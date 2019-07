Adidas le habría presentado a Boca un modelo similar al que usó Maradona en 1981

Y el histórico cambio de marca se hizo realidad. Tal como lo anticipó LA NACION hace 11 días, Boca cerrará una exitosa era con Nike para volver a vestir Adidas. Así lo decidió la Asamblea de Representantes del club de la Ribera, que definió anoche el cruce de vereda por 108 votos positivos contra 42 en contra (toda la oposición). El nuevo acuerdo entrará en vigencia el 1 de enero de 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029.

Lo que inclinó la balanza a la hora de tomar una decisión que hasta hace un año era impensada fue las enormes mejoras económicas que propuso Adidas. Pero también otras cuestiones, que -cree la dirigencia- potenciarán la marca Boca en el mundo.

Boca pasará a ser el club mejor pago de la Argentina en términos de ingresos por indumentaria. Hace unos meses, River había firmado con la marca de las tres tiras un contrato por el cual recibía en todo concepto 9.000.000 de dólares, incluidas las regalías. A Boca -según los números a los que accedió este diario-, Adidas le ofrece 10.069.000 dólares por año, fijos. Pero es solo la base. A ese número se le deben agregar todos los ingresos por regalías en el país y en el exterior, un punto que interesó mucho en Brandsen 805. Por regalías, el contrato establece que el club cobrará un 40% anual, y se estima que solo en el primer año ingresarán por ese concepto 2.000.000 de dólares. También recibirá un bono especial de 3.000.000, por lo que en 2020 Boca estima percibir 15.000.000 de dólares. Además se fijó un tipo de cambio: para el primer semestre de 2020 se estableció un tope de 70 pesos por dólar. Si el dólar superara ese valor, Adidas no pagará el excedente.

Hurtado se lleva la pelota ante Huracán, el domingo en la Bombonera. Ese día Boca estrenó el último modelo de camiseta tradicional. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Además de esa base anual de U$S 10.069.000, Boca recibirá bonus especiales por los títulos que logre de aquí hasta fin de 2029. El desglose será de la siguiente manera:

US$ 300.000 por la Copa Superliga

US$ 900.000 por la Superliga

US$ 200.000 por la Recopa Sudamericana

US$ 350.000 por la Copa Sudamericana

US$ 150.000 por la Supercopa Argentina

US$ 1.000.000 por la Copa Libertadores

US$ 1.100.000 por el Mundial de Clubes

Además, tendrá una ganancia por la explotación de la tienda del museo del club (US$ 200.000 por año) e inversiones en acciones de marketing -algo que Nike no ofrecía- y vestimenta para todas las categorías (por valor de 33.000 prendas por año entre los equipos de mayores masculino, femenino y divisiones juveniles). Además, lanzará líneas de ropa exclusivas para mujer, chicos e indumentaria urbana). Estos últimos puntos también resultaron atractivos durante el operativo seducción.

Formación de Boca durante el Apertura 93, el último torneo que el club utilizó camisetas Adidas. Fuente: Archivo

Boca ya había utilizado camisetas Adidas durante la década del 80. Vistió a Diego Maradona en 1981, cuando junto a Miguel Brindisi y equipo ganó el Metropolitano '81. También formó parte del éxito en la Supercopa de 1989 y en la obtención del Apertura 92, con Alberto Márcico, Roberto Cabañas y Sergio Martínez como estandartes de un plantel que le puso fin a la racha más extensa de la historia del club sin títulos: 11 años. En julio de 1993, la casaca azul y oro cambió a Topper y luego a Olan, antes de que Antonio Alegre y Carlos Heller iniciaran las conversaciones con Nike en 1995, y Mauricio Macri sellara el acuerdo un año después.

Existe la versión de que el primer modelo Adidas de esta nueva relación con Boca será, justamente, muy similar al que usó Diego en 1981. "Nike jamás pudo igualar el amarillo oro de aquella camiseta", le comentó a LA NACION un dirigente xeneize, ilusionado como tantos otros hinchas con la supuesta versión vintage que inundó las redes sociales en los últimos meses.

Por qué Boca eligió cambiar

Para entender este inminente y sorpresivo cambio de vereda hay que viajar un año al pasado. Julio de 2018. El plantel xeneize realiza la pretemporada en la Academia IMG de Bradenton, Florida. Mientras los jugadores se ponen a punto bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, el presidente Daniel Angelici aprovecha la estadía en suelo estadounidense y tiene varias reuniones con popes de la marca que viste al club desde septiembre de 1996. Las charlas ilusionan al dirigente, que incluso le cuenta a un círculo íntimo que su intención es cerrar rápido una renovación hasta diciembre de 2028. Sí. Diez años. ¿El objetivo? Cerrar el nuevo vínculo lo antes posible, para asegurarse ese ingreso antes de que cualquier cimbronazo económico de la Argentina lo dejara sin efecto. Pero de pronto, algo alteró los planes. Y cuando todas las partes estaban listas para sellar el nuevo vínculo, la modificación de un par de puntos que habían estipulado congeló todo: entre ellas, la cotización del dólar. La situación incomodó a Angelici, que por primera vez desde que es presidente le abrió la puerta a que otras empresas de indumentaria hicieran sus ofertas.

Maradona en Boca, en 1981, con Adidas

Después de un amor de verano con Under Armour (en enero, tanto el dirigente como Carlos Tevez aparecieron en los medios con ropa de esa marca), Adidas planteó un negocio redondo, que cerró por todos lados y se confirmó anoche.

Resulta sorprendente que una marca monopolice a los dos clubes más importantes de un país, y a la vez a la selección argentina. Y que al mismo tiempo desplace a su competencia directa. Si bien sí había ocurrido en nuestro país en la década del 80, en la actualidad no sucede en ninguno de los países que concentran las ligas más importantes del mundo.

En los últimos días había surgido la versión de que el contrato de River con la marca contenía una cláusula en la que le garantizaba ser el club mejor pago de la Argentina.No es así: según le confiaron a LA NACION fuentes de la institución de Núñez, no existe tal cláusula y en ningún lugar está escrito eso. River hoy recibe en todo concepto 8.000.000 de dólares por año: en 2021, cuando finalice el vínculo, River piensa hacer valer el contrato de Boca: "Esto es lo mejor que nos puede pasar, vamos a poder renegociar mejor o abrirnos a otra empresa", confió, off the record, un dirigente riverplatense a este diario.

Daniel Angelici y De Rossi, durante la presentación del futbolista italiano en la Bombonera, ayer. Fuente: AP - Crédito: Tomás F. Cuesta

Lo que es una incógnita es cuál será la jugada de Nike ante esta noticia que impacta de lleno en su negocio dentro del fútbol en la región. Según pudo averiguar LA NACION, con Lionel Messi (ícono de Adidas) de por medio es imposible que la selección argentina cambie las tres tiras por la pipa. Pero en el caso de que así lo decida, Nike (que desde 2020 se quedará solamente con San Lorenzo en el plano local) sí podría seducir a River, algo que recién podría concretarse en 2021.

Como recién a las 24 horas de tratado en Asamblea se puede firmar el acuerdo, la rúbrica del contrato entre Boca y Adidas se concretará esta noche. Y en diciembre culminará un vínculo más que exitoso. Durante los últimos 23 años, siempre con la pipa en un costado del pecho, el club de la Ribera logró 24 títulos, repartidos entre 11 torneos locales, 11 internacionales -4 copas Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas y 3 Recopas-, y 2 copas Argentina. Sin dudas un período de los más exitosos de la historia del marketing futbolístico.