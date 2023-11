escuchar

Con goles de todo los colores, un debut histórico y un hat-trick de Kylian Mbappé, Francia apabulló a Gibraltar con un 14 a 0 en Niza, en un partido de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa Alemania 2024. Los ganadores, ya clasificados para el torneo continental y dirigidos por Didier Deschamps, consiguieron la máxima goleada de su historia y superaron el registro de la rueda de clasificación para un torneo continental que estaba en manos de Países Bajos y era un 13-0 a San Marino. Mbappé, de 24 años, llegó a la marca de 300 goles en su carrera con los tres que le anotó al equipo del peñón. Alcanzó esa cifra antes que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus respectivas trayectorias.

La última conquista de los franceses refleja la desigualdad del partido: el inoxidable Olivier Giroud definió de chilena en el área chica para conseguir el decimocuarto gol de Les Bleus, que remataron ¡39 veces! al arco –una cada dos minutos y medio– y acertaron en 20 ocasiones. El subcampeón del mundo se aprovechó de la expulsión a Ethan Santos cuando apenas habían pasado 18 minutos de juego y no tuvo piedad de un rival muy inferior. El propio Santos, por caso, había anotado un gol en contra, a los 3 minutos. Más allá de la goleada histórica, Francia sumó otro motivo para sonreír: con 17 años y 255 días, Warren Zaire-Emery, de Paris Saint-Germain, se convirtió en el tercer jugador en juventud en vestir de azul. Y el más precoz desde la Primera Guerra Mundial. La mala noticia es que el futbolista nacido en 2006 sufrió una lesión en un tobillo.

El tablero del Allianz Riviera, en Niza, lo dice todo: Francia 14 vs. Gibraltar 0 FRANCK FIFE - AFP

“Es una noche perfecta... excepto por la lesión de Warren. Afortunadamente no es muy grave, pero podría haberlo sido”, dijo Didier Deschamps, el entrenador francés que estuvo presente en el partido que fue superado por la goleada de este sábado: 10-0 a Azerbaiján en 1996. Deschamps continuó: “Ganamos con estilo y lo hicimos muy bien. 14 goles no están mal”, dijo el exmediocampista francés. Y agregó, sobre ser uno de los cabezas de serie del torneo continental que se disputará el año próximo en Alemania: “Sirve para evitar encontrarnos en una situación en la que tengamos menos control. Lo vimos durante la última Eurocopa con Alemania y Portugal. Hay que fijarse objetivos más altos, mis jugadores son competidores: vamos a disfrutar de lo que hicimos esta tarde. No vamos a ir a Grecia (escenario del último partido de clasificación) a caminar. Es un nuevo objetivo”.

Además de la tripleta de Mbappé, que portó el brazalete de capitán y anotó uno de los goles como si fuera un drop de rugby desde 40 metros, Francia tuvo los aportes de Giroud (dos tantos), Kingsley Coman (dos), Zaire-Emery, Marcus Thuram, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembelé y el mencionado gol en contra de Santos.

Compacto de Francia 14 vs. Gibraltar 0

Paso en falso de Alemania

Alemania, ya clasificada como organizadora de la Eurocopa del año próximo, trastabilló en su primer partido como local bajo la dirección técnica de Julian Nagelsmann. En un estadio Olímpico de Berlín repleto de hinchas turcos, los germanos cayeron por 3-2 ante el seleccionado otomano, que también tiene su boleto asegurado para la Euro del año que viene. El entrenador germano probó con Kai Havertz, que siempre jugó como mediocampista ofensivo o mediapunta en el lateral izquierdo. Y la apuesta pareció darle resultados instantáneos: el futbolista del Arsenal inglés anotó el primer gol cuando apenas habían pasado cinco minutos de juego. Pero el visitante, dirigido por el italiano Vincenzo Montella, se recuperó y remontó el resultado en ese primer tiempo con las conquistas de Ferdi Kadioglu y el joven Kenan Yildi.

En la segunda parte, el delantero Niklas Fullkrug puso el marcador 2-2, antes de que el propio Havertz pasara de héroe a villano y cometiera una infracción en su propia área (mano). Yusuf Sari se encargó de la pena máxima y decretó el definitivo 3-2 para los visitantes. Alemania, entonces, suma tragos amargos: desde que el 25 de marzo venció a Perú acumula apenas dos triunfos en nueve partidos. La racha negativa le costó el puesto al antecesor de Nagelsmann, Hansi Flick.

Síntesis de Alemania 2 vs. Turquía 3

Gol de Weghorst y clasificación de Países Bajos

Wout Weghorst, recordado por el “Andá pa’llá, bobo”, de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, volvió a ser fundamental para el equipo de Países Bajos. La Naranja Mecánica se impuso por 1-0 con gol del gigante que ahora juega para el Hoffenheim alemán a los 11 minutos de juego. El resultado clasificó a los dirigidos por Ronald Koeman para la Eurocopa del año próximo. Pese al triunfo, el Johan Cruyff Arena de Amsterdam abucheó al entrenador por jugar a la defensiva y retrasar a su equipo a 20 minutos del final. El ex futbolista de Barcelona optó por replegar a los neerlandeses y mantener el 1-0 en el marcador antes que buscar más goles que le dieran la victoria por un margen más amplio.

Resumen de Países Bajos 1 vs. Irlanda 0

Los demás resultados de la jornada

Los siguientes son los otros marcadores que se dieron en la clasificación para la Eurocopa 2024:

Armenia 1 (gol de Lucas Zelarayán, ex jugador de Belgrano, de Córdoba) vs. Gales 1

Letonia 0 vs. Croacia 2

Bielorrusia 1 vs. Andorra 0

Israel 1 vs. Rumania 2

Suiza 1 vs. Kosovo 1

