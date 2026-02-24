TV del Mundial 2026: se conoció el calendario de partidos, con los tres canales para la Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya comenzó y la fiebre mundialista ya se apodera de todos los hinchas del país, que esperan ver a la selección argentina, en la última Copa del Mundo de Lionel Messi, volver a levantar el trofeo al igual que en Qatar 2022. Todos los partidos del certamen contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al equipo dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé y la TV Pública.

Esta edición será la más grande de la historia, con 48 participantes y un total de 104 partidos. Dará comienzo el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en el marco de la fecha 1 del Grupo A. Será la tercera vez que este emblemático recinto es sede de la apertura mundialista, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El Mundial 2026 comenzará en el estadio Azteca de México, con el partido inaugural entre el local y Sudáfrica ALFREDO ESTRELLA� - AFP�

DSports, la única señal que transmitirá todos los encuentros, también ofrecerá la posibilidad de ver el certamen a través de su plataforma de streaming, DGO, garantizando el acceso completo a todo el contenido para sus suscriptores. La exclusividad de DSports abarcará entre 71 y 73 partidos, lo que significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través de este servicio.

Por otro lado, la televisión abierta garantizará el acceso gratuito a los encuentros clave. Telefe transmitirá 32 partidos oficiales, incluyendo todos los de la selección argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final. La TV Pública también se sumará a la transmisión, emitiendo diez partidos en vivo. Dentro de esta oferta se incluyen todos los encuentros del seleccionado albiceleste y la final, manteniendo ya una tradición que comenzó en 1974.

La TV Pública emitirá todos los partidos de la selección argentina en el Mundial fabian-marelli-11419 - LA NACION

El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, aseguró que el costo de transmitir los partidos por la TV Pública se basará exclusivamente en la venta de publicidad comercial, un modelo que busca repetir o superar la experiencia de Qatar 2022, donde la producción demandó dos millones de dólares pero generó ingresos publicitarios por más de 12 millones. Esta estrategia, amparada en la Ley 25.342 —que exige la gratuidad de los partidos de la selección argentina y una cobertura federal obligatoria—, permite el acceso sin costo fiscal.

Además de las opciones televisivas, el streaming emerge como una alternativa para los hinchas de todo el mundo. La plataforma FIFA+, en conjunto con DAZN, ofrecerá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga que permitirá acceder a todos los partidos. Junto a DGO, estas plataformas completan el ecosistema digital para seguir el torneo.

DAZN se juntó con FIFA+ y emitirán resúmenes de todos los partidos del Mundial 2026

La selección argentina integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio a las 22 en Kansas City, frente a Argelia, rival que decantó del Bombo 3 en el sorteo realizado en diciembre de 2025. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, al oponente salido del Bombo 2, Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra Jordania, que integró el Bombo 4 en el sorteo, en la misma sede que ante los austríacos.