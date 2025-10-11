Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en la Primera Nacional
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López este sábado 11 de octubre, en un partido de la jornada 36 de la Primera Nacional. Para Deportivo Madryn el gol fue marcado por Luis Silba (a los 77 minutos). Para Gimnasia de Mendoza el gol fue marcado por Facundo Lencioni (a los 94 minutos).
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
