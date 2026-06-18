Demoraron un avión para ver a la Selección pero “La Mona” Jiménez entretuvo a los pasajeros con un show

Un avión que viajaba rumbo a la ciudad estadounidense Dallas, donde la selección argentina jugará el próximo lunes ante Austria por el Mundial 2026, sufrió una larga demora y el cantante Carlos “La Mona” Jiménez entretuvo a todos los pasajeros con un show improvisado.

El célebre cantante de cuarteto actuó para los pasajeros, entre quienes se encontraban exjugadores históricos de la selección argentina.

En un video difundido en redes sociales, se ve a la gente filmar entre risas y alentar al artista mientras coreaban su clásico Beso a Beso.

Show de "La Mona" Jiménez en un avión con campeones del mundo a bordo

Otras imágenes viralizadas lo mostraron cantando con el micrófono que la azafata usa para comunicarse con los pasajeros.

El músico cordobés estuvo recientemente con la Scaloneta en Estados Unidos antes del debut mundialista contra Argelia: el sábado último por la noche irrumpió en la concentración de la selección argentina en Kansas City, hizo bailar a Lionel Messi y se llevó una camiseta oficial del equipo autografiada por su coterráneo Julián Álvarez.

El histórico referente del cuarteto pasó por el streaming de AFA Estudio, instalado dentro del hotel donde se hospeda el plantel albiceleste. Allí fue recibido por los conductores del ciclo; el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los integrantes del programa Un poco de ruido, que también fueron invitados.

La Mona Jiménez, Un Poco de Ruido y los jugadores juntos

Durante el programa, emitido por el canal oficial de la AFA, “La Mona”, que cuenta con más de 100 discos editados a lo largo de su carrera, cantó varios temas y recibió la visita de los futbolistas cordobeses del plantel.

Campeones del mundo en el avión

En el avión donde hubo un show improvisado también viajaban exjugadores históricos de la selección argentina y campeones del mundo como Ricardo Giusti, Héctor Zelada, el “Chino” Tapia y Omar Larrosa.

Los primeros tres se consagraron con la albiceleste en el Mundial de México 1986, mientras que el último lo hizo en Argentina 1978.

Este viaje de los históricos y los hinchas tiene como objetivo alentar a la Scaloneta, que viene de golear 3-0 a Argelia en el debut con un hat-trick de Messi.

En el avión también viajaban exjugadores históricos de la selección argentina campeones del mundo Bob Thomas - Bob Thomas Sports Photography

El partido ante Austria, que se disputará en el AT&T Dallas Stadium a las 14 (hora argentina), será clave para asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final, ya que el conjunto europeo también llega con tres puntos tras haberle ganado 3-1 a Jordania.

Lo positivo para la selección nacional es que no sufrirá las altas temperaturas del verano en esa ciudad porque el AT&T Stadium tiene techo retráctil que permanecerá cerrado para climatizar el ambiente.

El encuentro entre Argentina y Austria está programado para el lunes 22 de junio de 2026 en el Estadio Dallas Imagen generada con IA

Si la albiceleste termina como líder del Grupo J, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de quedar segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde Octavos de Final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, en tanto, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.