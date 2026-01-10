LA NACION

TV y streaming del domingo: River - Millonarios, Real Madrid - Barcelona, Copa FA y liga de Italia

Fútbol y básquetbol, la actividad deportiva en la culminación del fin semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
River iniciará su 2026 con un amistoso en el estadio de Nacional, de Uruguay, frente a Millonarios, de Colombia, por la Serie Río de la Plata.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 11 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de la Plata

  • 21 River Plate vs. Millonarios. Disney+

Supercopa de España

  • 16 Barcelona vs. Real Madrid, la final. Flow (116)
Barcelona y Real Madrid definen el título de la Supercopa de España
Liga de España

  • 10 Rayo Vallecano vs. Mallorca. ESPN 2 y Disney+
  • 12 Levante vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+

Copa FA

  • 9 Derby County vs. Leeds United. Disney+
  • 11 Portsmouth vs. Arsenal. Disney+
  • 11 Hull City vs. Blackburn Rovers. Disney+
  • 11 Norwich City vs. Walsall. Disney+
  • 11 Sheffield United vs. Mansfield Town. Disney+
  • 11 Swansea City vs. West Bromwich Albion. Disney+
  • 11 West Ham United vs. Queens Park Rangers. Disney+
  • 13.30 Manchester United vs. Brighton & Hove Albion. ESPN y Disney+
Manchester United se enfrentará con Brighton & Hove Albion por la Copa FA y Lisandro Martínez y compañía tienen nuevo director técnico, interino, tras el despido a Rúben Amorim.
Serie A

  • 11 Fiorentina vs. Milan. ESPN y Disney+
  • 16.30 Inter vs. Napoli. ESPN y Disney+

Copa Portugal

  • 17 União Torreense vs. União Leiria, cuarto de final. Fox Sports 2

Eredivisie

  • 10.30 Telstar vs. Ajax. ESPN 3 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 13 Barcelona vs. Granada. Fox Sports
Nico Laprovittola y Barcelona recibirán a Granada por la liga de España de básquetbol.
LA NACION
