El árbitro Luis Lobo Medina y Pablo Toviggino están implicados en supuestos chats sobre partidos amañados
El nexo habría sido Juan Pablo Beacon, vinculado con el escándalo de “la Rosadita de la AFA”
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Otro presunto episodio de corrupción salpica al fútbol argentino. Esta vez, el foco está puesto en los arbitrajes y tiene como protagonistas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los hombres de máxima confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, y al actual árbitro de primera A Luis Lobo Medina, que por entonces dirigía en el ascenso.
El programa ¿La ves?, del canal TN, difundió supuestos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal y estrecho colaborador de Toviggino, en los que aparece un intercambio de mensajes sugestivos con Lobo Medina antes y después del partido en el que Tigre y Mitre, de Santiago del Estero, terminaron 3 a 3 el 12 de octubre de 2021 en Victoria, por la Primera Nacional. Aunque el encuentro terminó empatado, la denuncia periodística sugiere que la intención original habría sido favorecer a Tigre, club alineado con Sergio Massa. Este viernes, desde las 21, Lobo Medina debe dirigir al propio Matador en su visita a Banfield, por la undécima fecha del Torneo Apertura.
Además, según detalló el informe del ciclo conducido por Jonatan Viale, Beacon habría acordado con Toviggino el pago de 400 mil pesos destinados al árbitro tucumano. De acuerdo con el informe del periodista Bruno Yácono, los mensajes habrían sido encontrados por la Justicia durante la investigación por la propiedad de la mansión de Pilar.
En la supuesta conversación, Beacon se presenta ante Lobo Medina como “amigo de Pablo” [Toviggino] y acuerdan encontrarse al día siguiente. Luego, el juez le pide a Beacon que le indique “las coordenadas” para ir a verlo y el abogado cordobés, que fue accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar la propiedad en Pilar, le informa que “está yendo” hacia su oficina de Lavalle 1718, 4° C, el lugar donde, según cree la Justicia, circulaba dinero no declarado de la AFA y en el que aparecieron videos del propio Beacon contando billetes y rindiéndole cuentas a Toviggino, también vía WhatsApp.
Durante aquel partido hubo dos acciones polémicas: la expulsión a Santiago Corda, de Mitre, a los 27 minutos del primer tiempo, por dos amonestaciones –la segunda generó algunas dudas–, y un penal mal sancionado en favor de Tigre a los 26 minutos del segundo período, por una inexistente infracción de Exequiel Cérica contra Ijiel Protti, que luego Pablo Magnín cambió por gol.
En otro tramo de la charla, desde un teléfono agendado como “Tovi II”, parte un mensaje a Beacon que dice: “Hermano, me pide 400 Lobito”, y agrega, en forma de código: “¿Llegamos? Davinci ahí está”. “Jaja, ahora veo”, responde Beacon, que agrega: “Mañana a las 14.30 sale al hotel. Ya arreglé con él verme a las 10.30”. Por último, “Tovi II” cierra: “Sí, Carucha, no la estires mucho porque hay varios árbitros por ahí y se le complica moverse”. Un mes después, el Matador ascendió a la primera A.
Resumen del partido cuestionado Tigre vs. Mitre
Una vez publicados los chats, el legislador porteño Facundo del Gaiso, del bloque Vamos Juntos, anunció que este viernes presentará una denuncia penal contra el árbitro.
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