Del póster a la final: los españoles que crecieron con Lionel Messi como ídolo y ahora intentarán quitarle el Mundial

Lionel Messi conoce bien al rival que la selección argentina tendrá delante en la final del Mundial. No solo por el estilo que España consolidó durante las últimas décadas ni por los enfrentamientos que protagonizó contra varios de sus futbolistas. También porque una parte importante del plantel español creció bajo su influencia en Barcelona, lo tuvo como modelo y soñó alguna vez con compartir una cancha con él. El domingo, esa admiración deberá quedar suspendida durante el partido más importante de sus carreras.

“Es una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores”, expresó Messi después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales. Luego añadió una frase que resumió su relación con varios de sus próximos adversarios: “Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo y sigo”.

La conexión atraviesa distintas generaciones y presenta matices singulares. Algunos se fotografiaron con Messi cuando apenas eran chicos; otros recorrieron La Masia mientras el argentino dominaba el fútbol mundial. Hubo quienes llegaron al primer equipo poco después de su partida y también quienes alcanzaron a entrenarse con él. Entre todos aparece una excepción: Pedro González López, Pedri, el único integrante de España que fue su compañero en Barcelona.

Pedri y Messi en Barcelona

Pedri compartió 47 partidos con Messi durante la temporada 2020-2021. Tenía 17 años cuando ingresó en un vestuario que todavía giraba alrededor del rosarino y pronto logró establecer una conexión futbolística con él. Ahora, más de cinco años después, puede tenerlo enfrente en una final del mundo.

“Tuve la suerte de poder jugar y entrenar con él. Disfruté mucho, aprendí mucho de él. Ahora lo disfruto muchísimo”, afirmó el mediocampista durante este Mundial. Su descripción también expuso aquello que descubrió desde adentro: “De calidad va sobrado, tiene más que todos los otros, ve el fútbol un poco antes que los demás y sabe dónde estar para meter un gol”.

Messi baña a Lamine Yamal como parte de una campaña solidaria en 2007

La historia más conocida pertenece a quien apuntan como su heredero en el club catalán. En 2007, durante una producción solidaria para un calendario de Unicef, Messi posó junto a un bebé de pocos meses en el vestuario de Camp Nou. Ese chico era Lamine Yamal. La imagen permaneció olvidada durante años hasta que volvió a circular cuando el delantero ya se había instalado entre las mayores apariciones del fútbol europeo.

“Ojalá pueda enfrentarme a él”, dijo Yamal al recordar aquella fotografía. El deseo adquirió una dimensión impensada: una final mundialista entre el futbolista que marcó una época y uno de los talentos llamados a ocupar el centro de la escena durante los próximos años. Para tomar dimensión, los separan exactamente 20 años, la misma diferencia que existía entre Pelé y Diego Maradona. A diferencia de aquellas dos leyendas, que nunca llegaron a cruzarse en un Mundial, Messi y Yamal escribirán ese capítulo el domingo en Nueva Jersey.

Messi junto a un bebé Pau Curbasí X.com

El central Pau Cubarsí guarda un vínculo parecido. También apareció de chico en una fotografía con Messi, tomada durante una actividad organizada por Barcelona. Antes de que España alcanzara la final, el defensor no ocultó el significado que tendría ese cruce. “Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular“, afirmó, no sin luego añadir: ”Es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico”. Ante la posibilidad de tener que marcarlo, fue todavía más preciso: “Tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes por dónde te va a salir”.

Messi posa para una foto junto a Gavi X.com

Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, llegó al primer equipo en 2021, pocos meses después de la salida del argentino. Años más tarde reconoció que no había tenido “suerte” de coincidir con él en Barcelona. Antes del comienzo del torneo, además, colocó a la selección argentina entre las grandes candidatas por una razón excluyente: “Leo Messi es el mejor y donde esté él, estará la mejor selección”.

Eric García atravesó una frustración similar. Cuando regresó a Barcelona desde Manchester City, creyó que por fin podría compartir plantel con el rosarino, pero la salida de Messi impidió el encuentro. “Al venir aquí dije que por fin podía ver a Messi y justo se fue”, recordó en 2022.

Durante este Mundial, García volvió sobre aquella admiración ante la posibilidad de una final contra la Argentina. “Marcar a Leo... Buf. Eso es difícil, pero sería un sueño para mí y para todos jugar contra Messi. Obviamente, cuando estemos en el campo tendremos que ir a ganar nosotros, pero después, una vez haya pasado la final, nos daríamos cuenta de que habremos jugado contra, para mí, el mejor jugador que he visto nunca”, expresó.

Marc Cucurella estuvo algo más cerca. Como futbolista de la filial de Barcelona, participó de algunos entrenamientos con el plantel profesional y debió ocuparse de Messi. “Es el mejor jugador de la historia. He entrenado algún día con él y es sorprendente. No se acordará de mí, pero yo estaba cagado”, contó Cucurella. Su recuerdo muestra la distancia que existía entre el referente y quienes recién daban sus primeros pasos.

Lionel Messi junto a Dani Olmo @daniolmo

Dani Olmo aporta una escena un poco más cómica. A los ocho años se encontraba en Castelldefels, entretenido con una pelota, cuando le ofrecieron tomarse una fotografía con Messi. Su primera reacción fue rechazarla. “¿Qué niño no querría una foto con él? Bueno, ¡yo! Dije algo como: ‘No, gracias. Estoy bien. ¡Quiero seguir jugando! Es solo una foto, ¿no?’. Pero, contra mi voluntad, me pusieron junto a Messi y tomaron la foto”, relató. Aquel chico continuó su formación en La Masia, construyó su carrera lejos de Barcelona y ahora llegará a la final como una de las piezas importantes de España.

Y previo al Mundial, en una entrevista con LA NACION, dejó en claro que la admiración quedaría de lado si le tocaba enfrentarlo: “Si nosotros nos llegamos a cruzar con Argentina, a Leo lo vamos a marcar como si tuviera 20 años”.

Messi junto al joven arquero Joan García X.com

El arquero Joan García también expresó su deseo de compartir equipo con Messi. En noviembre de 2025, después de una visita sorpresa del argentino a Camp Nou, el arquero afirmó: “Por su forma de jugar, Messi podría seguir jugando todo el tiempo que quiera. Me gustaría que viniera y poder jugar con él, pero no sé si eso será posible”.

Otro caso es el de Alejandro Grimaldo, futbolista formado en las inferiores catalanas, que fue aún más directo cuando le preguntaron por sus referentes de infancia. “Mi ídolo siempre ha sido Messi”, sostuvo antes del Mundial.

Festejo de gol de Lionel Messi con Fabian Ruiz en Paris Saint-Germain PASCAL GUYOT - AFP

La admiración tampoco se limita a quienes pasaron por Barcelona. Álex Baena ubicó al capitán argentino junto a Andrés Iniesta entre sus máximos referentes. “Siempre he dicho que mis dos ídolos son Messi e Iniesta. Con 39 años hacer lo que está haciendo... Ya sabíamos que era el mejor de la historia, pero lo sigue demostrando día a día. Me gustaría enfrentarme a Argentina por poder jugar contra él, porque nunca lo he vivido. Sería un sueño”, señaló durante el torneo.

Uno que lo tuvo de compañero fuera del club de su vida fue Fabián Ruiz, durante su etapa en PSG. Cuando era chico, en su pueblo lo apodaban “el Messi de Los Palacios” por su baja estatura, su velocidad, su condición de zurdo y su ubicación como mediapunta. Aunque identificó a Xavi Hernández como su principal modelo futbolístico, aquel sobrenombre revela la dimensión que ya había adquirido Messi para los jóvenes españoles de su generación.

Ferran Torres, que llegó a Barcelona después de la partida del rosarino, lo definió como “historia viva del fútbol” y reclamó que reciba una despedida acorde con su legado en el club. “Es un jugador que ha marcado la historia del club y lo mínimo sería que pudiera tener ese reconocimiento delante de su gente”, afirmó.

Las historias cambian, pero todas conducen al mismo punto. El domingo ya no habrá lugar para ese tipo de distancia. Quienes durante años buscaron una foto, una camiseta o la posibilidad de compartir cancha con Messi deberán impedir que el capitán argentino levante otra Copa del Mundo. Durante 90 minutos, el ídolo dejará de ser el modelo. Será el rival.