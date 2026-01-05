Liga de España: de la preocupante sequía de Julián Alvarez al golazo al ángulo de Boyé

Los últimas publicaciones de Julián Alvarez en sus redes sociales con referencias a momentos de felicidad y plenitud están vinculadas a su vida personal y familiar. El posteo más reciente fue el nacimiento de Amadeo, su primer hijo. Motivos futbolísticos no tiene la Araña para celebrar con sus seguidores. Este domingo salió con un gesto sombrío cuando fue reemplazado por Antoine Griezmann a los 15 minutos del segundo tiempo, en el 1-1 del Atlético de Madrid frente a Real Sociedad en San Sebastián.

Atrás había dejado otro rendimiento con escasa influencia ofensiva, con apenas dos remates, ninguno al arco, siendo testigo lejano del cabezazo en el gol de Alexander Sørloth, su compañero de ataque, tras un centro de Giuliano Simeone. Álvarez acumuló el octavo partido consecutivo por la Liga de España sin convertir, su peor racha en Atlético de Madrid, desde que a mediados de 2024 decidió su salida de Manchester City. La sequía más extensa del ex-River había sido en el comienzo de la temporada pasada, cuando no hizo goles en las primeras cuatros fechas, en pleno proceso de adaptación al nuevo equipo. Su primer grito fue en la quinta jornada, contra Valencia.

El posteo de los últimos días de Julián Álvarez por el nacimiento de su hijo Amadeo @juliaanalvarez

El actual tramo de ineficacia comenzó tras anotarle un gol en el 3-0 a Sevilla, el 1° de noviembre. Era su séptimo tanto en 11 presencias, llevaba un buen ritmo. Pero desde momento, el gol se le negó contra Levante, Getafe, Oviedo, Barcelona, Athletic Bilbao, Valencia, Girona y Real Sociedad. En tres de esos cotejos, Atlético de Madrid no ganó (Barcelona, Athletic Bilbao y Real Sociedad). Es cierto que, mientras tanto, el delantero de la selección argentina pudo compensar en la Champions League, con festejos ante Union St. Gilloise, Inter y PSV Eindhoven.

Lo más destacado de Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1

Julián actuó en 1384 minutos de 19 partidos de la actual liga, con un promedio de un tanto cada 197 minutos. Su productividad bajó en comparación con la temporada anterior (17 goles en 2519 minutos, con una media de uno cada 148).

La actualidad del cordobés de El Calchín mereció una opinión de Diego Simeone tras el empate en Anoeta: “Está claro que es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó, y entonces ahora, cuando por ahí no nos está pudiendo dar lo que él seguramente quiere, se le busca el por qué no está bien, el por qué no hace goles, el por qué esto. Mientras vea que corra, que tiene intensidad y se compromete con el trabajo del equipo, tiempo hay. Es un jugador extraordinario, el mejor que tenemos. Simplemente no está al nivel que le gustaría“.

Giuliano Simeone dio la asistencia para el gol de Sorloth ANDER GILLENEA - AFP

Thiago Almada y Nahuel Molina fueron suplentes, sin ingresar, mientras que Nicolás González no integró la convocatoria por una lesión. Atlético de Madrid se distanció más de la punta, quedó cuarto, a 11 unidades del líder Barcelona. Cumplida la mitad del fixture, el Cholo Simeone admitió que hace falta más para entrar en la pelea por el título: “Tenemos 38 puntos, posiblemente es poco para el objetivo más importante, que es el de llegar al final con posibilidades [de ser campeón]. Nos tendremos que exigir en la segunda vuelta porque está claro que con 38 puntos más solo alcanza para entrar en la Champions”.

A Atlético de Madrid ahora le espera un viaje a Arabia Saudita, donde el jueves próximo enfrentará a Real Madrid en una de las semifinales de la Supercopa de España. En caso de avanzar, el domingo próximo se medirá por el título con el vencedor de Barcelona-Athletic Bilbao, que se medirán el miércoles 7. “Todavía no estoy pensando en el derbi”, se excusó Simeone.

El golazo de tiro libre de Boyé para Alavés

Lucas Boyé es un delantero que Marcelo Gallardo promovió en su primera etapa en River. Disputó 37 partidos y marcó dos goles. Tuvo un paso en préstamo en Newell’s y cuando regresó a Núñez esperó que se terminara su contrato para irse al fútbol europeo con el pase en su poder. River no recibió un euro. En el Viejo Continente saltó de una liga a la otra: Italia (Torino), Inglaterra (Reading), Grecia (AEK Atenas) y España (Celta, Elche, Granada y Alavés).

El festejo de Lucas Boyé tras convertir el empate de Alavés Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Con 29 años, desde agosto pasado se incorporó a Alavés en un pase por 5,8 millones de euros para Granada. Delantero de buena técnica y pegada, este domingo convirtió un golazo de tiro libre para equipo de Eduardo Coudet, que esta temporada está un poco más aliviado que en la anterior en la lucha por evitar el descenso.

De todas maneras, el 1-1 de contra el ascendido Oviedo, último en la Liga, estuvo lejos de conformar al Chacho: “Estoy recaliente, no ganamos ni jugamos bien. No me gustó lo que hicimos y, sobre todo, cómo empezamos, con errores no forzados. Dejamos de mostrar cosas positivas a nivel futbolístico. Nunca tuvimos el control, nos contagiamos negativamente. No estamos en una situación límite [por la ubicación en la tabla]; hoy podíamos haber dado un salto”.

El gran remate de Boyé por encima de la barrera evitó la derrota a los 24 minutos del segundo tiempo. Fue el cuarto gol en 13 presencias, tras haberle marcado a Elche, Espanyol y Real Sociedad. Algunos medios periodísticos de Alava, como Gol Digital, señalan la valoración que Coudet tiene de Boyé: “Para el Chacho, Boyé es el nueve ideal: no negocia el esfuerzo, interpreta la presión con una lucidez extraordinaria y es fino en el contacto para jugar de espaldas o lanzar a los centrocampistas. Aunque el argentino no viva del gol, suma en casi todo lo que no aparece en las estadísticas. Su comprensión del juego lo convierte en una pieza imprescindible en el plan del Alavés".