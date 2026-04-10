Una ex Gran Hermano contó su historia de amor con Dibu Martínez

Victoria Irouleguy volvió a captar la atención mediática tras una breve entrevista en SQP (América TV), donde recordó su paso por Gran Hermano y sorprendió al revelar cómo fue su relación sentimental con Emiliano “Dibu” Martínez. A más de diez años de su paso por el reality, se mostró en una etapa completamente distinta, con una mirada más madura y un perfil mucho más bajo, alejada de la exposición mediática de entonces y enfocada en su presente en Miami.

En comunicación con el ciclo conducido por Yanina Latorre, Victoria Irouleguy recordó su paso por Gran Hermano en 2012, el programa que la lanzó a la fama cuando tenía apenas 18 años. “Entré muy chica, ahora tengo 32”, contó, al tiempo que reflexionó sobre lo que implicó esa experiencia en su vida. “No es fácil estar en la casa de Gran Hermano. Fueron varios años de terapia después”, aseguró.

Victoria Irouleguy ingresó a Gran Hermano 2012 cuando tenía 18 años

De todas formas, el momento que más repercusión generó llegó cuando salió a la luz su vínculo con Emiliano Martínez, previo a su ingreso al reality. Al ser consultada al respecto, recordó esa relación con naturalidad: “Éramos muy chicos, teníamos 17 años”, explicó, y detalló que la historia se vio afectada por la distancia cuando el futbolista se instaló en Londres para continuar su carrera en Arsenal FC.

Victoria Irouleguy dio detalles de cómo fue su relación con Dibu Martínez (Captura: América TV)

La exparticipante explicó que la relación se dio antes de su ingreso al reality y que, con el tiempo, la distancia les pasó factura cuando él se instaló en el exterior, lo que enfrió el vínculo de manera inevitable. “Fue antes de entrar a la casa. Él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia”, reveló. Sin generar polémicas, Victoria se mostró ubicada al referirse al presente de Emiliano Martínez: “Ahora él está casado, tiene hijos”. De esta manera dejó en claro que se trata de una etapa completamente cerrada en su vida.