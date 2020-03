Diego Forlán, hoy entrenador de Peñarol, habló sobre las posibilidades de regreso de dos ex compañeros en la selección uruguaya. Fuente: AFP

28 de marzo de 2020 • 03:55

El ex delantero uruguayo Diego Forlán aseguró que imagina a su compatriota Edinson Cavani , goleador de Paris Saint-Germain, "como refuerzo de Boca Juniors porque es un futbolista de élite".

Forlán, hoy entrenador de Peñarol, de Montevideo, argumentó que el equipo xeneize sería una tentación para Cavani, de 33 años, que comparte el plantel del club francés con el brasileño Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y el local Kylian Mbappé. "Es un equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea por el campeonato argentino y la Copa Libertadores", justificó el dueño del Balón de Oro del Mundial Sudáfrica 2010.

Cachavacha reconoció que "sería difícil" la llegada de Cavani a La Boca, estando en la plenitud de su carrera deportiva, por el costo, ya que "no hay comparación con lo que gana en Europa". Pero explicó: " Si Edinson mira el lado profesional y no el económico, tal vez lo vea como a un desafío muy grande ".

Edinson Cavani juega en PSG; durante diciembre y gran parte de enero quedó al margen del equipo francés por lesiones. Fuente: AFP

En cambio, en la entrevista realizada en el programa ¿Cómo te va, Benedetto? , de AM 1030, se mostró más escéptico respecto a un eventual arribo del propio Cavani y de otro compatriota, el delantero de Barcelona Luis Suárez , al fútbol uruguayo. "Sin haber hablado con ellos, veo difícil que vuelvan a jugar en Uruguay. Edi podría ir a Danubio, Nacional o Peñarol, pero no creo. Y a lo de Luis lo veo más difícil", estimó el ex atacante de Manchester United, que coincidió con ambos en aquel primer mundial celebrado en África.