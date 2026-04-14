Así sería la lista de 55 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, nombre por nombre

De cara al Mundial 2026, en el que la selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni tendría 22 de los 26 convocados confirmados. Los cuatro cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar de 55 futbolistas que el cuerpo técnico ya le entregó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con algunos nombres que pican en punta por rendimiento, polifuncionalidad o gusto del propio entrenador.

La incógnita sobre la presencia de Lionel Messi ocupa un lugar central en la hoja de ruta del entrenador. El capitán evitó confirmar su asistencia y supeditó la decisión al estado físico que exhiba en el día a día. De concretarse su convocatoria, se convertirá en el futbolista con más mundiales disputados de la historia, con seis, una marca que también busca Cristiano Ronaldo con Portugal.

Lionel Messi aún no confirmó su presencia en el Mundial; de participar, alcanzará un nuevo récord ALEJANDRO PAGNI - AFP

La base está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli se perfilan como dos de los tres arqueros. En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y el propio Messi son indiscutibles en la delantera, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El 'Flaco' López, el único beneficiado por la lesión de Joaquín Panichelli; sería el tercer 9 de la selección Manuel Cortina

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Pueden desempeñarse como carrileros en línea de 5, como volantes por los costados y como extremos (al ex-Juventus Scaloni también lo probó como lateral izquierdo en una línea de 4 y como 9). Por esto, la presencia de ambos también estaría confirmada.

¿Y los 4 lugares faltantes?

En primer lugar, aún es una incógnita quién será el tercer arquero. Juan Musso y Walter Benítez se disputan mano a mano ese lugar, aunque el de Atlético de Madrid fue citado en la última nómina y el de Crystal Palace no, más allá de que venía siendo habitué en las convocatorias. El surgido en Racing se perdió el Mundial 2022 por lesión y está mostrando un gran nivel en Atlético de Madrid, a diferencia del ex-Quilmes, que apenas disputó ocho partidos en esta temporada.

Juan Musso le tapa un mano a mano a Lamine Yamal; el ex-Racing se perfila como el tercer arquero para el Mundial Diego Souto - Getty Images Europe

El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo tampoco está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a disputar una Copa del Mundo. “Marcos ha vuelto a jugar. Tiene esa suerte de que lo conocemos y por eso se ha ganado la convocatoria”, argumentó Scaloni en la última doble fecha FIFA. Valentín Barco parecía iba a ser su principal competidor, pero el DT ya dejó en claro que lo piensa como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. “Lo está haciendo muy bien de volante. Que esté en una lista da la ventaja de saber que puede jugar de lateral por izquierda, pero sabemos que hoy no es su posición“. Ya demostró estar a la altura y, en principio, también formará parte de la nómina.

Musso, Acuña, Barco y ... El último lugar en el avión no tiene un dueño claro. Giovani Lo Celso quiere estar tras la ausencia forzada en Qatar 2022 por lesión. Recientemente se recuperó de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. Su presencia dependerá de lo que busque el DT, con varios competidores que también quieren ser citados: Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Facundo Medina, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni. De ellos, saldrá el jugador N° 26.

Giovani Lo Celso se perdió el Mundial 2022 por lesión, pero siempre fue considerado por Lionel Scaloni LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los 22 que tienen un lugar “asegurado”

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River)

Cristian Romero (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez son los tres delanteros indiscutidos en las convocatorias de la selección argentina Natacha Pisarenko - AP

Los otros integrantes de la lista preliminar

Arqueros

Facundo Cambeses (Racing)

Defensores

Kevin Lomónaco (Independiente)

Mariano Troilo (Parma)

Lautaro Rivero (River)

Tomás Palacios (Estudiantes)

Lucas Martínez Quarta (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Francisco Ortega (Olympiacos)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Volantes

Alan Varela (Porto)

Aníbal Moreno (River)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Enzo Barrenechea (Benfica)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Delanteros