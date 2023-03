Didier Deschamps reveló cómo fue la exclusión de Benzema del Mundial y volvió a mostrar su indignación con los festejos de la selección argentina

escuchar

A punto de cumplirse tres meses de su fin, el Mundial de Qatar sigue dejando mucha tela que cortar entre sus protagonistas, aun con el fútbol de clubes totalmente reanudado. La última Copa del Mundo, que conquistó la selección argentina tras vencer por penales a Francia en una definición apasionante, estuvo repleta de narrativas e historias, con muchas de ellas todavía generando reacciones y repercusiones profundas, y en pocos lugares quedó demostrado como en el ambiente de la selección subcampeona.

Uno de los temas que más dieron que hablar tanto en la previa como al término del Mundial fue la decisión de Didier Deschamps, seleccionador francés, de marginar a Karim Benzema del torneo después de sufrir una lesión antes del debut contra Australia, aunque después se lo vio entrenando con Real Madrid en los días previos a la final en Lusail. Tanto el jugador como el DT evitaron expedirse a grandes rasgos sobre el asunto, hasta que este viernes el propio Deschamps concedió una entrevista con el diario Le Figaro, en la que explicó con lujo de detalle cómo fue el proceso en el que se gestó aquella determinación.

Deschamps tuvo la posibilidad de ser el primer DT en defender un título de Copa del Mundo desde el italiano Vittorio Pozzo en 1938, pero cayó en la tanda de penales contra la Argentina Thanassis Stavrakis - AP

El entrenador, que lleva más de una década en su cargo actual, comenzó con una definición tajante: “¡Todo lo que se informó después del Mundial es falso! Es una mentira inimaginable”, disparó, antes de profundizar sobre cómo fue el proceso para tomar su decisión: “Primero hicimos las cosas como teníamos que hacer y Karim lo sabe bien. Llegó procedente del Real Madrid tras varias semanas sin actividad. Tenía el objetivo, al inicio del campamento, de estar disponible para el primer partido. En cada sesión, nos adaptamos”.

Y poco antes del inicio llegaría la peor noticia: “Se lesiona en un gesto inofensivo a dos días del partido inaugural. Nuestro médico lo acompañó a la clínica, regresan al hotel a las 12:15. Cuando lo veo, se disgusta, me dice que está muerto [por el resto de la competencia]. Los exámenes sugieren un regreso alrededor del 10 de diciembre [después de las semifinales], discutimos juntos, entiendo su decepción. Salgo de su habitación alrededor de la 1am, le digo a Karim que no hay prisa por su regreso a casa”, siguió Deschamps, que insistió en que la decisión de dejar la concentración fue del propio Benzema: “Me voy a la cama, los jugadores están durmiendo. Cuando me levanto a la mañana siguiente, me dicen que se ha ido. Había decidido partir en un vuelo comercial. Le envié un mensaje de texto, respondió cuando aterrizó”.

El enojo de Karim Benzema en sus historias de Instagram por las declaraciones de Deschamps Instagram

El campeón del mundo como jugador en 1998 y técnico en 2018 no tiene dudas de que su versión de los hechos es la correcta: “Es la verdad, solo hay una y ya está”, remató. Pero Benzema no estaría para nada de acuerdo, como lo expresó en sus redes sociales. Una vez que se publicó la entrevista, el delantero de Real Madrid utilizó sus historias de Instagram para atacar al seleccionador: “Pero qué atrevimiento”.

La situación de Benzema estuvo lejos también de ser el único tema que abordó Deschamps en la entrevista. Mientras el también ex DT de Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella se mantuvo diplomático en las primeras reacciones tras los festejos argentinos por la obtención del Mundial, ahora se unió a las numerosas celebridades francesas que criticaron con dureza algunos momentos considerados “irrespetuosos” por parte de algunos hinchas y jugadores, en particular Emiliano Martínez: “Felicidades a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inadmisibles”, lamentó el seleccionador.

“No tengo ningún problema con que salten por los tejados, sean felices, pero la noción de respeto no existía. Nadie se merece esto, especialmente Kylian [Mbappé]”, continuó, en un momento donde en la entrevista se señala que se emocionó hasta las lágrimas. “Hubo disculpas después [de Martínez]... Algunas situaciones fueron demasiado”, concluyó.

Emiliano "Dibu" Martínez con un muñeco de bebé con la cara de Kylian Mbappé Twitter

