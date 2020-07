Simeone se desligó de la polémica con Griezmann Crédito: @Atleti

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 16:00

El martes pasado, en el empate 2-2 entre Barcelona y Atlético de Madrid por la fecha 33 de la Liga de España, el francés Antoine Griezmann quedó en el centro de la escena por ingresar tan solo cuando quedaban tres minutos en el tiempo adicionado. Pero también las miradas recayeron sobre Diego Simeone, quien fue captado por las cámaras con una sorprendente reacción al ver ingresar a la exestrella de su equipo: miró el tablero electrónico y se mordió el labio con un gesto de incredulidad. Hoy, en conferencia de prensa, el entrenador argentino se despegó de la polémica tras la viralización de la imagen y buscó eludir cualquier comentario acerca de la crisis que azota al equipo culé.

"Dentro de nuestro equipo, tres minutos son determinantes. Nosotros perdimos una final de Champions por tres minutos", recordó Simeone, haciendo alusión a aquella final contra Real Madrid en 2014 en la que Sergio Ramos empató el partido en el minuto 93 para luego ganar en el tiempo suplementario. Sin embargo, fue lo único que respondió el Cholo sobre esa el ingreso de Griezmann al terreno de juego en el minuto 90, ya con el 2-2 en el marcador desde hacía tiempo y que apenas dio ocasión al francés de intentar hacer algo para ayudar al Barça.

La reacción de Diego Simeone cuando Antoine Griezmann entró en tiempo de descuento 00:29

Video

"No quiero ser irrespetuoso con la respuesta, pero saben que en estos momentos nos estamos jugando muchísimo en este final de temporada y ese punto hoy no es importante para nosotros. Sin palabras", reiteró un directo Simeone ante la insistencia de la prensa sobre la polémica que se generó con el ingreso del exdelantero de Atlético de Madrid.

Más allá de eso, y sin querer explicar el gesto de morderse el labio y de cierta incredulidad al verlo entrar en el descuento, el Cholo comentó que siguen buscando el objetivo de sostener el tercer lugar y conseguir el boleto a la Champions. Así, en ese sentido, el punto en el Camp Nou le pudo venir muy bien a su equipo, que suma 59 unidades y le saca dos puntos a Sevilla (4°) y cinco a Villarreal (5°).

"Ojalá podamos mantenernos y terminar lo más arriba posible que nos permita el campeonato", apeló. Antes del parate, habíamos terminado con un gran partido ante Liverpool y con un resultado que nos iba a dar un impulso para la Liga. Todavía faltaban 11 fechas. Muchas veces nos apresuramos a opinar y la Liga es el premio a la regularidad, que se valora al final de la temporada. Y todavía no estamos al final", disparó Simeone, que no quiere pensar en qué habría pasado en caso de no tener un inicio de campaña tan irregular.

"Es lo mismo que se debe preguntar Villarreal, que es el mejor equipo en resultados (tras el parón). No se puede ir atrás ni adelante, el año es muy largo y estamos en un año de transición, como dijimos. Eso no quita buscar el objetivo, pero la realidad es la realidad", apuntó el DT argentino.

Con jugadores jóvenes y nuevos, el Cholo cree que el actual rendimiento los vuelve positivos de cara a lograr estar nuevamente en la Champions el año siguiente. "Entendíamos que con ese resultado el crecimiento iba a proseguir, pero vino el parón. Volvimos con una idea encaminada a la búsqueda de cómo queríamos llegar a los primeros tres partidos. Tenemos mucho compromiso, los jugadores están relacionados bien entre ellos como grupo, y a seguir mejorando porque esto todavía sigue. Quedan jornadas durísimas y difíciles, los equipos van a competir hasta el final", detalló.

Consultado por el juvenil argentino Luka Romero de Mallorca, rival de Atlético mañana, quien entró a la historia del fútbol español por debutar a los 15 años, Simeone consideró: "Sería apresurado opinar por 20 ó 30 minutos que pudo haber jugado, creo que hay que dejar a la gente que tiene un futbolista con buen futuro por delante que lo vayan desarrollando de la manera que crean, y si lo han puesto en primera es que le han visto condiciones".