Cruzeiro cerró el pase más caro de la historia de Sudamérica: así quedó el top 10 del ranking

El poderío de los equipos brasileños queda en evidencia año a año y ya no solo por sus éxitos en la Copa Libertadores, sino por los fichajes exorbitantes que realizan en cada mercado de pases. El Cruzeiro anunció la contratación de Gerson tras pagarle al Zenit de Rusia 35 millones de dólares, cifra que lo convierte en el refuerzo más caro de la historia del fútbol sudamericano.

“¡Gerson es jugador del Cruzeiro! En una negociación histórica, el Cruzeiro llegó a un acuerdo con el Zenit de Rusia esta semana, concretando la contratación del centrocampista con un contrato indefinido hasta diciembre de 2030”, detalló el club en su página oficial.

La oferta del equipo brasileño rondó los 32 millones de dólares fijos, que se elevaron a 35 millones de dólares por el costo total de la operación. Previamente, habían presentado una oferta por 30 millones, más el traspaso de otro futbolista. Sin embargo, el equipo ruso envió una contrapropuesta aceptada en las últimas horas por el conjunto brasilero.

Durante su estadía en el club de Belo Horizonte, Gerson llevará el número 97 en la espalda, en alusión a su año de nacimiento y no por la fecha de la última Copa Libertadores que ganó Cruzeiro.

Un récord difícil de alcanzar en el fútbol argentino

El traspaso de Gerson al Cruzeiro superó el récord que ostentaba Palmeiras con la incorporación de Vitor Roque desde el Barcelona por 30 millones de dólares hace algunos meses. Con esta inversión, el equipo de Belo Horizonte demuestra su poderío económico y su ambición de volver a ser protagonista en la Copa Libertadores 2026, torneo que no disputa desde 2019.

Cabe señalar que Gerson, bicampeón de la Copa Libertadores con Flamengo, había sido transferido al Zenit apenas seis meses atrás por 25 millones de euros. En Rusia disputó solamente 15 partidos, pero su regreso a Brasil se gestionó con facilidad gracias al interés de Cruzeiro y a la voluntad del jugador de volver a competir en el continente.

La Argentina está lejos de alcanzar el récord que logró el club brasileño en las últimas horas. La compra más cara por parte de un club argentino se dio en enero de 2018, cuando River incorporó a Lucas Pratto, entonces jugador de Atlético Mineiro. El total de la operación creció hasta los 14 millones de dólares una vez que el delantero cumplió con los objetivos previstos en la negociación: cantidad de partidos jugados y títulos obtenidos.El más importante: en diciembre del año de su llegada, Pratto fue decisivo en la conquista de la Copa Libertadores, ya que anotó goles en las dos finales an te Boca.

La firma de Lucas Pratto con River; sonríe D'Onofrio, el presidente de ese momento, en enero de 2018

Así, la trandsacción por Pratto superó lo que Boca había desembolsado en 2008 por Juan Román Riquelme al Villarreal: 12 millones de euros.

Si bien Cristian Medina fue transferido a Estudiantes de La Plata el año pasado, después de que el grupo de Foster Gillett le pagara 15 millones de dólares a Boca, su caso es diferente. El dinero no fue aportado por el Pincha y el jugador se podrá ir cuando el empresario decida enviarlo a otro club.

Román Riquelme durante su presentación en 2007. Un año más tarde, el Xeneize le compraría el pase definitivamente al Villarreal LA NACION

Los fichajes más caros de los equipos sudamericanos

1- Gerson (de Zenit a Cruzeiro) US$ 35 millones.

2- Vitor Roque (de Barcelona a Palmeiras) US$ 30 millones.

3- Wendel (de Bayer Leverkusen Botafogo) US$ 23 millones.

4- Thiago Almada (de Atlanta United a Botafogo) US$ 23 millones.

5- Paulinho (Atlético Mineiro a Palmeiras) US$ 21 millones.

6- Carlos Alcaraz (Southampton a Flamengo) US$ 21 millones.

7- Gabriel Barbosa (Inter de Milán a Flamengo) US$ 20 millones.

8- Luiz Henrique (Betis a Botafogo) US$ 19 millones.

9- Gerson (Olympique de Marsella a Flamengo) US$ 17 millones.

10- Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro a Flamengo) US$ 17 millones.