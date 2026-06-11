Dibu Martínez hizo sus predicciones sobre el Mundial 2026: cómo serán los cruces y quién el supuesto campeón

Emiliano “Dibu” Martínez se animó a hacer sus predicciones sobre el Mundial 2026 a horas del partido inaugural. En un video para redes sociales, el arquero de la selección argentina anticipó cómo serán los cruces en la fase eliminatoria y contra quiénes se enfrentará la albiceleste. Además, adelantó la repetición de una semifinal histórica y dejó un detalle en el que demostró su confianza.

El número 23 de la Argentina participó en el desafío del sponsor oficial de Aston Villa, club en el que juega, y marcó que los dirigidos por Lionel Scaloni serán los campeones de la Copa del Mundo, aunque subrayó que tendrá un trayecto complicado, en el que se enfrentará a los pesos pesados.

En el video, Martínez dio su premonición sobre los cruces desde los octavos de final, donde dijo que, entre otros enfrentamientos, la Argentina vencerá a España; Francia a Noruega; Alemania a Turquía; Países Bajos a Estados Unidos; Brasil a Japón; México a Corea del Sur.

Las predicciones de Dibu Martínez antes del inicio del Mundial

Luego, en cuartos, el arquero advirtió que Inglaterra le ganará a Colombia; la Argentina a Francia; Alemania a Países Bajos; y Brasil a México. En este sentido, la selección dirigida por Scaloni vencería en esa instancia a la comandada por Didier Deschamps, a la que le ganó en la final del Mundial 2022.

En semifinales, según el pronóstico de Martínez, se producirán dos cruces muy intensos por la historia de las cuatro selecciones. Por un lado, la Argentina le ganaría a Inglaterra, uno de sus clásicos y a quien venció 2 a 1 en el Mundial 1986, partido en el que se dieron la “Mano de Dios” y el emblemático “Gol del siglo”, de Diego Armando Maradona. En este caso, a su vez, el arquero dio una aclaración que marcó su confianza: afirmó que la Argentina ganará por penales.

Emiliano 'Dibu' Martínez se encuentra en recuperación de una fractura en su dedo anular de la mano derecha pero se prevé que puede iniciar la Copa del Mundo como titular del plantel argentino JUAN MABROMATA - AFP

El otro cruce que vaticinó para las semifinales es Brasil-Alemania, encuentro que ocurrió en la misma instancia en 2014, en el Mundial que se realizó en el país sudamericano. En esa ocasión se dio un partido que quedó en la historia: la selección europea goleó 7 a 1 y avanzó a la final, donde luego eliminó a la Argentina y se coronó campeona.

Asimismo, para la final, Martínez indicó que se llevará adelante otro clásico: Argentina vs. Brasil, tal como se dio durante la Copa América 2021, el primer título de Lionel Messi en la selección nacional. En este caso también aseguró que se dará por penales, al igual que durante el último partido de Qatar 2022, en el que los dirigidos por Scaloni se coronaron campeones.

¿Cambio de equipo para Dibu?

Este miércoles, LA NACION informó que el arquero de la selección argentina, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, “está muy cerca” de acordar un contrato por tres años con Juventus, según la prensa italiana. Luego llegará el turno de la negociación entre el club de la Serie A y el Aston Villa, que convirtió a Dibu en el guardavallas argentino más caro de la historia cuando se lo compró a Arsenal en 2020 a cambio de cerca de 18 millones de euros.

Emiliano "Dibu" Martínez, con la camiseta de Aston Villa X @AVFCOfficial

“La Juventus está muy cerca de llegar a un acuerdo definitivo con Emiliano Martínez sobre su contrato”, escribió el periodista italiano Matteo Moretto, experto en el mercado de transferencias del diario Marca. En tanto, añadió: “El acuerdo está al alcance de la mano, y próximamente se celebrarán nuevos contactos entre las partes para ultimar todos los detalles”.

Los reportes de los analistas del mercado de transferencias especulan con una tasación cercana a los 15 millones de euros por parte del equipo inglés. Los italianos, que en un principio habían posado sus ojos en el brasileño Alisson Becker (Liverpool), no estarían dispuestos a sobrepasar los 10 millones de la moneda ecuménica europea. Así, se abre una negociación que puede estar influenciada por la actuación del arquero en la próxima Copa del Mundo.