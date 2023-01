Diego Simeone se refirió a Lionel Messi y utilizó una comparación con Maradona para definirlo

escuchar

Si se habla de “el partido de la fecha”, en la liga española, ese mote le pertenece este fin de semana al encuentro que disputarán este domingo Atlético de Madrid y Barcelona, en el Cívitas Metropolitano, por la jornada 16. Porque más allá de lo que significó siempre para el Barça enfrentarse con el Real, en la última decada, la rivalidad con el otro equipo grande de Madrid creció hasta convertirlo en un clásico. Y eso fue, en gran parte, gracias a la mística ganadora que le aportó Diego Simeone al conjunto colchonero.

Pues este domingo, desde las 17 de nuestro país, volverán a enfrentarse. Y para el entrenador argentino siempre es un partido especial. “Todos los partidos en los que me ha tocado entrenar al Atlético son una oportunidad. Para estar bien entre nosotros, con nuestra gente, en lo que nos toque jugar. Siempre desde que llegué al club sentí que cada partido es un momento importante para todos. Todos los días en estos once años los afrontamos como si lo fuese, así será también contra el Almería. No hay partido más importante que el que te toca. Ante el Barcelona jugamos con el equipo con más mundialistas y un técnico que transmite lo que quiere”, afirmó el Cholo en conferencia de prensa con los medios madrileños.

Diego Simeone y Lionel Messi en uno de los cruces del Atlético ante Barcelona, hace un par de temporadas; el Cholo habló de lo que significa enfrentar a un Barsa sin el astro argentino DPA - LA NACION

En estas dos últimas temporadas, Simeone ha tenido que lidiar con algunas resistencias por parte de la afición, en paralelo con un rendimiento de su equipo que dista del que mostró en los momentos más altos de su largo ciclo, que lleva más de una década. Por eso, el Cholo versión 2023 da cada semana muestras de que su estadía en el Atlético se renueva cada siete días.

Simeone estuvo en Qatar y fue testigo de la celebración de Argentina como campeón del mundo. La gesta, que encumbró a Messi de manera definitiva, no pasó de largo para el Cholo, que se refirió al capitán de la selección y lo que significa hoy por hoy su ausencia como rival en LaLiga: “Donde esté Messi, sea en su equipo o con Argentina, siempre será determinante, es normal que cuando estaba hubiera una posibilidad de ganar. Yo cuando jugaba con Maradona tenía la sensación de que era muy difícil que perdiéramos, porque cuando tienes al mejor las posiblidades de ganar siempre están más cercanas”.

Atlético de Madrid marcha cuarto en LaLiga -es decir, en zona de clasificación para Champions League-, aunque quedó bastante atrás de los punteros, Real Madrid y Barcelona (38 puntos): el colchonero suma 27 unidades, en una campaña que hasta ahora registra 8 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

Será el primer partido de 2023 para los de Simeone, cuyo segundo semestre de 2022 fue bastante malo para sus aspiraciones: no solo por haber quedado eliminado de Champions League en la fase de grupos, sino porque ni siquiera le alcanzó para caer a disputar la Europa League. En el torneo local, acumulaba tres sin ganar (derrotas con Cádiz y Mallorca, empate con Espanyol) hasta que en la última fecha del año venció a Elche.

