Dónde se jugará la Finalissima: las sedes que se disputan el partido de Argentina vs. España

La Finalissima está en duda. El partido entre la selección argentina y España estaba programado para el viernes 27 de marzo en el estadio Icónico de Lusail, Qatar, pero hay una certeza: al menos ahí y en esa fecha, no se jugará. El país que fue sede del Mundial 2022 suspendió todas las actividades deportivas hasta nuevo aviso por los conflictos bélicos en Medio Oriente.

La Asociación del Fútbol de Qatar confirmó el “aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy (por este domingo) hasta nuevo aviso”. En el comunicado también informaron: “Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él”.

El comunicado de la Asociación de Fútbol de Qatar sobre la cancelación de todos los eventos deportivos hasta nuevo aviso @QFA_EN

Por este motivo, aún no se sabe qué va a pasar con el enfrentamiento entre los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa. El calendario apremia y tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) se encuentran en intensa búsqueda de rápida solución para una nueva sede. Es que este partido viene siendo postergado desde 2024 y ambas partes querían disputarlo en la previa del MUndial de Estados Unidos-México-Canadá para no tener que postergarlo una vez más.

Hasta el momento, sin embargo, son más los rumores que las certezas tras el anuncio de suspensión del domingo. El Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, aparece como una opción viable al igual que el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se llevará a cabo la final justamente de la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio.

El Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, es una de las posibles sedes para la Finalissima 2026

Por otro lado, está libre por calendario el Santiago Bernabéu de España, que siempre surge como una alternativa atractiva. Y Wembley, sede de la Finalissima 2022 en la que la selección argentina goleó a Italia por 3 a 0, surge como un “comodín” y también tiene disponibilidad, ya que la final de la EFL Cup entre Arsenal y Manchester City será el domingo 22 de marzo.

En los últimos días surgió la idea de jugar en Arabia Saudita, algo que está prácticamente descartado por la cercanía con los principales puntos de conflicto bélico en la actualidad. La postura de ambas federaciones es trasladar la Finalissima a otro país y, sobre todo, fuera del Golfo Pérsico. Según pudo averiguar LA NACION, la intención de la Conmebol y la UEFA es resolver la cuestión antes del próximo fin de semana.

Arabia Saudita surgió como una posible sede, pero su cercanía con los puntos de conflicto prácticamente la descartan

Por otro lado, la Argentina y España ya tenían acordado un segundo compromiso en Doha a finales de marzo: el equipo dirigido por Lionel Scaloni debía enfrentarse al seleccionado qatarí el 31 y la Roja planeaba medirse con Egipto el 30. Ambos partidos formaban parte del Qatar Football Festival, un espectáculo que también contemplaba la participación de Arabia Saudita y Serbia.

Este panorama, junto con la caída de los amistosos que el seleccionado albiceleste tenía planificados para junio frente a México y Honduras, dejaría al último campeón del mundo sin partidos previos al Mundial, salvo que se cierre un acuerdo de último momento. Por este motivo, al menos desde lo estrictamente futbolístico, resulta imperioso que se confirme la disputa de la Finalissima para pulir detalles y terminar de definir el plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 LUIS ROBAYO� - AFP�

Las posibles sedes de la Finalissima 2026