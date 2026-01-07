Diego Simeone respaldó a Julián Álvarez y lo defendió de las críticas antes de enfrentar a Real Madrid

“Las palabras no alcanzan, sirven los hechos. Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es”, sentenció Diego Simeone en la conferencia de prensa previa al partido frente a Real Madrid, por las semifinales de la Supercopa de España. En un momento en el que Julián Alvarez es objeto de críticas por su sequía goleadora, el técnico de Atlético de Madrid eligió respaldarlo con énfasis, resaltando no solo sus condiciones futbolísticas, sino también su compromiso y su actitud.

El delantero cordobés, que lleva más de un año y medio en el club, atraviesa una etapa de baja eficacia en la liga española. Desde el 1 de noviembre pasado, cuando convirtió de penal ante Sevilla, no volvió a marcar en la competencia doméstica. Ya son ocho los partidos sin goles, con 528 minutos acumulados sin festejos. En ese contexto, parte de la prensa local comenzó a señalarlo como “la decepción de la temporada”, un rótulo que Simeone descartó por completo.

“Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó el entrenador tras el empate 1-1 ante Real Sociedad, cuando Álvarez volvió a salir reemplazado en el segundo tiempo y volvió a quedar en el centro de las críticas.

Pese a este presente irregular en la liga, Julián conserva un rol protagónico en la Champions League. Convirtió en los últimos tres encuentros de fase de grupos —ante PSV, Inter y Union Saint-Gilloise— y fue determinante para que Atlético esté por ahora en puestos de clasificación a octavos de final. Esa dualidad en el rendimiento, sin embargo, no modificó la mirada de Simeone, que enfatizó que su respaldo no se limita al plano deportivo.

“A veces no hace falta hablar, otras hay que acercarse y hablar de cosas de la vida y no de fútbol. Más allá de un futbolista, hay una persona. Lo importante es que la persona esté bien”, expresó el técnico, al referirse al acompañamiento que intenta brindarle al atacante, desde lo humano. Especialmente, luego de que haya nacido su primer hijo, Amadeo, hace apenas unos días.

La mentalidad del jugador, según Simeone, es un factor clave en este momento. “La mente en la vida lo es todo. En cualquier trabajo te permite y ayuda a dar tu máximo, influye totalmente en nuestras vidas. Intentamos trabajarlo, despertarlo. A veces sale mejor, a veces no como queremos”, reconoció, al admitir que el cuerpo técnico busca estrategias para recuperar la mejor versión del exRiver y Manchester City.

Aunque en lo que va del torneo local Julián completó solo cinco partidos de los 19 disputados, sigue siendo el máximo goleador del equipo en la temporada, con 11 tantos en 24 partidos entre todas las competencias. No obstante, la reciente falta de eficacia provocó que su nombre apareciera en debate. Incluso, de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde Lionel Scaloni deberá definir si mantiene la confianza en él como titular o si opta por Lautaro Martínez, en estado de gracia y goleador de la Serie A con seis tantos en sus últimos cinco partidos.

El clásico ante Real Madrid representa una oportunidad para que Álvarez revierta esa imagen. Simeone, al menos, no tiene dudas sobre su potencial. “Esperamos que haga un gran partido. Julián ha demostrado el futbolista que es y muchas veces las palabras no alcanzan”, reiteró en su contacto con la prensa desde Arabia Saudita, donde se disputará el derbi.

En otro momento, al ser consultado en inglés por un periodista, pero sin traductor simultáneo, se dio un cómico momento en el que solo pudo responder “Yes”, entre muchas risas.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el técnico fue cauto, especialmente al recordar el último 5-2 como local, donde la Araña marcó dos goles: “Cada partido es diferente. El del Metropolitano no va a estar relacionado con el de mañana. Cada uno, con sus virtudes. Tendremos que jugar el partido que creemos para seguir en esta competición”.

Para Atlético, el duelo ante el Merengue es clave en la búsqueda de un título, pero también puede representar un punto de inflexión en lo anímico para Álvarez, quien necesita recuperar confianza. Y si algo dejó claro Simeone en la previa, es que el respaldo del cuerpo técnico no está en duda: la banca al goleador de la selección argentina es absoluta.