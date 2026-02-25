Cuántos equipos juegan el Mundial 2026: así se disputa la nueva Copa del Mundo

El certamen que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos- México-Canadá y al que la selección argentina llega como campeona defensora, será el más numeroso de la historia
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo este año el Mundial más grande de la historia en Estados Unidos-México-Canadá. Muy atrás en el tiempo quedaron los 13 países que participaron en la edición de 1930 y en 2026 serán 48 seleccionados los que competirán por el trofeo más ansiado de todos, 16 más que en Qatar 2022 y las seis versiones anteriores de la cita ecuménica.
De esta manera, el certamen que iniciará el 11 de junio, se vio obligado a cambiar su formato y habrá 104 partidos, 40 más que hace cuatro años en el formato tradicional que se utilizó hasta Qatar 2022. Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres juegos cada uno). Los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió.
Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, pasando por octavos y cuartos. De ellas decantarán los dos conjuntos que competirán por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y los dos que pelearán por el tercer puesto. En síntesis, para ser campeón un equipo debe disputar ocho encuentros, contra los siete que se necesitaban anteriormente.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México.
- Sudáfrica.
- Corea del Sur.
- UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).
Grupo B
- Canadá.
- UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia & Hezergovina).
- Qatar.
- Suiza.
Grupo C
- Brasil.
- Marruecos.
- Haití.
- Escocia.
Grupo D
- Estados Unidos.
- Paraguay.
- Australia.
- UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).
Grupo E
- Alemania.
- Curazao.
- Costa de Marfil.
- Ecuador.
Grupo F
- Países Bajos.
- Japón.
- UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).
- Túnez.
Grupo G
- Bélgica.
- Egipto.
- Irán.
- Nueva Zelanda.
Grupo H
- España.
- Cabo Verde.
- Arabia Saudita.
- Uruguay.
Grupo I
- Francia.
- Senegal.
- FIFA 2 (Irak, Bolivia o Surinam).
- Noruega.
Grupo J
- Argentina.
- Argelia.
- Austria.
- Jordania.
Grupo K
- Portugal.
- FIFA 1 (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).
- Uzbekistán.
- Colombia.
Grupo L
- Inglaterra.
- Croacia.
- Ghana.
- Panamá.
Los seis lugares vacantes a la Copa del Mundo se definirán en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo. Cuatro boletos serán para la UEFA, que tendrá cuatro llaves diferentes con un ganador en cada una. Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA.
Repechajes de Europa
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
