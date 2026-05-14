Di María estalló por las críticas al arbitraje de Rosario Central-Racing: “Después quieren que los campeones del mundo vengan”

Rosario Central le ganó por 2 a 1 a Racing en el alargue este miércoles en el Gigante de Arroyito y pasó a semifinales del Torneo Apertura, en un partido en el que desde la Academia acusaron errores arbitrales en su contra. Tras la eliminación, el presidente de la institución de Avellaneda, Diego Milito, criticó el estado del fútbol argentino y calificó el encuentro como “un partido vergonzoso”.

Desde el Canalla, por su parte, Ángel Di María rompió el silencio y reaccionó a los comentarios. A través de sus redes sociales, el campeón del mundo consideró que no hubo decisiones arbitrales que beneficiaron a Rosario Central e, incluso, cuestionó un supuesto gol mal anulado.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”, escribió el exfutbolista de Real Madrid.

La historia que publicó Di María en Instagram

En su historia de Instagram, el jugador también hizo revisionismo. “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, que loco, ¿no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas“, remató el campeón del mundo con la Selección argentina.

Más abajo, con un tiro por elevación y sin nombrar a Milito, cargó contra el directivo racinguista. “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club“, apuntó el volante rosarino. Además, puso la mira sobre los medios de comunicación y agregó: ”El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta”.

🔥 ¡ROSARIO CENTRAL SE QUEDÓ CON UN PARTIDO MUY CALIENTE Y SACÓ PASAJE PARA LA SEMI!



✔️ El Canalla derrotó 2-1 en alargue al Racing de Costas en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del #TorneoApertura



⚽ Gastón Ávila y Enzo Copetti. Mati Zaracho había abierto el… pic.twitter.com/CXEXrqk7iE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Con la intención de hacer un contrapeso de las críticas de Milito, Di María se hizo eco de una jugada que perjudicó a Rosario Central en su cruce con Racing. “Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside, ¿qué casualidad no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el fútbol está manchado?”, aseveró.

“El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta. Buenas noches”, finalizó Di María.

Las declaraciones de Milito

Antes de la publicación de Di María, Diego Milito había realizado una de las declaraciones más fuertes de la noche en el Gigante de Arroyito. El presidente de la Academia habló en lugar de Gustavo Costas y cuestionó con dureza al arbitraje tras la caída 2-1 en el alargue por los cuartos de final del Torneo Apertura.

“Hoy nos sentimos una vez más robados porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo de decidir hasta cuándo”, afirmó Milito, todavía golpeado por la derrota y por el desarrollo de un encuentro cargado de tensión. El Príncipe fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa.

"NOS SENTIMOS ROBADOS"



💣 Diego Milito, presidente de Racing, desde Rosario pic.twitter.com/zuBNHhjyfl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Milito evitó apuntar directamente contra Herrera, aunque dejó claro su malestar por el arbitraje y el funcionamiento general del fútbol argentino. “Pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso desde mi punto de vista. Creo que todos lo han visto”, definió.

Antes de las críticas, el dirigente felicitó al plantel por el esfuerzo en Rosario, en el que llevaron el partido al alargue con uno menos, previo a que llegara la segunda expulsión. “Quiero felicitar a todos los jugadores, que han hecho realmente un gran partido. Han representado el escudo y la camiseta como Racing quiere y estoy realmente orgulloso”, manifestó. En consonancia, dejó en claro que no respondería preguntas.

Más tarde, profundizó sobre el clima que atraviesa el fútbol local y pidió una reflexión más amplia. “Creo que el fútbol argentino está roto. Creo que no va para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores e hinchas, tenemos que reflexionar”, señaló. El mensaje, sutilmente con la AFA, es una fuerte declaración de principios de la Academia ante el ente que regula el futbol nacional.