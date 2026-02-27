Cuándo juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en el marco de la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 17.45 (horario argentino), se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con ocho puntos en seis partidos disputados (adeuda su compromiso ante Lanús correspondiente a la séptima fecha), producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Recientemente le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 32vos de final de la Copa Argentina con un doblete de Adam Bareiro, pero en el Apertura encadena tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: 1-2 vs. Vélez, 0 a 0 vs. Platense y 0 a 0 vs. Racing.

El Lobo mendocino, por su parte, se ubica en el 13° lugar de la clasificación general de su zona con siete unidades (dos victorias, una igualdad y cuatro caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente por los goles de Santiago Rodríguez -G- e Ignacio Malcorra -I-. Es uno de los equipos recientemente ascendidos, por lo que el principal objetivo es evitar el descenso a la Primera Nacional.

Boca vs. Gimnasia de Mendoza: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 28 de febrero.

: Sábado 28 de febrero. Hora : 17.45.

: 17.45. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Pablo Dóvalo.

: Pablo Dóvalo. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, el DT de Boca, Claudio Úbeda, tendría en mente realizar varias modificaciones con respecto al equipo alternativo que derrotó a Gimnasia de Chivilcoy. Sin embargo, una de las malas noticias es que Edinson Cavani, quien se perfilaba para ser el acompañante de Adam Bareiro en la dupla ofensiva, se resintió de la lumbalgia que venía arrastrando y no formará parte de la lista de convocados. Por este motivo, Miguel Merentiel jugaría junto al ex-River.

En contrapartida, el entrenador recuperaría a una pieza clave: Leandro Paredes. El capitán parece haber dejado atrás el esguince en el tobillo derecho y se ilusiona con volver a jugar este sábado. De concretarse su regreso a las canchas, compartiría la mitad de la cancha con Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón. Por último, la sorpresa es que Lucas Janson, criticado en los últimos meses pero de buena actuación ante el equipo del Torneo Federal A, sería titular.

Leandro Paredes es el capitán y la máxima figura de Boca Juniors; regresaría a la titularidad ante Gimnasia Manuel Cortina

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.46 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de Mendoza. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.03.