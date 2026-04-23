Defensa y Justicia vs. Boca, en vivo, por el Torneo Apertura
Se enfrentan en Florencio Varela por la fecha 16 del grupo A del campeonato argentino
Final del primer tiempo
Se va el primer tiempo en Florencio Varela con Boca en ventaja por 1-0 sobre Defensa y Justicia por el gol de Milton Giménez en el único remate al arco de los 52 minutos. En un campo de juego que en ciertos sectores está resbaladizo y se ve mucho barro, el Xeneize marca la diferencia en un duelo con muchas interrupciones y poco juego.
Siete minutos extra
Boca llega por izquierda con Zeballos, pero la defensa logra bloquear el avance. En la respuesta, Defensa no consigue prosperar y despeja Brey con el pie derecho. Habrá siete minutos adicionales en esta primera etapa.
Expulsado Soso, el DT de Defensa
Tras un furioso reclamo de Defensa y Justicia, que pide penal de Braida en un contacto que parecía fuera del área, el DT Soso se va expulsado. Es la tercera vez que ve la roja en los últimos seis partidos.
UNA IMAGEN REPETIDA: Mariano Soso, DT de Defensa y Justicia fue EXPULSADO vs. Boca. El entrenador del Halcón vio la roja en 3 de los últimos 6 partidos de su equipo...— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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Mucha interrupción, poco juego
Se reanuda el juego con un tiro de esquina lanzado por Botta que Gutiérrez no logra conectar bien y resuelve desviado. Pero vuelve a detenerse de inmediato porque hay hinchas de Defensa dentro del campo.
¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Un hincha de Defensa y Justicia entró al campo de juego mientras continuaba el partido vs. Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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Asisten a un hincha en la tribuna de Boca
Se detiene el partido por unos instantes ante la advertencia de la necesidad de asistencia a un hincha en la tribuna de Boca. Los jugadores recibieron el mensaje y el árbitro concedió la pausa. Se acerca una ambulancia a la zona en la que lo asisten.
¡Gol de Boca!
Con suspenso, abre el marcador Boca. Giménez definió desde afuera del área tras una mala salida del arquero de Defensa y Justicia y pone el 1-0, tras la habilitación de Velasco. Ese toque del mediocampista le permitió salir de la posición adelantada que reclamaba el Halcón y fue observada por el VAR antes de confirmar el gol.
¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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El local domina el juego
Defensa es el que marca el ritmo del partido ante un Boca al que le cuesta encontrar la pelota y llegar al área rival.
Molinas, con mucho dolor
Un susto con Molinas, el capitán de Defensa y Justicia, que al pelear la pelota con Belmonte quedó muy sentido al quedársele enganchada la pierna. Va a seguir probando, tras la atención médica.
Gol anulado por el VAR: posición adelantada
El árbitro recibe la respuesta desde el VAR y se anula el gol de Defensa por la posición adelantada de Gutiérrez, un paso por detrás de Pellegrino. Todo sigue 0-0.
NO SUMA: por este offside de Gutiérrez, fue anulado el primero de Defensa y Justicia vs. Boca en Florencio Varela.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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¿Gol de Defensa?
Gutiérrez cabecea en un centro desde la izquierda, con poca oposición de la defensa, y marca el 1-0 para el local, aunque hay incertidumbre con la posición del jugador que anotó. El VAR está trazando líneas.
¡Se juega!
Mueve Boca y está en disputa el partido en Florencio Varela.
¡A la cancha!
Los titulares de Defensa y Justicia y de Boca atraviesan el túnel junto al cuerpo arbitral y salen a la cancha. En minutos, la pelota comenzará a rodar. Delgado recibe indicaciones de Ubeda y coordina con algunos de sus compañeros.
Ander Herrera: una baja en el calentamiento
Ander Herrera sintió una molestia en el calentamiento y, por prevención, no estará en el equipo titular. Se espera la confirmación del ingreso de Milton Delgado en su lugar en el mediocampo.
😱⚽ ANDER SE QUEDA AFUERA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 23, 2026
Herrera se lesionó en el calentamiento y no será de la partida en el duelo entre Boca y Defensa.
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El final del calentamiento en Florencio Varela
Con algunos interrogantes, los dos equipos atraviesan la última etapa del calentamiento en el campo de juego antes de volver a los vestuarios. En minutos, Defensa y Boca estarán jugando en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.
Los 11 de Defensa y Justicia
Para recibir a Boca esta noche, el entrenador Mariano Soso dispuso que Defensa y Justicia salga con el siguiente equipo: Cristopher Fiermarín; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Darío Cáceres; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Rubén Botta; Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.
Los 11 iniciales para enfrentar a Boca por la #Fecha16 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026!— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) April 23, 2026
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Los titulares de Boca
Ante la cercanía de la tercera fecha de la Copa Libertadores, en la que el martes próximo se medirá con Cruzeiro en Belo Horizonte, el DT Claudio Úbeda le da descanso a casi todos los titulares habituales y, así, Boca saldrá a la cancha con un equipo alternativo en el que sólo repite al arquero Leandro Brey respecto del que le ganó a River en el Monumental. ¿El resto? Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en la defensa; Ander Herrera, Tomás Belmonte en el mediocampo; Exequiel Zeballos, Alan Velasco y Ángel Romero por delante de ellos y Milton Giménez como punta. En el banco, no obstante, estarán todos los que jugaron desde el inicio ante el millonario.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 23, 2026
¡Así formará #Boca para visitar a Defensa y Justicia!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/7kU1gUXYs1
Cómo ver Defensa y Justicia - Boca
El partido entre Defensa y Justicia y Boca se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Aquellos que cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador, aunque en todos los casos se requiere tener una suscripción activa con el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
Cómo llegan los equipos
Tras vencer por 1-0 a River en el superclásico, Boca se aseguró un lugar en octavos de final y acumula 10 fechas sin derrotas en el campeonato doméstico. En paralelo, venció en los dos encuentros por la Copa Libertadores y en su debut en la Copa Argentina. En tanto, Defensa y Justicia se mantuvo invicto en las once primeras jornadas del Apertura y ahora procede de tres caídas en fila, la última por 3-1 ante Independiente el sábado pasado. También superó el estreno en el torneo federal, pero no participa de competiciones internacionales esta temporada.
Boca, clasificado; Defensa, necesitado
Si bien el partido corresponde a la última fecha, a ambos equipos le quedará por delante otro juego, el postergado de la jornada 9, y llegan con diferentes necesidades. Para Boca, ya clasificado a octavos de final, la expectativa es terminar lo más arriba posible en el grupo, donde hoy está tercero, con 24 puntos. En tanto, Defensa y Justicia tiene una obligación mayor: está 8°, con los mismos puntos que Unión (7°) y San Lorenzo (9°), por lo que su continuidad en el Torneo Apertura dependerá de lo que logre sumar en estas dos fechas que le quedan.
Bienvenidos a Defensa y Justicia vs. Boca
Desde las 20, en Florencio Varela, Boca visita a Defensa y Justicia en el partido que marca el inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura. Se miden por el grupo A, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de ESPN Premium. Desde aquí, en LA NACION, se irá destacando lo más relevante minuto a minuto.
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