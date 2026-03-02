Edinson Cavani, otra vez en problemas: nuevo bloqueo en la columna, sin fecha de vuelta y el futuro en duda

El gesto de dolor con el que Edinson Cavani fue captado por las cámaras de televisión durante el empate 1-1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza no dejó margen para interpretaciones y expuso la difícil situación que atraviesa el uruguayo, que aún no encuentra solución a su problema lumbar y cuya vuelta a las canchas volvió a quedar bajo un manto de dudas. Este lunes, el delantero que diez días atrás había disputado 75 minutos ante Racing, tras más de dos meses de inactividad, se sometió a una nueva infiltración para intentar aliviar y dosificar las dolencias, aunque el resultado es incierto y, de no resultar satisfactorio, deberá pasar por el quirófano, lo que comprometería seriamente su continuidad en el club.

La dolencia de Cavani tuvo su origen hace exactamente 13 meses, en un partido frente a Huracán, y desde entonces solo pudo disputar 21 partidos, un promedio de uno cada 18 días. Aquella noche, el delantero intentó dibujar una pirueta en el aire y, al momento del salto, recibió un golpe involuntario de Tomás Guidara, entonces lateral del Globo, que en su afán por bloquear el remate terminó impactando con su rodilla.

El parte médico oficial informó que el atacante de 39 años padecía “un edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento”. En términos simples, una inflamación del hueso provocada por una pequeña fisura en la tercera vértebra, sobre el lado izquierdo, en la parte baja de la espalda. Una lesión similar a la que dejó a Neymar fuera del Mundial de Brasil 2014 y que le demandó cerca de un mes de recuperación.

👉 Continúa con las molestias en la espalda producto del golpe que recibió ante Huracán el año pasado pic.twitter.com/r7Y3CXv6L1 — A Todo Boca (@equipoatodoboca) March 1, 2026

A mediados de enero, y tras probar distintos tratamientos para superar las molestias, Cavani se realizó un bloqueo en la zona con la esperanza de sumar sus primeros minutos en el año. Bajo el efecto de esa inyección, que combina anestésicos y corticoides, logró volver a practicar con sus compañeros y ser nuevamente tenido en cuenta por Claudio Ubeda para el partido ante la Academia, el 20 de febrero pasado. Sin embargo, la mejoría duró menos de lo previsto y, pocos días después del empate en la Bombonera, que había finalizado sin inconvenientes, las secuelas físicas recrudecieron, al punto de dificultarle movimientos básicos como caminar, sentarse o subir una escalera.

Cavani se perdió el partido ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, frente a Gimnasia de Mendoza por el Apertura, y tampoco estará este miércoles ante Lanús. Su evolución, según confiaron desde el Xeneize, será evaluada “día a día”, sin una fecha concreta de regreso. El inconveniente radicaría en un disco de la columna que ejerce presión sobre un nervio e irradia el dolor hacia la pierna, lo que le impide movilizarse con normalidad.

Cavani regresó ante Racing, aunque luego reaparecieron los dolores Manuel Cortina

Ahora, tras consultar a una serie de especialistas en columna y realizarse estudios complementarios, Cavani se sometió a una segunda infiltración. En Boca confían en haber dado en la tecla y que el charrúa consiga recuperar la continuidad perdida en 2024, la última temporada en la que pudo jugar con regularidad. Para colmo, Milton Giménez también es baja por lesión y, en un caso similar al del goleador, intentó recuperarse de una pubalgia sin necesidad de operarse, pero finalmente debió encarar una intervención quirúrgica y tendrá entre dos y tres meses de reacondicionamiento. Por ese motivo, Boca invirtió tres millones de dólares en Adam Bareiro, hoy el “9″ titular del equipo, aunque sin un recambio de sus características en el banco.

En los últimos días surgieron rumores acerca de un posible retiro de quien hoy ocupa el sexto lugar entre los máximos artilleros del mundo en actividad, especialmente después de la reprobación generalizada que sufrió al dejar la cancha frente a Racing, cuando se lo notó entero en lo físico, pero muy falto de ritmo. Desde Boca y el entorno de Cavani descartaron de plano esa versión, aunque, en caso de tener que ser operado, deberá afrontar entre ocho y doce semanas afuera, a las que habrá que sumar el tiempo que le demande la puesta a punto futbolística, cuando su contrato con el club vence en diciembre de este año.

Cavani afrontará un mes de recuperación y, cumplido ese plazo, decidirá junto a Boca los pasos a seguir Prensa Boca

En principio, Cavani se pondrá un plazo de un mes para intentar retornar a las canchas y, cumplido ese período, resolverá junto con Boca los pasos a seguir. Si las complicaciones persisten, una opción es rescindir el vínculo de común acuerdo y ponerle punto final a su carrera deportiva, aunque en el entorno del exNapoli, PSG y Manchester United sostienen que el jugador confía en revertir el cuadro y que la visita a los médicos le renovó la esperanza cuando creía que ya no habría vuelta atrás. Su intención es llegar en forma al debut en la Copa Libertadores, la semana del martes 7 de abril.

Por lo pronto, Cavani empezará este martes con la cuenta regresiva. Durante las primeras 48 horas deberá realizar un reposo relativo, evitando cargas pesadas para evaluar cómo reacciona el nervio cuando pase el efecto inicial del anestésico. Luego comenzará una etapa de trabajo aeróbico liviano, administrando las cargas de acuerdo con el dolor que pueda surgir y, si la evolución es favorable, avanzará progresivamente en la intensidad de los entrenamientos.

Alan Velasco ya trabaja a la par de sus compañeros

Mientras tanto, Boca también recupera soldados. Este lunes, Alan Velasco se integró al grupo y Exequiel Zeballos comenzó a realizar ejercicios con pelota. El enganche superó un esguince en la rodilla derecha y, si bien no estará presente ante Lanús, podría reaparecer en las próximas convocatorias. El Changuito ingresó en la recta final de la recuperación de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y apunta a ser tenido en cuenta para el clásico ante San Lorenzo, en la Bombonera, el 11 de este mes.

Cavani, a lo sumo, verá esos partidos desde un palco, esperanzado en una solución definitiva, que hoy se percibe más como un deseo que como una certeza.