Oscar Ruggeri llamó en vivo a un exjugador inglés y le reclamó que devuelvan las Islas Malvinas
El defensor campeón del mundo con la selección argentina en 1986 decidió ir en búsqueda de la camiseta que cambió aquel día con Gary Stevens; el británico se llevó una sorpresa tras llegar a un acuerdo con el ex Boca y River
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En el marco de una búsqueda que viene desde hace mucho tiempo, Oscar Ruggeri aceptó llamar en vivo a Gary Stevens, exjugador inglés con quien cambió su camiseta tras el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. Así, lo que empezó como un divertido ida y vuelta para recuperar su indumentaria terminó con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Mientras esperaban que comience la conferencia de prensa de Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la previa al Superclásico entre River y Boca, en ESPN F90 (ESPN) decidieron utilizar el tiempo para llamar a Stevens, quien tiene en su poder la camiseta que utilizó Ruggeri en el partido en que Diego Armando Maradona convirtió el gol de todos los tiempos y la mano de Dios.
Al momento de atender, tanto Sebastián Vignolo como el exfutbolista de Boca y River se quedaron casi sin hablar, ya que ninguno de los dos maneja el inglés, por lo que Morena Beltrán hizo de traductora. De esta manera, al expresarle a Stevens el deseo por recuperar la prenda deportiva, este se rio y expresó: “¿Quiere su camiseta? Me parece que me la regaló... Escuchame, te doy la tuya pero vos me devolvés la mía. Respeto tu camiseta porque fuiste un gran jugador”.
La curiosidad de esto fue que Ruggeri no prestó mucha atención a la conversación, algo que quedó en evidencia con sus comentarios tales como: “No tiene arrugas este che, está bien”. Pero, cuando quedó en claro que la charla había llegado a su fin, el Cabezón lanzó la parte más picante: “Muchas gracias. Steven, devuelvan las Islas [Malvinas]”. Ante esto, Morena Beltrán señaló que no podía decirle eso al inglés, ya que podría verlo como una desubicación por el tenor de la charla.
Este recorte se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue el usuario @erespi en X quien se encargó de filmar su propia televisión para publicar el video en Internet.
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