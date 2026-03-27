La empresa argentina elegida por Atlético de Madrid y Manchester City para su transformación digital

Mientras los clubes europeos invierten millones para atraer talento dentro de la cancha, otra carrera se juega fuera de ella, en el ámbito digital. Y en ese terreno, una compañía argentina se hizo de un lugar: Veritran, la firma detrás del desarrollo de las apps de Cuenta DNI y BNA+.

Fundada por Marcelo González en 2005, Veritran fue elegida por el Atlético de Madrid como official global supplier para liderar su transformación digital. El acuerdo, que marca una nueva etapa para la firma local, llega apenas un año después de haber cerrado una alianza con el Manchester City.

“Para nosotros, se trata de construir un ecosistema digital innovador y seguro, centrado en fortalecer el vínculo con millones de aficionados en todo el mundo, para marcar un nuevo estándar de experiencia digital en la industria del deporte”, señaló González.

We join forces with Veritran to optimise our supporters’ digital experience.



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En diálogo con LA NACION, el ejecutivo explicó que el primer paso será desarrollar la nueva aplicación oficial del club español, que reemplazará la actual y centralizará todos los servicios para los hinchas: el área de socios, la administración de abonos, la tienda oficial, información sobre la actualidad del club, estadísticas, datos del equipo, además de seguimiento de partidos y notificaciones personalizadas. La apuesta del Atlético es construir un ecosistema digital unificado que acompañe la expansión global de su marca.

“Nuestro acuerdo con Veritran nos aportará la agilidad, robustez y capacidades de integración que un club en constante desarrollo tecnológico como el Atlético de Madrid necesita. Además, las capacidades en cuanto a seguridad y escalabilidad y, sobre todo, omnicanalidad que nos ofrece Veritran fueron claves para nuestra alianza”, explicó René Abril Martín, director de Tecnología y Desarrollo Digital del Atlético de Madrid.

De Buenos Aires al mundo

Veritran nació en la Argentina y desde sus oficinas centrales en Buenos Aires exporta tecnología para bancos e instituciones financieras de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa. Hoy está presente en 16 mercados, tiene más de 50 clientes, procesa más de 100.000 millones de transacciones por año y alcanza a 50 millones de usuarios activos.

Detrás de ese crecimiento -explicó Marcelo Fondacaro, chief commercial officer de la firma-, hay dos pilares que le permitieron llegar a clubes de escala global: tecnología probada a nivel mundial; y relaciones de largo plazo con instituciones líderes de cada región.

“Nuestro camino empezó en América Latina, dándole forma a procesos de transformación digital muy ambiciosos. Y esta experiencia nos permitió replicar estos modelos en Estados Unidos y luego expandirnos a Europa”, señaló.

A fines de agosto de 2021, Veritran alcanzó una valuación de US$225 millones. Fue tras recibir una inversión por parte de Trivest Partners, una de las principales firmas de capital privado de los Estados Unidos, basada en Miami, con más de US$2400 millones de dólares en activos administrados.

El salto al sector deportivo llegó en 2025 con el Manchester City , tras ser elegida para modernizar su infraestructura tecnológica. El club buscaba acortar tiempos de desarrollo, integrar distintos servicios y escalar soluciones de manera segura.

“Creemos que la experiencia de dos décadas de trabajar para bancos, conocer sus procesos, desafíos regulatorios, limitaciones y necesidades complejas nos permitieron construir un expertise sólido a la hora de resolver con precisión y seguridad. Este recorrido nos permite ayudarlos a innovar y lanzar productos digitales en semanas, acelerando el time-to-market y reduciendo costos”, añadió.