pero el Tatengue todavía tiene que esperar un poquito más para respirar. En unas horas Instituto, que tiene 18 puntos, se mide ante Estudiantes de Río Cuarto. Si la Gloria, que tiene diferencia de gol de -2 derrota por 7 goles o más a su rival, desplazará a los santafesinos, que tienen una diferencia de +4.