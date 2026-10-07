Despedida de Messi: todos los famosos que asistieron al Monumental para el último partido del capitán con la selección

Varios famosos asistieron este martes al estadio Monumental para ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, tras 21 años de trayectoria. Dentro de las 90.000 personas que dijeron presente se encuentran tanto exjugadores como Maximiliano Rodríguez, Héctor “Negro” Enrique y Luis Islas, así como celebridades y artistas como Charly García, Tini Stoessel y Flavio Mendoza.

Desde que abrieron las puertas, a las 16, las tribunas comenzaron a llenarse para ver los shows previos a la despedida del capitán. Allí se los vio a Antonela Roccuzzo, sus hijos -Thiago, Mateo y Ciro- y a otros familiares del rosarino.

De esta manera, las cámaras de las transmisión también captaron a distintos exdeportistas. Entre ellos aparecieron algunos exjugadores, como Maximiliano Rodríguez, que compartió equipo con el 10 en los comienzos de su carrera en la selección, Héctor “Negro” Enrique -campeón del mundo en 1986- y el arquero Luis Islas.

Maxi Rodríguez fue compañero de Messi en la selección argentina

Además acompañaron a Messi otros futbolistas en actividad que fueron sus compañeros, como Ángel Di María, actual jugador de Rosario Central, que jugó con el 10 en la selección argentina y París Saint-Germain, y conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022 con el atacante de Inter Miami.

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🫶 Ángel Di María, presente en el Monumental para la despedida de Messi. pic.twitter.com/W6pUiWG3YD — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

También asistió Leandro Paredes, futbolista de Boca, que integra el plantel de la selección argentina pero está suspendido por los incidentes tras la final del Mundial 2026. El mediocampista no solo acompañó a Messi, sino que, también, a pesar de no jugar, hizo, junto con Rodrigo De Paul, la tradicional cábala de comer caramelos durante la entrada en calor.

Por otra parte, asistieron al partido celebridades de distintos rubros. Del ámbito de la música, se los vio a Charly García y Tini Stoessel, mientras que, de la farándula, figuraron Marta Fort, Flavio Mendoza y Victoria Xipolitakis.

Charly García fue al Monumental para ver la despedida de Messi

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