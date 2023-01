Didier Deschamps renovó con la selección francesa hasta 2026 tras ser finalista en el Mundial de Qatar

escuchar

A poco de cumplirse un mes del final del Mundial de Qatar ya comienzan a reconfigurarse varias de las selecciones que participaron del torneo. En el caso de Argentina, parece tener bien encaminada la renovación del DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, quien cuenta con el apoyo total de los jugadores, aunque aún faltan ajustar algunos detalles para rubricar su firma para el próximo ciclo mundialista. Por otra parte, algunas otros equipos sí han confirmado sus próximos pasos mirando hacia 2026.

El más reciente en hacerlo fue el finalista de la competición, Francia. Les Bleus decidieron este sábado poner fin a la extensa especulación acerca de la posible contratación de Zinedine Zidane en el cargo cuando Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que decidió renovar el contrato del actual entrenador, Didier Deschamps, hasta la próxima Copa del Mundo: “Bajo su liderazgo, la selección francesa ganó notablemente la Copa del Mundo de 2018, la Liga de las Naciones de 2021, llegó a la final de la Eurocopa de 2016 y a la de la Copa del Mundo de 2022″, reza el comunicado de la FFF. “Actualmente ocupa el tercer lugar en la clasificación FIFA, donde ha estado constantemente en los cuatro primeros en los últimos cinco años”, elogia.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

Según informó el diario Le Parisien, la renovación es posible debido a una cláusula que el ex DT de Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella había insertado en su último contrato, que le permitía extender unilateralmente su vínculo en el caso de que su equipo alcanzara la semifinal en Qatar. Al repetir su presencia en la final en Lusail, Deschamps pudo cumplir con su deseo de quedarse cuatro años más en el cargo que ocupa desde 2012, cuando reemplazó a Laurent Blanc.

Deschamps se convirtió en el entrenador de mayor trayectoria en la historia de Francia en 2020, cuando superó la marca de ocho años en el cargo que registraba Michel Hidalgo, quien fue director técnico entre 1976 y 1984 y ganó el primer título del país, la Eurocopa de 1984, en la que fueron locales. Si el vínculo se respeta, el también capitán de la Francia campeona del mundo en 1998 llegará a los 14 años en su cargo, aunque para romper el récord histórico tendría aún que superar, entre otros, a los 15 años de Joachim Löw en Alemania y de Óscar Tabárez en Uruguay y los 18 años de Guillermo Stábile en la Argentina, el poseedor de la mayor marca.

Portugal, al borde de cerrar su nuevo DT

Al término de su campaña en el Mundial, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer contra Marruecos, Fernando Santos dejó su cargo como seleccionador de Portugal tras 8 años, que incluyeron los dos únicos títulos del país, la Eurocopa de 2016 y la Nations League de 2019. Pero los lusos parecen haber tardado muy poco tiempo en encontrar su sucesor: este viernes el Daily Telegraph inglés había revelado que Roberto Martínez era uno de los principales candidatos, y menos de 24 horas más tarde The Athletic adelantó que se llegó a un acuerdo verbal para que el español tome las riendas, algo que podría darse la semana que viene.

Tras dejar la selección belga, Roberto Martínez se hará cargo de Portugal; lo reemplazaría Thierry Henry AFP

Martínez, ex DT de Wigan y Everton en la Premier League, viene de dirigir a la selección belga durante seis años, donde fue tercero en el Mundial Rusia 2018, igualando el mejor rendimiento de la historia del país alcanzado en 1986. No obstante, su pobre desempeño en Qatar, que culminó en una eliminación en primera ronda, sumado a los problemas internos que explotaron en medio del torneo, no le dio mejor opción que renunciar al cargo, donde el mayor candidato para reemplazarlo es su asistente, el legendario Thierry Henry: “Para mí, será el próximo entrenador de Bélgica, no hay dudas”, expresó con seguridad Romelu Lukaku a Sky Italia sobre el tema. “Lo digo abiertamente, será él”. Su compañero Toby Alderweireld coincide: “Ha ganado todo lo que se puede ganar en su carrera; además, conoce al equipo. El rejuvenecimiento es necesario, pero también hay que saber de dónde venimos. Henry sería la solución definitiva en ese sentido”.

Thierry Henry consuela a Romelu Lukaku después de la eliminación de Bélgica; ahora, el francés es candidato a suceder a Bob Martínez al frente de los Diablos Rojos JACK GUEZ - AFP

Mientras tanto, la situación de Uruguay, rival de grupo de Portugal, es más incierta. Cuando reemplazó a Tabárez a fines de 2021, Diego Alonso firmó sólo hasta Qatar, y la pobre performance de su equipo, que no pudo superar la etapa de grupos, y algunos conflictos públicos con los jugadores que afloraron en el torneo hacen que ni él esté convencido de firmar hasta 2026. Tampoco la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) parece tener una firme intención de ofrecerle un nuevo vínculo. En cuanto a su posible sucesor, este lunes había informado el periodista Martín Charquero, de Canal 10, que la idea de la AUF es buscar un DT extranjero, con Marcelo Bielsa como uno de los nombres que más sonaron.

Aún no se sabe si Diego Alonso firmará un nuevo contrato para seguir dirigiendo a Uruguay Tom Weller - dpa

La situación de las otras potencias

No todas las federaciones asumen los golpes o los fracasos de la misma manera. Hay quienes, pese a la frustración, apuestan por el proyecto que se había iniciado, como es el caso de Alemania, que sostiene a Hansi Flick al frente de la Mannschaft, pese a no haber atravesado la fase de grupos en Qatar. Inglaterra, de buena Copa del Mundo, también mantendrá en su puesto a Gareth Southgate, que se encamina a su tercera cita mundialista.

Diferentes han sido los casos de España y Brasil. El primero no tendrá más a Luis Enrique en el banco, después de la ruidosa eliminación a manos de Marruecos. Tras el fiasco en Qatar, lo reemplazó alguien de ás bajo perfil, Luis de la Fuente, quien hasta entonces entrenaba al seleccionado Sub 21 español. En el caso de los brasileños, el ciclo de Tite concluyó en el mismo momento en que Croacia lo eliminó por penales. Aún no está resuelto quién será su sucesor, pero algunos rumores hablan de dar un golpe de timón y recurrir a un DT extranjero.

LA NACION