TV y streaming del domingo: River - Millonarios, Real Madrid - Barcelona, Copa FA y liga de Italia

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 11 de enero de 2026.
FÚTBOL
Serie Río de la Plata
- 21 River Plate vs. Millonarios. Disney+
Supercopa de España
- 16 Barcelona vs. Real Madrid, la final. Flow (116)
Liga de España
- 10 Rayo Vallecano vs. Mallorca. ESPN 2 y Disney+
- 12 Levante vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+
Copa FA
- 9 Derby County vs. Leeds United. Disney+
- 11 Portsmouth vs. Arsenal. Disney+
- 11 Hull City vs. Blackburn Rovers. Disney+
- 11 Norwich City vs. Walsall. Disney+
- 11 Sheffield United vs. Mansfield Town. Disney+
- 11 Swansea City vs. West Bromwich Albion. Disney+
- 11 West Ham United vs. Queens Park Rangers. Disney+
- 13.30 Manchester United vs. Brighton & Hove Albion. ESPN y Disney+
Serie A
- 11 Fiorentina vs. Milan. ESPN y Disney+
- 16.30 Inter vs. Napoli. ESPN y Disney+
Copa Portugal
- 17 União Torreense vs. União Leiria, cuarto de final. Fox Sports 2
Eredivisie
- 10.30 Telstar vs. Ajax. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 13 Barcelona vs. Granada. Fox Sports
