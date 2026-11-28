El árbitro del fútbol local Luis Lobo Medina volvió a quedar bajo sospecha luego de que este viernes por la noche se difundiera un audio en el que, presuntamente, le solicita al presidente de un club un pago a cambio de favorecer a su equipo. Meses antes, Lobo Medina había sido denunciado por supuestos chats vinculados con un arreglo de partidos con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y considerado la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

En la grabación, difundida en un informe de A24 por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, se escucha una conversación entre Lobo Medina y el presidente de un club, cuya identidad no fue revelada, en la que presuntamente acuerdan el pago de una suma de una determinada cantidad de dinero a cambio de favores arbitrales mediante el uso de palabras clave.

“Hola, presi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos con todo, vamos con todo. Decime cuántas botellitas”, dice la voz atribuida a Lobo Medina y sigue: “Te comento ahí que lo tengo al asistente del costado también, así lo incluimos en el combo, en el McCombo. Avisame eso”.

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Según interpretaron los periodistas que presentaron el informe, al hablar de “botellitas”, Medina estaría refiriéndose al pago US$1000 por cada una. No obstante, en el partido del cual se estaría hablando, el pedido del árbitro habría sido de 15 “botellitas”, o sea el cobro de hasta US$15.000.

La aparición más reciente de Lobo Medina en una campo de juego fue el miércoles pasado, cuando dirigió, en la Bombonera, el partido entre Boca e Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo Clausura. Se trató de un encuentro que no estuvo exento de polémicas: sancionó un penal por una mano de Ezequiel Bonifacio, a instancias del VAR, y no expulsó a Leandro Lozano por un planchazo sobre Matías Fernández, dos jugadas que los mendocinos cuestionaron y, al menos una, terminó favoreciendo al xeneize.

El caso previo que lo menciona como cómplice de un hecho de corrupción en el fútbol ocurrió en marzo, cuando Lobo Medina fue denunciado por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso por supuestos chats en los que se amañó un partido del ascenso.

Luis "Lobo" Medina dirigió este fin de semana el partido entre Boca e Independiente Rivadavia Manuel Cortina

Los chats, que también se difundieron en un informe televisivo, estaban asociados a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal y estrecho colaborador de Toviggino, en los que aparece un intercambio de mensajes sugestivos con Lobo Medina antes y después del partido en el que Tigre y Mitre, de Santiago del Estero, terminaron 3 a 3, el 12 de octubre de 2021, en Victoria, por la Primera Nacional. Aunque el encuentro terminó empatado, la denuncia periodística sugiere que la intención original habría sido favorecer a Tigre, club alineado con Sergio Massa.

Además, Beacon habría acordado con Toviggino el pago de $400.000 destinados al árbitro tucumano. Los mensajes habrían sido encontrados por la Justicia durante la investigación por la propiedad de la mansión de Pilar.

Los supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon Captura TV

En aquella supuesta conversación, Beacon se presenta ante Lobo Medina como “amigo de Pablo” [Toviggino] y acuerdan encontrarse al día siguiente. Luego, el juez le pide a Beacon que le indique “las coordenadas” para ir a verlo y el abogado cordobés, que fue accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar la propiedad en Pilar, le informa que “está yendo” hacia su oficina de Lavalle 1718, 4° C, el lugar donde, según cree la Justicia, circulaba dinero no declarado de la AFA y en el que aparecieron videos del propio Beacon contando billetes y rindiéndole cuentas a Toviggino, también vía WhatsApp.

En otro tramo de la charla, desde un teléfono agendado como “Tovi II”, parte un mensaje a Beacon que dice: “Hermano, me pide 400 Lobito”, y agrega, en forma de código: “¿Llegamos? Davinci ahí está”. “Jaja, ahora veo”, responde Beacon, que agrega: “Mañana a las 14.30 sale al hotel. Ya arreglé con él verme a las 10.30”. Por último, “Tovi II” cierra: “Sí, Carucha, no la estires mucho porque hay varios árbitros por ahí y se le complica moverse”. Un mes después, el Matador ascendió a la primera A.