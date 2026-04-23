Defensa y Justicia vs. Boca, en vivo, por el Torneo Apertura

Ante la cercanía de la tercera fecha de la Copa Libertadores, en la que el martes próximo se medirá con Cruzeiro en Belo Horizonte, el DT Claudio Úbeda le da descanso a casi todos los titulares habituales y, así, Boca saldrá a la cancha con un equipo alternativo en el que sólo repite al arquero Leandro Brey respecto del que le ganó a River en el Monumental. ¿El resto? Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en la defensa; Ander Herrera, Tomás Belmonte en el mediocampo; Exequiel Zeballos, Alan Velasco y Ángel Romero por delante de ellos y Milton Giménez como punta. En el banco, no obstante, estarán todos los que jugaron desde el inicio ante el millonario.