Bologna vs. Aston Villa, en los cuartos de final de la Europa League

Bologna recibe a Aston Villa en el duelo de ida de uno de los cuartos de final de la Europa League. En el equipo local el argentino Santiago Castro está entre los titulares, y en el equipo inglés el arquero Emiliano Martínez y Emiliano Buendía forman parte de la alineación inicial. Luego de un primer tiempo que tuvo mucho ritmo y superioridad italiana, gana el visitante.

A los 21 minutos llegó la primera intervención de Dibu Martínez. Federico Bernardeschi envió un centro pasado desde la derecha y Juan Miranda remató de zurda, la pelota picó en el piso y ante un efecto complicado el arquero la envió al córner con una sola mano.

¡DIBU A UNA MANO! Gran atajada de Emiliano Martínez para negarle el gol de tijera a Miranda.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HHfPB7IO8R — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

A los 25, Bologna encontró mal parado a su rival y Jonathan Rowe comenzó un contraataque. Trasladó unos metros y vio llegar a Castro por la izquierda. Le pasó el balón y el argentino centró para su compañero. Sin embargo, Ezri Konsa desvió la pelota, que ingresó al arco y estableció el 1 a 0... por unos minutos. Todo era festejos en las tribunas del estadio Renato Dall’Ara pero poco después el árbitro Sandro Scharer fue advertido por el VAR, que vio a Castro fuera de juego cuando recibió de Rowe.

NO SUMA EL GOL DE SANTI CASTRO AL DIBU... El VAR confirmó que la pelota había entrado pero el ex Vélez estaba adelantado y todo sigue 0-0 entre Bologna y Aston Villa.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WPAsrufhFy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

Y a los 43, sí llegó el primer gol. Tras un córner desde la izquierda, el arquero local Federico Ravaglia saltó y no llegó a despejar. Konsa llegó por el segundo palo muy marcado por Jhon Lucumí, pero logró cabecear y marcó, entonces sí, el 1 a 0, pero para Aston Villa.

¡LOS VILLANOS PEGARON EN EL MOMENTO JUSTO! Mala salida de Ravaglia que aprovechó Konsa por el segundo palo para poner el 1-0 de Aston Villa ante Bologna.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CSz4H6daaT — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

En el inicio de la segunda etapa, el conjunto británico logró el segundo tanto. Habían transcurrido seis minutos cuando Bologna falló en una salida y Buendía interceptó un pase. La pelota le quedó a Ollie Watkins, que se enfrentó con el arquero y definió por entre sus piernas para poner el 2 a 0.