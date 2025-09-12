LA NACION

Defensores de Belgrano - Chaco For Ever, Primera Nacional: el partido de la jornada 31

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Defensores de Belgrano y Chaco For Ever se miden este sábado a las 15:30 en el estadio Juan Pasquale, en un partido de la fecha 31 de la Primera Nacional.

En el torneo, Defensores de Belgrano viene de ganar ante Mitre por 2-1 mientras que Chaco For Ever viene de empatar ante Chacarita por 0-0.

Defensores de Belgrano suma 41 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chaco For Ever tiene 48 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

