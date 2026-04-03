Diego Simeone se refirió a los cánticos contra Lamine Yamal: “El respeto se perdió hace varios años”

El cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona por la fecha 30 de la liga española no solo se juega en el campo. La antesala quedó atravesada por el impacto de los cánticos racistas contra Lamine Yamal, un episodio reciente durante la fecha FIFA que generó repercusión internacional y que encontró eco en las conferencias de prensa de Diego Simeone y Hansi Flick. En ese contexto, el entrenador argentino planteó que el problema es más amplio.

Simeone fue consultado por los insultos que recibió el talento español tras el amistoso ante Egipto y evitó reducir el problema al ámbito futbolístico. “Yo creo que es algo social y mundial, no solo es de España, Brasil o Argentina: el respeto se perdió hace varios años. Ese que teníamos a los padres y al maestro, al policía y al director de un club, al entrenador, a los presidentes. Se perdió y hoy no lo tenemos”, sostuvo el técnico. Luego, agregó una reflexión más profunda sobre el contexto: “Tenemos que trabajar todos con la conciencia y la visualización de que con fe, creyendo en Dios y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar”.

El eje de la polémica se originó días atrás, cuando durante el amistoso de España en Cornellà, un sector del público de Egipto entonó el cántico “el que no salta es musulmán”, lo que provocó el visible malestar del joven delantero de 18 años, quien no participó del saludo final. Horas después, el futbolista de Barcelona expresó su postura en redes sociales: calificó el episodio como “una falta de respeto y algo intolerable” y cuestionó a quienes utilizan la religión como motivo de burla en los estadios. El hecho reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol español y derivó en investigaciones para identificar a los responsables.

❌ "Se ha PERDIDO el RESPETO a los padres, maestros, Policía, entrenadores..."



🗣️ La reflexión de Simeone sobre la sociedad tras los cánticos racistas en el España-Egipto. pic.twitter.com/7wdFjAxDAF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2026

El entrenador de los colchoneros, además, evitó dramatizar el partido desde lo competitivo. Teniendo en cuenta que su equipo está cuarto con 57 puntos, a 16 del puntero catalán. Pese a que será el primero de tres enfrentamientos consecutivos ante Barcelona en once días, con la serie de cuartos de final de la Champions League en el horizonte. “Es igual que todos”, afirmó cuando le preguntaron por la relevancia del encuentro en la pelea por el título y su posible impacto en la eliminatoria europea.

En lo estrictamente futbolístico, Simeone valoró la jerarquía del rival y marcó una línea de continuidad en ambos proyectos. “El fútbol pasa primero por los futbolistas más allá de los planteos y las ideas de los entrenadores. Son los que terminan resolviendo estos partidos, su jerarquía y calidad. El Barça juega de una manera determinada desde hace dos años, con su defensa alta, que no cambiará porque es su estilo”, explicó. Y contrapuso: “Nosotros jugamos con nuestras características desde hace 14 años y seguiremos trabajando de la mejor manera para poder seguir compitiendo contra ellos”.

Del lado de Barcelona, Hansi Flick también se refirió al episodio que involucró a Yamal y se alineó en una postura firme contra la discriminación. “Lamine hizo un comunicado fantástico. En el mundo del fútbol estamos para la inclusión. Fue frustrante, es un número pequeño de idiotas que no entienden esto. Es momento de pensar y mejorar. No solo en el fútbol, sino en la vida”, expresó el alemán. Y remarcó: “No encaja el racismo. Es sobre todos, estar juntos. Todos queremos ser respetados y no importa la piel, la raza, la religión que tengamos”.

Hansi Flick, entrenador de Barcelona, en la conferencia de prensa previa al duelo Europa Press Sports - Europa Press

Más allá del eje social, Flick analizó el desafío deportivo que implicará visitar el Metropolitano como líderes. “Siempre es duro contra ellos y tienen uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta lo que veo de ellos y cómo juegan”, señaló. También destacó la calidad individual del rival, con mención especial al francés Antoine Griezmann, que calificó como “uno de los mejores jugadores del mundo”, y advirtió sobre el contexto: “El ambiente en su campo es magnífico”.

Barcelona llega como líder del campeonato, con una ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid, mientras que Atlético de Madrid se ubica en el cuarto puesto, en una lucha cerrada por ingresar a la próxima Champions. El calendario inmediato añade tensión: ambos equipos volverán a enfrentarse el miércoles por la ida de los cuartos de final del torneo europeo y luego definirán la serie una semana más tarde.

En ese escenario, el partido adquiere múltiples capas. Por un lado, la disputa por la cima y la clasificación a las copas. Por otro, el anticipo de un cruce decisivo a nivel continental. Y, en paralelo, un contexto que excede lo deportivo, con el fútbol otra vez interpelado por conductas discriminatorias que, como planteó Simeone, reflejan una problemática más amplia que atraviesa a la sociedad.