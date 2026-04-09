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Bologna vs. Aston Villa, en los cuartos de final de la Europa League

El equipo italiano recibe al inglés en el choque de ida de la segunda competencia continental

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Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa, tuvo una gran atajada a una mano en la primera etapa contra Bologna, por la Europa League.
Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa, tuvo una gran atajada a una mano en la primera etapa contra Bologna, por la Europa League.STEFANO RELLANDINI - AFP

Bologna recibe a Aston Villa en el duelo de ida de uno de los cuartos de final de la Europa League. En el equipo local el argentino Santiago Castro está entre los titulares, y en el equipo inglés el arquero Emiliano Martínez y Emiliano Buendía forman parte de la alineación inicial. Luego de un primer tiempo que tuvo mucho ritmo y superioridad italiana, gana el visitante.

A los 21 minutos llegó la primera intervención de Dibu Martínez. Federico Bernardeschi envió un centro pasado desde la derecha y Juan Miranda remató de zurda, la pelota picó en el piso y ante un efecto complicado el arquero la envió al córner con una sola mano.

A los 25, Bologna encontró mal parado a su rival y Jonathan Rowe comenzó un contraataque. Trasladó unos metros y vio llegar a Castro por la izquierda. Le pasó el balón y el argentino centró para su compañero. Sin embargo, Ezri Konsa desvió la pelota, que ingresó al arco y estableció el 1 a 0... por unos minutos. Todo era festejos en las tribunas del estadio Renato Dall’Ara pero poco después el árbitro Sandro Scharer fue advertido por el VAR, que vio a Castro fuera de juego cuando recibió de Rowe.

Y a los 43, sí llegó el primer gol. Tras un córner desde la izquierda, el arquero local Federico Ravaglia saltó y no llegó a despejar. Konsa llegó por el segundo palo muy marcado por Jhon Lucumí, pero logró cabecear y marcó, entonces sí, el 1 a 0, pero para Aston Villa.

En el inicio de la segunda etapa, el conjunto británico logró el segundo tanto. Habían transcurrido seis minutos cuando Bologna falló en una salida y Buendía interceptó un pase. La pelota le quedó a Ollie Watkins, que se enfrentó con el arquero y definió por entre sus piernas para poner el 2 a 0.

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