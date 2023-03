Kylian Mbappé es el elegido por Didier Deschamps para ser el capitán de la selección de Francia

escuchar

El nuevo ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección de Francia pone proa a una nueva era para los bleus. El técnico campeón del mundo en Rusia 2018 y que estuvo a las puertas de repetir en Qatar 2022 sigue al frente pese a algunas voces que pedían renovación e incluso sugerían el nombre de Zinedine Zidane para el puesto. Con escándalo del presidente de la federación incluido (Noël Le Graët renunció hace algunas semanas entre acusaciones de abuso sexual) y un contrapunto de alto vuelo con Karim Benzema por cuentas pendientes de la última Copa del Mundo, Deschamps hace borrón y cuenta nueva para esta nueva etapa y, según consigna el diario L’Equipe, ha dado la primer señal: Kylian Mbappé será el capitán de Francia.

Didier Deschamps con sus dos nuevos líderes: Mbappé y Griezmann ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El delantero de PSG, club en el que ya ha lucido la cinta de líder, reemplazará en esa función al arquero Hugo Lloris, que anunció su retiro del seleccionado francés tras la final perdida por penales ante Argentina en diciembre. “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo”, había declarado el arquero de Tottenham, de 36 años, en una entrevista a principios de enero.

“Aprovecharé estos primeros días para hablarlo con los primeros jugadores afectados. Kylian forma parte de esta discusión. Sabrán más la próxima vez que los vea, el jueves. Kylian Mbappé es muy buen comunicador. No puedo decirles más, no lo he decidido hoy”, había declarado al respecto Deschamps, dejando abierto el interrogante. Pero según trascendió en medios franceses, el entrenador se habría decidido por Mbappé, mientras que la subcapitanía recaerá en Antoine Griezmann, delantero de Atlético de Madrid. Deschamps sabe bien de qué se trata esa responsabilidad, ya que él mismo fue capitán del seleccionado de Francia en la conquista de la Copa del Mundo en 1998.

Mbappé estrenará la cinta de capitán en la doble fecha FIFA que en este caso corresponderá a encuentros de clasificación para la Euro 2024, que se realizará en Alemania. Francia se medirá este viernes (a las 16.45 de nuestro país) frente a Países Bajos, en el Stade de France, de París, mientras que el lunes lo hará con Irlanda (15.45), en el Aviva Stadium, de Dublín. Francia integra el Grupo B, donde además están Grecia y Gibraltar.

